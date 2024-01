Vlhová nedala súperkám šancu a zvíťazila: Trať bola náročná, to mi vyhovovalo

A keď som videla, že som vyhrala, bola to explózia radosti, ktorú som mohla zdieľať s toľkými fanúšikmi zo Slovenska," vravela Vlhová v interview pre FIS bezprostredne po víťazstve a zakričala do mikrofónu v slovenčine: Ďakujem, že ste prišli a užívajte!

"Bol to veľmi náročný deň, som však šťastná. Prvé kolo vyšlo, ale v druhom boli naozaj ťažké podmienky.

Bolo dôležité sa na to pripraviť a lyžovať trocha inak. Snažila som sa ísť to, čo viem, hlavne to nejako prežiť a zároveň ukázať svoje lyžovanie. Som šťastná, že sa mi to podarilo.

Trať bola veľmi náročne postavená, to mi vyhovovalo, vedela som, do čoho idem. Pred cieľom som trochu urobila chybu, lebo to bolo náročné.

Čo sa týka boja o malý krištáľový glóbus, o tom sa budeme baviť až po sezóne," povedala po svojom šiestom pódiovom umiestení v sezóne a celkovo 72. v seriáli.