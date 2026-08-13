Kuriozita na ME v atletike. Nórska štafeta odmietla zlaté medaily, bola na nich chyba

Čerství majstri Európy v miešanej štafete na 4x400 m odmietli prijať zlaté medaily z dôvodu chybne vygravírovaného času.
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Kvarteto nórskych bežcov Karsten Warholm, Amalie Iuelová, Andreas Ofstad Kulseng a Henriette Jägerová zabehlo v Birminghame nový rekord šampionátu 3:09,62 min., zatiaľ čo na ich medailách bol čas 3:10,47, ktorý patril druhej Veľkej Británii.
Nóri na chybu upozornili a žiadali organizátorov o nápravu. „Odmietli sme ich prijať. Tvrdo sme bojovali o tento čas, takže mal byť na medaile,“ uviedla Jägerová.
Podľa agentúry DPA sa už dočkali nových cenných kovov so správnym časom.
„Keď sme si uvedomili, že niečo nie je v poriadku, čo najrýchlejšie sme to napravili. Bolo veľmi nešťastné, že medaily neboli správne hneď od začiatku,“ povedal Ken Burkett, jeden z organizátorov kontinentálneho šampionátu.