Šanca na priamy postup zhasla. Slovensko padlo vo Švédsku po góloch útočných hviezd

Francesco Calzona, hlavný tréner SR: "Veľmi ťažký zápas, ako sme aj očakávali. Dostali sme góly na začiatku prvého i druhého polčasu a to je vec, ktorú musíme do budúcna zlepšiť. Myslím si, že sme boli trochu obmedzení priebehom a museli sme vstúpiť do duelu striedaním už v prvom polčase po zranení. V druhom polčase sa nám zranil Duda a hráči ktorí boli na ihrisku, neboli v ideálnej zápasovej praxi. Viac sme z toho výkonnostne nemohli ukázať. Denis Vavro dostal úder do hlavy a má všetky príznaky otrasu mozgu. Bolo mu zle, videl dvojmo a ide do nemocnice na CT vyšetrenie. Pre mňa nepochopiteľné bolo, že štyria rozhodcovia nevideli túto situáciu a neprerušili hru. Hráč dostal úder do hlavy, hra sa neprerušila niekoľko sekúnd a to je nepochopiteľné. V tomto prípade mal byť hneď zastavený zápas. Určite nehľadáme výhovorky, neprehrali sme vinou rozhodcov, ale budem kritickí voči nim. Za tridsať rokov som niečo podobné nikdy nezažil."

Martin Dúbravka, brankár SR: "Bol to náročný zápas proti kvalitnému súperovi na ťažkom teréne. Švédi ukázali extratriedu najmä v ofenzíve. Druhý gól Isaka bolo niečo výnimočné. Nesústredil som sa iba na neho, hoci je to môj klubový spoluhráč a o tom góle mi bude hovoriť asi až do Vianoc. S tým sa dokážem vyrovnať, no horšie vnímam samotnú prehru. Navyše sa nám nejakí hráči zranili a vykartovali. Tým kartám sa nie vždy dá vyhnúť. Teraz v ďalšom zápase nastúpia iní hráči, ktorí majú možnosť predviesť sa. V domácom prostredí sa pokúsime revanšovať sa fanúšikom za dnešný zápas."

Ivan Schranz, útočník SR: "Postupne som sa v zápase rozdýchal a dostával sa do nábehov. Na tom potrebujem stavať. Chýbalo mi však lepšie riešenie situácií. Keby som bol vo väčšej hernej pohode, možno by bol výsledok iný. Bolo to náročné stretnutie. Švédi majú skvelý tím a troch výborných útočníkov. Naši obrancovia to mali ťažké. Niektoré pasáže zápasu mali Švédi naozaj skvelé, ale niektoré aj my. Remíza by bola pekná, ale skončilo sa to inak. Taký je futbal."

Dávid Hancko, obranca SR: "Vieme, že touto prehrou naše šance zhasli. Mrzí nás to. Po veľkej šanci Švédska sme sa dostali do zápasu. Bojovali sme, nechali sme tam všetko. Klobúk dolu pred Švédmi, ukázali nám veľkú ofenzívnu silu. Takýto tvrdý zápas som na reprezentačnej úrovni dlho nezažil. Postupne sme sa súperovi vyrovnali v tvrdosti. Mne sa trochu podvrtol členok. Švédi mali viaceré šance, ale takisto aj my. Môže nás mrzieť, že sme ich nepremenili. Tréner Calzona nám po zápase povedal, že je hrdý na to, aké mužstvo vedie. Vravel, že ak máme prehrať, tak nech prehráme takto. Bojovali sme až do konca a nechali sme tam všetko. Snažili sme sa robiť všetko to, čo od nás chcel."

Milan Škriniar, obranca, kapitán SR: "Bol to veľmi ťažký zápas. Po prvom vzájomnom zápase sme vedeli, že Švédi budú doma agresívnejší. Na ťažkom teréne bolo náročné hrať kombinačný futbal, nedalo sa to. Skúšali sme to bojovnosťou a vznikli z toho nejaké šance. Žiaľ, nepremenili sme ich. Škoda, že to nevyšlo aspoň na remízu. Pred mojou žltou kartou som mal možno pol sekundy na to, aby som sa rozhodol, čo urobím. Rozumne do mňa narazil, spravil to dobre. Tá druhá žltá bola zaslúžená. K rozhodcovi sa nechcem vyjadrovať. V ďalšom zápase dostanú šancu iní hráči."