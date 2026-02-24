Z olympijskej trate putoval rovno do nemocnice. Talian postúpil operáciu srdca

24. feb 2026
Problémy sa objavili až v záverečných pretekoch s hromadným štartom.

Taliansky biatlonista Tommaso Giacomel podstúpil po olympijských hrách menšiu operáciu srdca.

Strieborný medailista zo miešanej štafety kvôli zdravotnej indispozícii nedokončil v piatok v Anterselve záverečné preteky s hromadným štartom.

Talianska federácia zimných športov teraz oznámila, že dvadsaťpäťročný pretekár sa podrobil ablácii kvôli srdcovej arytmii. Giacomela čaká dvojtýždňový oddych.

Štvornásobný medailista z majstrovstiev sveta bol po odstúpení hospitalizovaný v Miláne a absolvoval sériu vyšetrení, ktoré neodhalili žiadnu abnormalitu. Až elektrofyziologické vyšetrenie ukázalo poruchy elektrickej srdcovej aktivity horných komôr.

Po úspešnom zákroku bude môcť Giacomel vo štvrtok opustiť nemocnicu. "O dva týždne podstúpia ďalšie plánované testy, po ktorých sa bude môcť vrátiť k normálnemu tréningu," uviedla talianska federácia.

