Spartak Trnava hlási prestavbu aj nový kontrakt. Klub oznámil dve zásadné správy

Slovenský futbalový klub FC Spartak Trnava ukončil po vzájomnej dohode spoluprácu s asistentom hlavného trénera A-tímu Patrikom Durkáčom.
Spartakovci na svojom oficiálnom webe zároveň informovali o podpise profesionálnej zmluvy s 19-ročným odchovancom Lukášom Pristachom, ktorý dostal kontrakt do leta 2029.
Durkáč bol súčasťou realizačného tímu v uplynulej sezóne.
„Chcel by som sa mu v mene celého klubu poďakovať za všetko, čo pre Spartak počas svojho pôsobenia odviedol. Bol súčasťou tímu, ktorý pracoval s maximálnym nasadením a profesionalitou. Naša spolupráca sa končí po vzájomnej dohode a vnímame to ako prirodzené rozhodnutie pred začiatkom novej sezóny. Prajeme mu veľa úspechov v ďalšej kariére aj osobnom živote,“ uviedol Martin Škrtel, športový riaditeľ FC Spartak Trnava.
Devätnásťročný Pristach pôsobí v štruktúrach „andelov“ od svojich 11 rokov.
V A-tíme absolvoval viacero tréningov, no na debut v Niké lige zatiaľ čaká.
„Pocity sú neskutočné, je to splnený detský sen,“ okomentoval svoj podpis mladý obranca.