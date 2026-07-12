    Messi prvýkrát proti Anglicku a ďalší európsky šláger. Pozrite si dvojice semifinále na MS

    Argentínčan Lionel Messi (10) a Švajčiar Manuel Akanji (5) reagujú po štvrťfinálovom futbalovom zápase majstrovstiev sveta medzi Argentínou a Švajčiarskom.
    Argentínčan Lionel Messi (10) a Švajčiar Manuel Akanji (5) reagujú po štvrťfinálovom futbalovom zápase majstrovstiev sveta medzi Argentínou a Švajčiarskom. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|12. júl 2026 o 09:24
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    Pozrite si dvojice semifinále na MS vo futbale 2026.

    Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade majú za sebou štvrťfinále.

    Z historicky najvyššieho počtu 48 účastníkov zostali už len štyri tímy. Bránami štvrťfinále neprešli Belgičania, Švajčiari, Maroko a prevapenie z Nórska. Medzi najlepšou štvorkou sú tri európske tímy.

    Ako jediný tím z Južnej Ameriky zostal obhajca trofeje z Argentíny. Zvyšné zápasy svetového šampionátu uvidia diváci výhradne na štadiónoch v USA.

    Prvý zápas semifinále je na programe po dvoch dňoch pauzy, odohrá sa v utorok, 14. júla o 21:00 h medzi Francúzskom a Španielskom. Pôjde o reprízu semifinále z európskeho šampionátu v roku 2024.

    V ňom uspeli Španieli 2:1 a nakoniec sa tešili z titulu.

    Ako druhý prídu na rad obhajcovia zlata z Argentíny. Duel sa odohrá v stredu, 15. júla o 21:00 h a semifinále s Anglickom sľubuje futbalový trhák.

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    Pre Lionela Messiho pôjde navyše o výnimočný okamih. Počas 21 rokov v argentínskej reprezentácii, šiestich svetových šampionátov a 205 reprezentačných štartov sa totiž 39-ročná legenda nikdy nestretla s Anglickom.

    MS vo futbale 2026 - dvojice semifinále

    14.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Semifinále
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Dallas | Dallas
    15.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Semifinále
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Argentína
    Argentína
    Atlanta | Atlanta

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    14.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    Anglicko
    ENG
    15.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Francúz Kylian Mbappé oslavuje po tom, čo Francúzsko zdolalo Maroko vo štvrťfinálovom zápase futbalových majstrovstiev sveta.
    Francúz Kylian Mbappé oslavuje po tom, čo Francúzsko zdolalo Maroko vo štvrťfinálovom zápase futbalových majstrovstiev sveta.
    Mbappé sa dotiahol na Messiho na čele tabuľky strelcov. Argentína pokračuje v skvelej ofenzíve
    dnes 09:08
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    Domov»MS vo futbale 2026»Messi prvýkrát proti Anglicku a ďalší európsky šláger. Pozrite si dvojice semifinále na MS