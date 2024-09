Mladá Slovenka naďalej udivuje. Medailu získala už na treťom šampionáte v tomto roku

Viktória Chladoňová si v stredu na ME v cestnej cyklistike 2024 vybojovala v časovke junioriek bronzovú medailu.

LIMBURG, BRATISLAVA. Vekom je stále len juniorka, no už v tejto sezóne ukazuje, že má pred sebou veľkú kariéru. V sedemnástich rokoch sa dokáže porovnávať so svetovou konkurenciou.

“Na štarte som vôbec nemala tušenie ako zájdem dnešnú časovku, pretože som tento rok časovku s medzinárodnou konkurenciou ešte nešla. Mala som čistú hlavu a dala som do toho všetko. Urobila som zopár chýb v zákrutách, čo ma možno stálo nejaké tie sekundičky k dobru. Som nad očakávanie spokojná, ako dopadla moja prvá časovka na majstrovstvách Európy,” povedala bronzová medailistka.

Túto zbierku navyše môže ešte rozšíriť, keďže ju čakajú aj cestné preteky na ME a o dva týždne aj na majstrovstvách sveta.

Pre Chladoňovú je to tretia medaila zo šampionátov v tomto roku. Každú pritom získala v inej disciplíne, čo je unikátne. Kombinovať viacero disciplín a dokázať sa v nich presadiť je stále náročnejšie.

Dnes sú na európskom šampionáte na programe aj časovky ostatných vekových kategórií. Slovensko má zastúpenie len medzi juniormi a v kategóriách do 23 rokov. V časovke nemá zastúpenie v kategórii elite ani v tímovej miešanej časovke.

Profil tratí v Belgicku je však skôr rovinatý. Slovenke viac pasujú náročnejšie trate so zvlneným a kopcovitým profilom.

Cestné preteky na ME budú na programe od štvrtka do nedele. Juniorky budú o titul v Limburgu bojovať v nedeľu a Chladoňová môže znovu patriť medzi širší okruh favoritiek.

Aktuálna sezóna je pre Chladoňovú životná. Len v cestnej cyklistike vybojovala 10 prvenstiev a dokázala zvíťaziť aj pri svojom debute na pretekoch senioriek v kategórii UCI v Novej Bani.

Mladá cyklistka z Trenčína je najväčším slovenským talentom. Pred pár dňami podpísala svoju prvú profesionálnu zmluvu. Tri roky bude jazdiť v jednom z najsilnejším tímov Visma Lease a Bike. Od budúcej sezóny sa bude sústreďovať na cestnú cyklistiku a v zime bude naďalej jazdiť cyklokros.

"Beriem to ako veľkú česť. Je to príležitosť dostať sa na veľké preteky a je to pre mňa veľký krok. Sama som zvedavá, čo ma vo veľkej cyklistike čaká," reagovala Chladoňová.