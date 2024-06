Jamrichová má ďalší grandslamový titul. Hrať s tebou bolo cool, povedala Češke

PARÍŽ. Loptičku poslala presne medzi postavené súperky a tie ju už na druhú stranu nedokázali vrátiť späť. Spolu so svojou spoluhráčkou tak naraz mohli zdvihnúť ruky nad hlavu a následne sa objať.

Podobne ako v prvom sete dospelo skóre do stavu 4:4. Američanky však spravili niekoľko chýb, a tak išla Jamrichová podávať na víťazstvo.

Američanky sa však nezdávali, získali Jamrichovej podanie a následne sa dostali do vedenia 2:1 aj 3:2. Naďalej však platilo, že prím hrali ich súperky, ktoré boli oveľa agresívnejšie.

Do druhého setu nastúpili Američanky s inou taktikou, keď na podaní začala Jovičová. Skvelé však tentokrát zahrala Valentová, ktorá sa na čistej hre podieľala ziskom troch bodov.

Jamrichová si za stavu 4:4 pripísala aj kľúčový víťazný úder. Po údere Grantovej hrala loptičku v ťažkej pozícii iba pár centimetrov nad zemou, no poslala ju presne na bočnú čiaru.

Po priamom bode z podania a dvoch volejoch Valentovej prišli na rad tri mečbaly, pričom Jamrichová využila na podaní až tretiu šancu na výhru.

Valentová tak zažila fantastický turnaj, keďže o pár hodín skôr triumfovala aj vo dvojhre. Paradoxom je, že cestou za singlovým titulom zdolala vo štvrťfinále svoju deblovú partnerku.

"V prvom rade chcem pogratulovať dievčatám a poďakovať im za finále. Ďakujem Tereze, že so mnou hrala štvorhru. Bolo to prvýkrát, čo sme hrali spolu a bolo to cool.

Ďakujem aj fanúšikov, ktorí prišli na náš zápas. Boli pekné hrať na tomto kurte a tiež ďakujem trénerovi, rodičom, sestre a rodine," povedala Jamrichová.