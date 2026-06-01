Nie som správna osoba, tvrdí. Šéf švajčiarskej federácie po MS okamžite odstúpil

Prezident Švajčiarskej hokejovej federácie (SIHF) Urs Kessler odstúpil z funkcie. Pôsobil v nej desať mesiacov, keď v septembri 2025 nahradil Stefana Schärera.
Svoje rozhodnutie oznámil krátko po finálovom zápase MS 2026, v ktorom Švajčiari na domácom ľade podľahli Fínsku 0:1 po predĺžení.
„Rozhodol som sa s okamžitou platnosťou odstúpiť z funkcie prezidenta a uvoľniť cestu novému začiatku, ktorý asociácia naliehavo potrebuje. Prebiehajúce diskusie mi ukázali, že na to nie som tá správna osoba,“ povedal Kessler.
