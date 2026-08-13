    ONLINE: 4. deň na ME v atletike 2026 dnes, večerný program LIVE

    ONLINE: 4. deň na ME v atletike 2026 dnes, večerný program LIVE.
    Fotogaléria (41)
    ONLINE: 4. deň na ME v atletike 2026 dnes, večerný program LIVE. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|13. aug 2026 o 16:35
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    Sledujte s nami online prenos z večerného programu 4. dňa na ME v atletike 2026.

    ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, dnes pokračujú štvrtým dňom.

    Vo večernom programe šampionátu sa tentokrát nepredstaví žiadny slovenský atlét.

    Na programe však je šesťfinálových disciplín - ženy zabojujú o medaily v trojskoku, skoku o tyči a vrcholom dňa bude beh na 200 m.

    Muži sa predstavia vo finále na 3000 m prekážok, v hode diskom a v behu na 800 m.

    Kde sledovať ME v atletike 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
    Fotogaléria zo 4. dňa na ME v atletike 2026
    Slovenská atlétka Gabriela Gajanová (v popredí) v cieli po semifinále v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.
    Italy's Idea Pieroni makes an attempt in the women's high jump qualifying at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)
    Athletes start a men's 200 meters heat at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow)
    Estonia's Karmen Bruus wears a towel with ice on her head to lower her body temperature in between attempts in the women's high jump qualifying at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)
    41 fotografií
    Italy's Eduardo Longobardi, Slovakia's Jan Volko and Czechia's Ondrej Macik compete in a men's 200 meters heat at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)France's Makenson Gletty competes in the decathlon 110 meters hurdles at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Switzerland's Andrin Huber and Italy's Dario Dester compete in the decathlon 110 meters hurdles at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Germany's Leo Neugebauer and Switzerland's Leon Krummenacher compete in the decathlon 110 meters hurdles at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Estonia's Karel Tilga competes in the decathlon 110 meters hurdles at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Karel Tilga of Estonia, left, and Emil Uhlin of Sweden compete in the decathlon 110 meters hurdles at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow)Britain's Matthew Hudson-Smith, left, reacts as he crosses the finish line ahead of France's Muhammad Abdallah Kounta to win the men's 400 meters final at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Wednesday, Aug. 12, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Switzerland's Audrey Werro approaches the finish line in last place after falling to the ground during a women's 800 meters semifinal at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Jemma Reekie of Britain, centre, and Audrey Werro of Switzerland, right, compete in a women's 800 meters semifinal at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow)Switzerland's Audrey Werro competes in a women's 800 meters semifinal at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Sweden's Vidar Johansson competes in a men's 3,000 meters steeplechase heat at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Italy's Ala Zoghlami competes in a men's 3,000 meters steeplechase heat at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Slovenský atlét Ján Volko reaguje po rozbehu na 200 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenský atlét Ján Volko reaguje po rozbehu na 200 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.France's Nicolas-Marie Daru and Italy's Osama Zoghlami qualify in their men's 3,000 meters steeplechase heat at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)Na snímke zľava Portugalčan Delvis Santos, Španiel Oriol Sanchez, Čech Ondřej Macík, Talian Eduardo Longobardi, Slovák Ján Volko, Nór Andreas Ofstad Kulseng, Švajčiar Felix Svensson a Sotirios Garaganis z Grécka počas rozbehu na 200 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenský atlét Ján Volko počas rozbehu na 200 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenský atlét Ján Volko v cieli po rozbehu na 200 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenský atlét Ján Volko reaguje po rozbehu na 200 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenský atlét Ján Volko počas rozbehu na 200 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Na snímke sprava slovenský atlét Ján Volko, Talian Eduardo Longobardi a Čech Ondřej Macík počas rozbehu na 200 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenská atlétka Gabriela Gajanová počas semifinále v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenská atlétka Gabriela Gajanová (vľavo) a Marta Mitjansová zo Španielska počas semifinále v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenská atlétka Gabriela Gajanová (vľavo) a Britka Jemma Reekieová počas semifinále v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenská atlétka Gabriela Gajanová v cieli po semifinále v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenská atlétka Gabriela Gajanová (vpravo) počas semifinále v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenská atlétka Gabriela Gajanová počas semifinále v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenská atlétka Gabriela Gajanová pred semifinále v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenská atlétka Gabriela Gajanová (vpravo) počas semifinále v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenská atlétka Gabriela Gajanová pred semifinále v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Slovenská atlétka Gabriela Gajanová (tretia zľava) počas semifinále v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame vo štvrtok 13. augusta 2026.Sweden's Louise Ekman makes an attempt in the women's high jump qualifying at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Italy's Asia Tavernini makes an attempt in the women's high jump qualifying at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Britain's Morgan Lake reacts after a successful attempt in the women's high jump qualifying at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Amber Anning of Britain reacts after placing second in a women's 400 meters semifinal at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow)Netherlands' Lieke Klaver reacts after qualifying in a women's 400 meters semifinal at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026.(AP Photo/Petr David Josek)Ukraine's Yaroslava Mahuchikh makes an attempt in the women's high jump qualifying at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)

    Atletiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: ME v atletike 2026 (4. deň, Birmingham, večerný program, výsledky, štvrtok, naživo)

    Majstrovstvá Európy  2026
    13.08.2026 o 19:35
    Večerný program
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prehľad
    Program:
    19:35 Desetiboj, hod oštěpem (Stráský)
    20:40 Trojskok žen, finále
    20:50 Skok o tyči žen, finále
    21:05 200m mužů, semifinále
    21:29 3000m překážek žen, finále
    21:45 Hod diskem mužů, finále
    22:10 Desetiboj, 1500m (Stráský)
    22:28 800m mužů, finále
    22:50 200m žen, finále
    Prenos
    Program
    19:35 Desetiboj, hod oštěpem (Stráský)
    20:40 Trojskok žen, finále
    20:50 Skok o tyči žen, finále
    21:05 200m mužů, semifinále
    21:29 3000m překážek žen, finále
    21:45 Hod diskem mužů, finále
    22:10 Desetiboj, 1500m (Stráský)
    22:28 800m mužů, finále
    22:50 200m žen, finále
    Čtvrtý den mistrovství Evropy nabídne dosud nejhustší porci finálových disciplín. Od 19:35 do 22:50 českého času se rozhodne o sedmi sadách medailí a na stadionu se představí světoví rekordmani, úřadující šampioni i domácí sprinterské hvězdy.

    Večer otevře v 19:35 první skupina oštěpu desetibojařů, druhá přijde na řadu ve 20:35. Definitivní účty vystaví desetibojařům závěrečná patnáctistovka ve 22:10. V akci bude Vilém Stráský.

    První finále začne ve 20:40 trojskokem žen. Kvalifikaci ovládly Italky Erika Saraceniová výkonem 14,50 metru a Dariya Derkachová se 14,42. Třetí nejlepší byla Belgičanka Ilona Massonová za 14,35. Výsledky kvalifikace naznačily otevřený závod.

    O deset minut později začne finále tyčkařek. Hlavní tváří dvanáctičlenné sestavy bude obhájkyně evropského titulu Angelica Moserová. Švýcarka patřila mezi šest závodnic, které v kvalifikaci překonaly 450 centimetrů.

    Ve 21:29 přijde na řadu finále žen na 3000 metrů překážek. Titul obhajuje Francouzka Alice Finotová, proti níž stojí dvojnásobná mistryně Evropy Gesa Felicitas Krauseová, její německá kolegyně Lea Meyerová i domácí Elise Thornerová. Právě souboj finišersky silné Finotové se zkušenou Krauseovou může patřit k nejdramatičtějším závodům večera.

    Ve 21:45 se pozornost přesune ke kruhu. Finále mužského disku slibuje střet světového rekordmana Mykolase Alekny, obhájce evropského titulu Kristjana Čeha a úřadujícího mistra světa Daniela Stahla. Alekna se po jarní operaci vrátil až překvapivě rychle a v létě už znovu házel za sedmdesát metrů. Čeh zná birminghamský kruh velmi dobře a Stahl zase opakovaně ukázal, že umí rozhodnout soutěž posledním pokusem.

    Jedním z absolutních vrcholů bude ve 22:28 mužská osmistovka. Ir Mark English se do finále prohnal v novém rekordu šampionátu 1:43,49. Druhým velkým favoritem je domácí Max Burgin, vítěz prvního semifinále v čase 1:44,73, a počítat se musí také s Benem Pattisonem či Španělem Mohamedem Attaouim. Englishův rekordní semifinálový výkon ale z něj udělal muže, kterého budou ostatní hlídat nejvíce.

    Tečku obstará ve 22:50 finále žen na 200 metrů. Amy Huntová po triumfu na stovce útočí na sprinterský double a v semifinále byla nejrychlejší časem 22,38. Proti ní nastoupí bývalá mistryně světa Dina Asher-Smithová, irská hvězda Rhasidat Adelekeová i další finalistky, které prošly středečními semifinálovými rozběhy.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 19:35.
    Atletika

    Atletika

      Slovenský atlét Jakub Kubínec počas kvalifikácie v hode oštepom na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame.
      Slovenský atlét Jakub Kubínec počas kvalifikácie v hode oštepom na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame.
      Kubínec bol chvíľu na čele, no potom neoslnil. Oštepárske finále bude bez Slovákov
      dnes 17:06
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