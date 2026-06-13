Spartak Trnava hlási prestavbu aj nový kontrakt. Klub oznámil dve zásadné správy

Hráči FC Spartak Trnava.
Hráči FC Spartak Trnava. (Autor: TASR)
TASR|13. jún 2026 o 10:03
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Spartak Trnava ukončil spoluprácu s asistentom trénera a podpísal mladý talent.

Slovenský futbalový klub FC Spartak Trnava ukončil po vzájomnej dohode spoluprácu s asistentom hlavného trénera A-tímu Patrikom Durkáčom.

Spartakovci na svojom oficiálnom webe zároveň informovali o podpise profesionálnej zmluvy s 19-ročným odchovancom Lukášom Pristachom, ktorý dostal kontrakt do leta 2029.

Durkáč bol súčasťou realizačného tímu v uplynulej sezóne.

„Chcel by som sa mu v mene celého klubu poďakovať za všetko, čo pre Spartak počas svojho pôsobenia odviedol. Bol súčasťou tímu, ktorý pracoval s maximálnym nasadením a profesionalitou. Naša spolupráca sa končí po vzájomnej dohode a vnímame to ako prirodzené rozhodnutie pred začiatkom novej sezóny. Prajeme mu veľa úspechov v ďalšej kariére aj osobnom živote,“ uviedol Martin Škrtel, športový riaditeľ FC Spartak Trnava.

Devätnásťročný Pristach pôsobí v štruktúrach „andelov“ od svojich 11 rokov.

V A-tíme absolvoval viacero tréningov, no na debut v Niké lige zatiaľ čaká.

„Pocity sú neskutočné, je to splnený detský sen,“ okomentoval svoj podpis mladý obranca.

Slovensko

    Hráči FC Spartak Trnava.
    Hráči FC Spartak Trnava.
    Spartak Trnava hlási prestavbu aj nový kontrakt. Klub oznámil dve zásadné správy
    dnes 10:03
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