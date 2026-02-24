VIDEO: Ty vole, niečo tu nesedí. Nečas prezradil, prečo bolo Čechov pri góle na ľade šesť

    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    4 - 3
    1:2, 1:0, 1:1, 1:0
    Po predĺžení
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    David Pastrňák v zápase štvrťfinále Kanada - Česko na ZOH 2026.
    VIDEO: Gól slávilo šesť Čechov a nikto si to nevšimol. Pastrňák: Hokej je krutý
    Tréner Radim Rulík (vľavo hore) na lavičke Česka počas ZOH 2026.
    Český tréner pochválil tím, no kritizoval rozhodcov: Proti Kanade sa každý bojí niečo odpískať
    Českí hokejisti mali semifinále na dosah.
    Tento sen trval príliš krátko, smútil český moderátor po vražednej akcii Kanady v predĺžení
    David Pastrňák v zápase štvrťfinále Kanada - Česko na ZOH 2026.
    David Pastrňák v zápase štvrťfinále Kanada - Česko na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|24. feb 2026 o 23:17
    Česi na olympiáde vypadli vo štvrťfinále proti Kanade.

    Ak by to bol víťazný gól, nepochybne by to vyvolalo obrovský škandál. V napínavom štvrťfinále hokejového turnaja mali Česi na dosah veľkú senzáciu.

    Nad Kanaďanmi viedli 2:1 aj 3:2, súpera deptali bojovnosťou, výbornou defenzívou a nebezpečnými brejkami.

    Favorita udržal v hre vyrovnávajúcim gólom v 57. minúte kapitán Montrealu Canadiens Nick Suzuki a potom ju ešte dvakrát zachránil brankár Jordan Binnington.

    VIDEO: Pri treťom góle bolo na ľade šesť českých hráčov

    O postupe favorita rozhodol v predĺžení Mitch Marner.

    Lenže po zápase zaplavili sociálne siete fotografie, ktoré dokazovali, že pri treťom góle boli českí hokejisti na ľade šiesti.

    V šestici dokonca aj oslavovali presný zásah Ondřeja Paláta. Nikto si to nevšimol, ani rozhodcovia. Útočník Martin Nečas v podcaste Bomby k tyči vysvetlil, ako k tomu došlo. 

    "Tréneri nás v tretej tretine prehodili a hral som s Hertlíkom (Hertl) a Paličom (Palát). Ale ja som bol zvyknutý striedať Červusa (Červenka). No a asi sme sa nejako nedohovorili s Paličom. Takže som naskočil za Červusa.

    Lenže Palič tam skočil tiež. No a tak sme dali ten gól v šestici. No a teraz oslavujeme a vidím, že tam je Palič a na druhej strane Pasta (Pastňák).

    Pozerám sa na Pastu a vravím 'ty vole, je nás tu nejako moc, niečo tu nesedí'. Ale ak chceš poraziť Kanadu, musíš vyskúšať všetko," povedal Nečas.

