Slovensko opúšťa bývalý mládežnícky reprezentant. V Česku podpísal dlhoročnú zmluvu

Futbalistov Zlína posilnil krajný záložník či obranca Adam Gaži. Dvadsaťtriročný bývalý slovenský reprezentant mieri do Chance ligy ako voľný hráč po angažmáne v Skalici a v novom pôsobisku sa upísal do roku 2029.
"Adam prešiel všetkými mládežníckymi reprezentáciami Slovenska, hral aj za dvadsaťjeden. Je to rýchly, dynamický hráč, využiteľný na oboch stranách ihriska.
Hrať môže vpravo aj vľavo, nastúpiť môže v obrane a tiež v zálohe," povedal športový manažér zlínskeho klubu Pavel Hoftych.
"Je v najlepšom futbalovom veku, v ktorom nazbieral viac ako 100 prvoligových štartov na Slovensku, čo je slušná vizitka. Presne zapadá do nášho konceptu, že chceme tím omladiť a zrýchliť, "dodal Hoftych.
Gaži je druhou letnou posilou zlínskeho tímu. Dvanásty celok uplynulej sezóny prvej ligy pred pár dňami angažoval útočníka Daniela Šmigu.