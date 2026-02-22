Klub z dediny očaril Slovensko. Trnava dostala výprask, aký nová aréna nezažila

V aréne Antona Malatinského sa ihneď po zápase ozýval mohutný piskot. Hráči sa po stretnutí museli kajať pod tribúnou pred tvrdým jadrom Spartaka, pričom hlavne jeden z lídrov ultras im rázne dohováral.
Futbalisti Spartaka Trnava v rámci 21. kola Niké ligy prehrali doma s Podbrezovou 0:5. „Bojujte za Spartak, bojujte za Spartak,“ kričali nespokojní priaznivci už počas druhého polčasu. Ide o jeden z najhanebnejších výsledkov Spartaka v ére samostatnosti.
Takýto výprask dostala Trnava doma naposledy v roku 2012, keď podľahla Zlatým Moravciam zhodne 0:5. To však bolo ešte na starom štadióne. Zo súčasných hráčov to zažili Erik Sabo a Martin Mikovič, dvaja aktuálni kapitáni.
Trnava síce v stredu oslavovala triumf (aj to po penaltovom rozstrele) v Slovenskom pohári nad Slovanom, no v lige sa jej na jar nedarí.
Stále na jar nevyhrala
Na prvé víťazstvo stále čaká, prvé dva ligové zápasy iba remizovala (1:1, 0:0). V troch stretnutiach skórovala iba raz a jej skóre je 1:6. Zápas sledovalo priamo na štadióne iba 2218 divákov, akoby tušili, čo sa môže stať.
„Chcem sa v prvom rade ospravedlniť našim fanúšikom. Od začiatku stretnutia sme neboli v zápase, chýbala nám agresivita, neboli sme organizovaní. Nemám viac k tomu čo povedať,“ opisoval pre médiá Antonio Muňoz, ktorý Trnavu prevzal iba v januári.
Spartak pod novým trénerom výrazne zmenil štruktúru hry. Aj proti Slovanu ukázal, že vie veľmi plynulo prejsť do iného herného systému, kde využíva odlišné princípy.
„Boli sme pripravení na oba varianty, ale myslím si, že to nemalo zásadný vplyv na výsledok. Svojím rozostavením súper otvára určité priestory, tie sme sa snažili vedome využiť a viackrát sa nám to podarilo. Dnes to ale bolo o vášni tímu, chceli sme v Trnave uspieť. To si cením najviac, že sa mužstvo po úvodných jarných výsledkoch neuspokojilo. Musíte si udržať pokoru, správne nastavenie,“ dodal Markulík.
Fantastický vstup
Podbrezová vkročila do jarnej časti senzačne. Tri zápasy, tri výhry a nevídané skóre 14:0. Najskôr vyhrala v Trenčíne 4:0, potom doma zničila Ružomberok 5:0 a v sobotu večer ponížila Spartak na jeho domácej pôde 5:0.
„Som veľmi hrdý, vychádzal nám plán. To, akým spôsobom išli za výsledkom, je pre mňa inšpiratívne,“ dodal Markulík. Podľa jeho slov je kľúčová efektivita. „Na jar sa zmenila jedna vec, že dávame góly,“ vysvetľoval pre DV Dajto.
„Výsledok má pre mňa osobne veľkú hodnotu. Veľa rečí som od našich vzájomných zápasov počul,“ doplnil.
Patrí k najmladším trénerom v súťaži, má iba tridsaťštyri rokov.
Spartak Trnava - Železiarne Podbrezová 0:5 (0:2)
Góly: 37. Galčík, 38. Šiler, 57. Luka, 89. Kováčik, 90.+3 Paraj.
Rozhodcovia: Malárik – Košecký, Roszbeck, ŽK: Jureškin, Paur - Šiler
Trnava: Frelih – Jureškin, Khorkheli (55. Škrbo), Sabo, Stojsavljevič – Kratochvíl (69. Laušič), Paur (55. Kudlička), Koštrna, Azango (46. Procházka) – Ďuriš (46. Gong), Metsoko
Podbrezová: Jurička – Lampreht, Luka, Mielke – Kováčik, Chyla, Štefánik (86. Mrvaljevič), Sanusi (86. Khiminets) – Galčík (79. Kujabi), Šiler (79. Deml), Silagadze (66. Paraj)
Klub z dediny
„Vedome sme ich chceli dostať do vyššieho postavenia a využiť silné stránky nášho tímu. Absolútne zaslúžene sme išli do vedenia. Chalani hrali výborne na lopte, v obrannej zóne, dobre sme riešili prechodovú fázu. Po zmene strán sme sa dostali do hlbšieho postavenia, ale musím pochváliť mužstvo, ako bolo mentálne pripravené,“ doplnil Markulík.
Na malý futbalový štadión s kapacitou štyritisíc sa zmestí prakticky celá obec. Podbrezová má iba približne 3500 obyvateľov, čo je na slovenské pomery unikát. V najvyššej futbalovej súťaži ešte nikdy nehral klub z takej malej obce.
Podbrezovú na jar ťahá gólmi 21-ročný český útočník Radek Šiler. V lete prišiel na hosťovanie z béčka pražskej Sparty a s 12 gólmi je aktuálne druhým najlepším strelcom súťaže. Iba o jeden presný zásah viac dal Žilinčan Michal Faško.
„Radek Šiler by bola téma možno aj na hodinový rozhovor,“ naznačoval Markulík.
Neprišiel v pohode
„Veľmi dlho sme ho chceli do klubu, v dvoch transferových oknách sa nám to nepodarilo. S ľuďmi, ktorí v klube rozhodujú, sme jeho potenciál videli. Potreboval len kúsok času, vedel som, že mu náš herný systém bude vyhovovať.“
Šilerovi sa v Česku nepáčilo, že ho spoluhráči nedostávali do streleckých príležitostí. Tréner Železiarov mu sľúbil, že mu to splní.
„Do telefónu som mu povedal, že náš systém mu môže sedieť. Neprišiel však v úplnej pohode. Na veľa vecí reagoval negatívne. Nebol správne koncentrovaný. Potreboval dostať veci na svoju stranu pozitívnym vplyvom na svoje okolie. Vzal si to k srdcu a má to skvelý dopad na jeho hru,“ vysvetlil kouč.
Taká je jeho povaha
Zápas v Trnave ukázal aj druhú tvár Šilera. Trnavčanov vytáčalo, ako ich český útočník provokoval rôznymi gestami – pri oslave gólu či pri odchode z ihriska. Tréner Trnavy v jeho prípade spomínal slovo rešpekt.
„Chce strieľať góly, chce hrať celé zápasy, čo je prirodzené. Na jednej strane sa mi páči jeho hlad, no na druhej strane je to o tom, aby sa sústredil na tímový úspech, nie na úspech jednotlivca. Nechce prehrávať. Taká je jeho povaha. Chce vyhrať každé cvičenie na tréningu,“ opisuje ho Markulík.
Šilerovi nechýba ani zdravé sebavedomie. „Môj cieľ je ho (Faška) predbehnúť,“ priznal pred novinármi.
Podbrezová na svojej facebookovej stránke zachytila hráčov v eufórii. „Každý jeden zápas môže byť takýto s Trnavou,“ kričal Peter Kováčik v kabíne. Oba tímy sa stretnú čoskoro aj vo štvrťfinále Slovenského pohára.