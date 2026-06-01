    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    MS v hokeji 2026
    31.05.2026, Playoff, Finále
    0 - 1
    0:0, 0:0, 0:0, 0:1
    Po predĺžení
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko

    Nie som správna osoba, tvrdí. Šéf švajčiarskej federácie po MS okamžite odstúpil

    Urs Kessler
    Urs Kessler (Autor: Swiss Ice Hockey)
    TASR|1. jún 2026 o 12:24
    Vo funkcii bol len desať mesiacov.

    Prezident Švajčiarskej hokejovej federácie (SIHF) Urs Kessler odstúpil z funkcie. Pôsobil v nej desať mesiacov, keď v septembri 2025 nahradil Stefana Schärera.

    Svoje rozhodnutie oznámil krátko po finálovom zápase MS 2026, v ktorom Švajčiari na domácom ľade podľahli Fínsku 0:1 po predĺžení.

    „Rozhodol som sa s okamžitou platnosťou odstúpiť z funkcie prezidenta a uvoľniť cestu novému začiatku, ktorý asociácia naliehavo potrebuje. Prebiehajúce diskusie mi ukázali, že na to nie som tá správna osoba,“ povedal Kessler.

    MS v hokeji 2026 - pavúk play-off

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Nórsko
    Nórsko
    2
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    Kanada
    4
    USA
    USA
    0
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Česko
    Česko
    1
    Semifinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    6
    Nórsko
    Nórsko
    0
    Kanada
    Kanada
    2
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Finále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    0
    Fínsko
    Fínsko
    1
    O 3. miesto
    Kanada
    Kanada
    2
    Nórsko
    Nórsko
    3

