Weissov návrat a premiéra v Dunajskej Strede. Kde sledovať zápas Slovensko - Malta?

Sportnet|1. jún 2026 o 09:50
Pozrite si TV program prípravného zápasu Slovensko - Malta.

Slovenskú futbalovú reprezentáciu dnes čaká na úvod júnového asociačného termínu prípravný zápas s Maltou.

Duel sa odohrá premiérovo v Dunajskej Strede a zároveň bude obnovenou premiérou trénera Vladimíra Weissa na lavičke národného tímu po štrnástich rokoch.

Stretnutie sa začína o 18:00, v televízii ho môžete sledovať na stanici Sport 1 alebo platforme Voyo.

Slovenský výber využíva júnový asociačný termín ako prípravu na jesennú časť Ligy národov, okrem Malty nastúpi v piatok aj proti Čiernej Hore. V C-divízii sa reprezentácia pokúsi o postup do vyššej kategórie.

Domáci tím nastúpi proti Malte v pozícii favorita, keďže s týmto súperom doteraz neprehral.

Malta sa momentálne nachádza v nižšej divízii Ligy národov po tom, čo v marci neuspela v baráži.

Textový online prenos zo zápasu nájdete aj na Sportnet.sk.

