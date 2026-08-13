ONLINE: DAC Dunajská Streda - Twente Enschede dnes, Konferenčná liga LIVE (3. predkolo - odveta)

FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Twente Enschede: ONLINE prenos z odvety 3. predkola Konferenčnej ligy.
FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Twente Enschede: ONLINE prenos z odvety 3. predkola Konferenčnej ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|13. aug 2026 o 16:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy: FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Twente Enschede.

Futbalisti tímov FC DAC 1904 Dunajská Streda a FC Twente Enschede dnes hrajú odvetný zápas v rámci 3. predkola Konferenčnej ligy.

V prvom dueli sa zrodilo jednoznačné víťazstvo Twente 6:0.

Duel je na programe o 19.00 h na štadióne MOL Aréna s kapacitou 12 700 divákov.

Kde sledovať Konferenčnú ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Twente Enschede dnes (futbal, Konferenčná liga, 3. predkolo, odveta, štvrtok, NAŽIVO)

Európska konferenčná liga 3. predkolo 2026/2027
13.08.2026 o 19:00
Dunajská Streda
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Twente
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní odvetného stretnutia 3. predkola Konferenčnej ligy, v ktorom si DAC 1904 Dunajská Streda zmeria sily s FC Twente Enschede.

Po prvom zápase je o postupujúcom prakticky rozhodnuté. Twente na domácom ihrisku predviedlo mimoriadne dominantný výkon a DAC zdolalo vysoko 6:0. Holandský tím si tak do odvety vytvoril obrovský náskok a Dunajskostredčanov čaká takmer nemožná úloha.

Odveta v MOL Aréne bude preto pre DAC predovšetkým o tom, aby sa po katastrofálnom výsledku z prvého zápasu dokázal prezentovať lepším výkonom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.

Konferenčná liga

    FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Twente Enschede: ONLINE prenos z odvety 3. predkola Konferenčnej ligy.online
    FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Twente Enschede: ONLINE prenos z odvety 3. predkola Konferenčnej ligy.online
    ONLINE: DAC Dunajská Streda - Twente Enschede dnes, Konferenčná liga LIVE (3. predkolo - odveta)
    dnes 16:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Konferenčná liga»ONLINE: DAC Dunajská Streda - Twente Enschede dnes, Konferenčná liga LIVE (3. predkolo - odveta)