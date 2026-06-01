Weissov návrat a premiéra v Dunajskej Strede. Kde sledovať zápas Slovensko - Malta?

Slovenskú futbalovú reprezentáciu dnes čaká na úvod júnového asociačného termínu prípravný zápas s Maltou.
Duel sa odohrá premiérovo v Dunajskej Strede a zároveň bude obnovenou premiérou trénera Vladimíra Weissa na lavičke národného tímu po štrnástich rokoch.
Stretnutie sa začína o 18:00, v televízii ho môžete sledovať na stanici Sport 1 alebo platforme Voyo.
Slovenský výber využíva júnový asociačný termín ako prípravu na jesennú časť Ligy národov, okrem Malty nastúpi v piatok aj proti Čiernej Hore. V C-divízii sa reprezentácia pokúsi o postup do vyššej kategórie.
Domáci tím nastúpi proti Malte v pozícii favorita, keďže s týmto súperom doteraz neprehral.
Malta sa momentálne nachádza v nižšej divízii Ligy národov po tom, čo v marci neuspela v baráži.
