Milióny sú isté, no najväčší ťah možno ešte len príde. Chystá Slovan tajnú posilu?

Slovan Bratislava spravil ďalší významný krok smerom k rekordným príjmom. Po postupe cez švédsky Mjällby AIF do play-off Ligy majstrov si zabezpečil minimálne účasť v hlavnej fáze Európskej ligy, čo znamená garantovaný príjem vo výške 8,6 milióna eur od UEFA.
Pre slovenského majstra je to už teraz úspešné leto. A ešte zďaleka nemusí byť na konci.
Postup do play-off Ligy majstrov priniesol Slovanu dve zásadné finančné istoty.
Ak by v záverečnom predkole neuspel proti slovinskému NK Celje, získa 4,29 milióna eur za účasť v play-off a zároveň 4,31 milióna eur za garantovaný postup do ligovej fázy Európskej ligy.
Spolu ide o 8,6 milióna eur, ktoré už klub nemôže stratiť.
Ak však Slovan zvládne aj dvojzápas s Celje, čaká ho úplne iná finančná dimenzia. Účasť v hlavnej fáze Ligy majstrov prináša štartovné vo výške 18,62 milióna eur.
To znamená, že jediný úspešný dvojzápas môže zvýšiť garantovaný príjem o ďalších približne desať miliónov eur.
Milióny neprichádzajú len od UEFA
Prvý zápas je na programe 19. augusta na Tehelnom poli, odveta o týždeň neskôr v Slovinsku.
Odmeny od UEFA predstavujú iba časť celkového príjmu.
Slovan v sezóne 2024/25 (hral prvýkrát v hlavnej fáze Ligy majstrov) zarobil výrazné peniaze aj z vlastnej činnosti. Predaj vstupeniek na domáce zápasy Ligy majstrov priniesol približne 7,4 milióna eur.
Práve kombinácia európskych prémií a rekordných návštev spôsobila, že klub vykázal za rok 2024 historicky najvyšší čistý zisk – 7,8 milióna eur.
Ak by sa zopakovala účasť v hlavnej fáze Ligy majstrov, celkové príjmy z UEFA, vstupného, marketingu a komerčných aktivít by opäť mohli opäť výrazne presiahnuť hranicu 20 miliónov eur.
Za dve posily minul 1,7 milióna
Slovan počas tohto prestupového obdobia investoval do kádra približne 1,7 milióna eur.
Najväčšou letnou akvizíciou je Suleiman Camara, za ktorého klub zaplatil okolo jedného milióna eur. Ide o jeden z najdrahších prestupov v histórii Slovana.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Mjällby
Druhou výraznou posilou je Cristian Martínez, ktorého Slovan vykúpil približne za 700-tisíc eur.
Z pohľadu slovenských pomerov ide o pomerne vysoké investície. V kontexte možných príjmov z Ligy majstrov však predstavujú relatívne malú časť potenciálnych európskych ziskov.
Práve tu sa otvára najzaujímavejšia otázka. Slovan môže v najbližších dňoch uvažovať o ďalšom posilnení ofenzívy. Dôvod je čisto športový.
Oplatí sa kúpiť ďalšieho útočníka?
Kľúčový útočník Andraž Šporar je stále zranený a v odvetnom zápase proti Mjällby sa zranil aj druhý útočník Mykola Kucharevič.
Ak by ani jeden z nich nebol pripravený na dvojzápas s Celje, tréner by mal výrazne obmedzené možnosti na hrote útoku.
V takej situácii by investícia do ďalšieho útočníka mohla dávať ekonomický zmysel.
Ak by Slovan získal kvalitného zakončovateľa a ten by pomohol vybojovať postup do Ligy majstrov, návratnosť takejto investície by bola mimoriadna.
Najlepším príkladom je práve Suleiman Camara. Do Slovana prišiel len deň pred prvým zápasom s Mjällby a práve gambijský útočník mal zásadný podiel na postupe. Klub jeho príchod utajil až do poslednej možnej chvíle a pred podpisom zmluvy sa o ňom prakticky vôbec nešpekulovalo. Chystá Slovan ďalšiu podobne utajenú posilu?
Najdrahší dvojzápas leta
Rozdiel medzi istými 8,6 milióna a štartovným 18,62 milióna predstavuje približne desať miliónov eur.
Z tohto pohľadu môže byť kvalitná posila skôr investíciou než nákladom.
Slovan je momentálne v situácii, akú slovenský futbal zažíva len výnimočne.
Klub už má zabezpečené solídne príjmy, no zároveň stojí pred zápasmi, ktoré môžu rozhodnúť o ďalších desiatkach miliónov eur.
Dvojzápas s Celje nebude iba športovým súbojom o Ligu majstrov.
Bude to aj zápas o to, či sa letné investície do kádra premenia na jednu z najvýnosnejších sezón v histórii slovenského klubového futbalu.