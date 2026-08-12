Program a výsledky Slovákov dnes na ME v atletike 2026 - štvrtok 13. august (4. deň)

ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, pokračujú ďalším súťažným dňom. Na programe sú vystúpenia Slovákov aj finálové disciplíny.
Dopoludňajší program otvorí o 12:05 Ján Volko, ktorý vybehne na trať v rozbehu na 200 metrov, pričom v prípade postupu sa predstaví v semifinále o 21:05.
Krátko po ňom, o 13:10, sa na osemstovke predstaví Gabriela Gajanová, ktorú čaká semifinále.
Do technických disciplín zasiahnu oštepári. Jakub Kubínec a Patrik Michalec sa predstavia v kvalifikácii hodu oštepom, ktorá je rozdelená do dvoch skupín so štartom o 14:35 a 15:55.
Pozrite si program Slovákov aj finálových disciplín.
Štvrtok 13. august:
- 12:05 Beh na 200 m – rozbeh – Ján Volko
- 13:10 Beh na 800 m - semifinále - Gabriela Gajanová
- 14:35 Hod oštepom – kvalifikácia A – Jakub Kubínec, Patrik Michalec
- 15:55 Hod oštepom – kvalifikácia B – Jakub Kubínec, Patrik Michalec
- 21:05 Beh na 200 m – semifinále – Ján Volko??
Program finálových disciplín:
Štvrtok 13. august:
Čas
Disciplína
Detail
20:40
Trojskok (ženy)
20:50
Skok o tyči (ženy)
21:29
3000 m prekážok (muži)
21:45
Hod diskom (muži)
22:28
800 m (muži)
22:50
200 m (ženy)