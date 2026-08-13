    Kuriozita na ME v atletike. Nórska štafeta odmietla zlaté medaily, bola na nich chyba

    Nórske kvarteto zľava Henriette Jägerová, Amalie Iuelová, Karsten Warholm a Ofstad Kulseng pózujú po zisku zlatej medaily.
    Nórske kvarteto zľava Henriette Jägerová, Amalie Iuelová, Karsten Warholm a Ofstad Kulseng pózujú po zisku zlatej medaily. (Autor: TASR/AP)
    TASR|13. aug 2026 o 13:07
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    Nóri na chybu upozornili a žiadali organizátorov o nápravu.

    Čerství majstri Európy v miešanej štafete na 4x400 m odmietli prijať zlaté medaily z dôvodu chybne vygravírovaného času.

    Kvarteto nórskych bežcov Karsten Warholm, Amalie Iuelová, Andreas Ofstad Kulseng a Henriette Jägerová zabehlo v Birminghame nový rekord šampionátu 3:09,62 min., zatiaľ čo na ich medailách bol čas 3:10,47, ktorý patril druhej Veľkej Británii.

    Nóri na chybu upozornili a žiadali organizátorov o nápravu. „Odmietli sme ich prijať. Tvrdo sme bojovali o tento čas, takže mal byť na medaile,“ uviedla Jägerová.

    Podľa agentúry DPA sa už dočkali nových cenných kovov so správnym časom.

    „Keď sme si uvedomili, že niečo nie je v poriadku, čo najrýchlejšie sme to napravili. Bolo veľmi nešťastné, že medaily neboli správne hneď od začiatku,“ povedal Ken Burkett, jeden z organizátorov kontinentálneho šampionátu.

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