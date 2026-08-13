ONLINE: 4. deň na ME v atletike 2026 dnes, večerný program LIVE.

ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, dnes pokračujú štvrtým dňom.
Vo večernom programe šampionátu sa tentokrát nepredstaví žiadny slovenský atlét.
Na programe však je šesťfinálových disciplín - ženy zabojujú o medaily v trojskoku, skoku o tyči a vrcholom dňa bude beh na 200 m.
Muži sa predstavia vo finále na 3000 m prekážok, v hode diskom a v behu na 800 m.
Kde sledovať ME v atletike 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Fotogaléria zo 4. dňa na ME v atletike 2026
Atletiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ME v atletike 2026 (4. deň, Birmingham, večerný program, výsledky, štvrtok, naživo)
Majstrovstvá Európy 2026
13.08.2026 o 19:35
Večerný program
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prehľad
Program:
19:35 Desetiboj, hod oštěpem (Stráský)
20:40 Trojskok žen, finále
20:50 Skok o tyči žen, finále
21:05 200m mužů, semifinále
21:29 3000m překážek žen, finále
21:45 Hod diskem mužů, finále
22:10 Desetiboj, 1500m (Stráský)
22:28 800m mužů, finále
22:50 200m žen, finále
19:35 Desetiboj, hod oštěpem (Stráský)
20:40 Trojskok žen, finále
20:50 Skok o tyči žen, finále
21:05 200m mužů, semifinále
21:29 3000m překážek žen, finále
21:45 Hod diskem mužů, finále
22:10 Desetiboj, 1500m (Stráský)
22:28 800m mužů, finále
22:50 200m žen, finále
Prenos
Program
19:35 Desetiboj, hod oštěpem (Stráský)
20:40 Trojskok žen, finále
20:50 Skok o tyči žen, finále
21:05 200m mužů, semifinále
21:29 3000m překážek žen, finále
21:45 Hod diskem mužů, finále
22:10 Desetiboj, 1500m (Stráský)
22:28 800m mužů, finále
22:50 200m žen, finále
19:35 Desetiboj, hod oštěpem (Stráský)
20:40 Trojskok žen, finále
20:50 Skok o tyči žen, finále
21:05 200m mužů, semifinále
21:29 3000m překážek žen, finále
21:45 Hod diskem mužů, finále
22:10 Desetiboj, 1500m (Stráský)
22:28 800m mužů, finále
22:50 200m žen, finále
Čtvrtý den mistrovství Evropy nabídne dosud nejhustší porci finálových disciplín. Od 19:35 do 22:50 českého času se rozhodne o sedmi sadách medailí a na stadionu se představí světoví rekordmani, úřadující šampioni i domácí sprinterské hvězdy.
Večer otevře v 19:35 první skupina oštěpu desetibojařů, druhá přijde na řadu ve 20:35. Definitivní účty vystaví desetibojařům závěrečná patnáctistovka ve 22:10. V akci bude Vilém Stráský.
První finále začne ve 20:40 trojskokem žen. Kvalifikaci ovládly Italky Erika Saraceniová výkonem 14,50 metru a Dariya Derkachová se 14,42. Třetí nejlepší byla Belgičanka Ilona Massonová za 14,35. Výsledky kvalifikace naznačily otevřený závod.
O deset minut později začne finále tyčkařek. Hlavní tváří dvanáctičlenné sestavy bude obhájkyně evropského titulu Angelica Moserová. Švýcarka patřila mezi šest závodnic, které v kvalifikaci překonaly 450 centimetrů.
Ve 21:29 přijde na řadu finále žen na 3000 metrů překážek. Titul obhajuje Francouzka Alice Finotová, proti níž stojí dvojnásobná mistryně Evropy Gesa Felicitas Krauseová, její německá kolegyně Lea Meyerová i domácí Elise Thornerová. Právě souboj finišersky silné Finotové se zkušenou Krauseovou může patřit k nejdramatičtějším závodům večera.
Ve 21:45 se pozornost přesune ke kruhu. Finále mužského disku slibuje střet světového rekordmana Mykolase Alekny, obhájce evropského titulu Kristjana Čeha a úřadujícího mistra světa Daniela Stahla. Alekna se po jarní operaci vrátil až překvapivě rychle a v létě už znovu házel za sedmdesát metrů. Čeh zná birminghamský kruh velmi dobře a Stahl zase opakovaně ukázal, že umí rozhodnout soutěž posledním pokusem.
Jedním z absolutních vrcholů bude ve 22:28 mužská osmistovka. Ir Mark English se do finále prohnal v novém rekordu šampionátu 1:43,49. Druhým velkým favoritem je domácí Max Burgin, vítěz prvního semifinále v čase 1:44,73, a počítat se musí také s Benem Pattisonem či Španělem Mohamedem Attaouim. Englishův rekordní semifinálový výkon ale z něj udělal muže, kterého budou ostatní hlídat nejvíce.
Tečku obstará ve 22:50 finále žen na 200 metrů. Amy Huntová po triumfu na stovce útočí na sprinterský double a v semifinále byla nejrychlejší časem 22,38. Proti ní nastoupí bývalá mistryně světa Dina Asher-Smithová, irská hvězda Rhasidat Adelekeová i další finalistky, které prošly středečními semifinálovými rozběhy.
Večer otevře v 19:35 první skupina oštěpu desetibojařů, druhá přijde na řadu ve 20:35. Definitivní účty vystaví desetibojařům závěrečná patnáctistovka ve 22:10. V akci bude Vilém Stráský.
První finále začne ve 20:40 trojskokem žen. Kvalifikaci ovládly Italky Erika Saraceniová výkonem 14,50 metru a Dariya Derkachová se 14,42. Třetí nejlepší byla Belgičanka Ilona Massonová za 14,35. Výsledky kvalifikace naznačily otevřený závod.
O deset minut později začne finále tyčkařek. Hlavní tváří dvanáctičlenné sestavy bude obhájkyně evropského titulu Angelica Moserová. Švýcarka patřila mezi šest závodnic, které v kvalifikaci překonaly 450 centimetrů.
Ve 21:29 přijde na řadu finále žen na 3000 metrů překážek. Titul obhajuje Francouzka Alice Finotová, proti níž stojí dvojnásobná mistryně Evropy Gesa Felicitas Krauseová, její německá kolegyně Lea Meyerová i domácí Elise Thornerová. Právě souboj finišersky silné Finotové se zkušenou Krauseovou může patřit k nejdramatičtějším závodům večera.
Ve 21:45 se pozornost přesune ke kruhu. Finále mužského disku slibuje střet světového rekordmana Mykolase Alekny, obhájce evropského titulu Kristjana Čeha a úřadujícího mistra světa Daniela Stahla. Alekna se po jarní operaci vrátil až překvapivě rychle a v létě už znovu házel za sedmdesát metrů. Čeh zná birminghamský kruh velmi dobře a Stahl zase opakovaně ukázal, že umí rozhodnout soutěž posledním pokusem.
Jedním z absolutních vrcholů bude ve 22:28 mužská osmistovka. Ir Mark English se do finále prohnal v novém rekordu šampionátu 1:43,49. Druhým velkým favoritem je domácí Max Burgin, vítěz prvního semifinále v čase 1:44,73, a počítat se musí také s Benem Pattisonem či Španělem Mohamedem Attaouim. Englishův rekordní semifinálový výkon ale z něj udělal muže, kterého budou ostatní hlídat nejvíce.
Tečku obstará ve 22:50 finále žen na 200 metrů. Amy Huntová po triumfu na stovce útočí na sprinterský double a v semifinále byla nejrychlejší časem 22,38. Proti ní nastoupí bývalá mistryně světa Dina Asher-Smithová, irská hvězda Rhasidat Adelekeová i další finalistky, které prošly středečními semifinálovými rozběhy.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 19:35.