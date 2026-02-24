VIDEO: Ty vole, niečo tu nesedí. Nečas prezradil, prečo bolo Čechov pri góle na ľade šesť

Ak by to bol víťazný gól, nepochybne by to vyvolalo obrovský škandál. V napínavom štvrťfinále hokejového turnaja mali Česi na dosah veľkú senzáciu.
Nad Kanaďanmi viedli 2:1 aj 3:2, súpera deptali bojovnosťou, výbornou defenzívou a nebezpečnými brejkami.
Favorita udržal v hre vyrovnávajúcim gólom v 57. minúte kapitán Montrealu Canadiens Nick Suzuki a potom ju ešte dvakrát zachránil brankár Jordan Binnington.
VIDEO: Pri treťom góle bolo na ľade šesť českých hráčov
O postupe favorita rozhodol v predĺžení Mitch Marner.
Lenže po zápase zaplavili sociálne siete fotografie, ktoré dokazovali, že pri treťom góle boli českí hokejisti na ľade šiesti.
V šestici dokonca aj oslavovali presný zásah Ondřeja Paláta. Nikto si to nevšimol, ani rozhodcovia. Útočník Martin Nečas v podcaste Bomby k tyči vysvetlil, ako k tomu došlo.
"Tréneri nás v tretej tretine prehodili a hral som s Hertlíkom (Hertl) a Paličom (Palát). Ale ja som bol zvyknutý striedať Červusa (Červenka). No a asi sme sa nejako nedohovorili s Paličom. Takže som naskočil za Červusa.
Lenže Palič tam skočil tiež. No a tak sme dali ten gól v šestici. No a teraz oslavujeme a vidím, že tam je Palič a na druhej strane Pasta (Pastňák).
Pozerám sa na Pastu a vravím 'ty vole, je nás tu nejako moc, niečo tu nesedí'. Ale ak chceš poraziť Kanadu, musíš vyskúšať všetko," povedal Nečas.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Najlepšie momenty ZOH 2026
- Sumár: Slovensko - Fínsko, zápas o bronz na ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara