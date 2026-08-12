    Program a výsledky Slovákov dnes na ME v atletike 2026 - štvrtok 13. august (4. deň)

    Slovenský atlét Ján Volko (uprostred).
    Slovenský atlét Ján Volko (uprostred). (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|13. aug 2026 o 00:00
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    Pozrite si program Slovákov na dnes na ME v atletike 2026. Aké výsledky prinesie štvrtok, 13. august?

    ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, pokračujú ďalším súťažným dňom. Na programe sú vystúpenia Slovákov aj finálové disciplíny.

    Dopoludňajší program otvorí o 12:05 Ján Volko, ktorý vybehne na trať v rozbehu na 200 metrov, pričom v prípade postupu sa predstaví v semifinále o 21:05. 

    Krátko po ňom, o 13:10, sa na osemstovke predstaví Gabriela Gajanová, ktorú čaká semifinále.

    Do technických disciplín zasiahnu oštepári. Jakub Kubínec a Patrik Michalec sa predstavia v kvalifikácii hodu oštepom, ktorá je rozdelená do dvoch skupín so štartom o 14:35 a 15:55.

    Pozrite si program Slovákov aj finálových disciplín.

    Štvrtok 13. august:

    • 12:05 Beh na 200 m – rozbeh – Ján Volko
    • 13:10 Beh na 800 m - semifinále - Gabriela Gajanová
    • 14:35 Hod oštepom – kvalifikácia A – Jakub Kubínec, Patrik Michalec
    • 15:55 Hod oštepom – kvalifikácia B – Jakub Kubínec, Patrik Michalec
    • 21:05 Beh na 200 m – semifinále – Ján Volko??

    Program finálových disciplín:

    Štvrtok 13. august:

    Čas

    Disciplína

    Detail

    20:40

    Trojskok (ženy)


    20:50

    Skok o tyči (ženy)


    21:29

    3000 m prekážok (muži)


    21:45

    Hod diskom (muži)


    22:28

    800 m (muži)


    22:50

    200 m (ženy)

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