Messi prvýkrát proti Anglicku a ďalší európsky šláger. Pozrite si dvojice semifinále na MS

Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade majú za sebou štvrťfinále.
Z historicky najvyššieho počtu 48 účastníkov zostali už len štyri tímy. Bránami štvrťfinále neprešli Belgičania, Švajčiari, Maroko a prevapenie z Nórska. Medzi najlepšou štvorkou sú tri európske tímy.
Ako jediný tím z Južnej Ameriky zostal obhajca trofeje z Argentíny. Zvyšné zápasy svetového šampionátu uvidia diváci výhradne na štadiónoch v USA.
Prvý zápas semifinále je na programe po dvoch dňoch pauzy, odohrá sa v utorok, 14. júla o 21:00 h medzi Francúzskom a Španielskom. Pôjde o reprízu semifinále z európskeho šampionátu v roku 2024.
V ňom uspeli Španieli 2:1 a nakoniec sa tešili z titulu.
Ako druhý prídu na rad obhajcovia zlata z Argentíny. Duel sa odohrá v stredu, 15. júla o 21:00 h a semifinále s Anglickom sľubuje futbalový trhák.
Pre Lionela Messiho pôjde navyše o výnimočný okamih. Počas 21 rokov v argentínskej reprezentácii, šiestich svetových šampionátov a 205 reprezentačných štartov sa totiž 39-ročná legenda nikdy nestretla s Anglickom.