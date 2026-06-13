    USA
    USA
    MS vo futbale 2026
    13.06.2026, Skupina D
    4 - 1
    2:0
    Paraguaj
    Paraguaj
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    Hollywoodske hviezdy nechýbali na zápase USA na MS.
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    PrehľadOnline prenosSumárFotogaléria

    Celebrity z Hollywoodu aj športové legendy. Vstup USA do turnaja si nenechal ujsť ani Gates

    Hollywoodske hviezdy nechýbali na zápase USA na MS.
    Fotogaléria (42)
    Hollywoodske hviezdy nechýbali na zápase USA na MS. (Autor: TASR/AP)
    TASR|13. jún 2026 o 08:18
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    Zápas USA proti Paraguaju sa stal aj spoločenskou udalosťou.

    Úvodný zápas futbalistov USA na majstrovstvách sveta proti Paraguaju prilákal do hľadiska v Los Angeles viaceré známe osobnosti zo sveta športu i šoubiznisu.

    Medzi divákmi nechýbal bývalý anglický reprezentant David Beckham s manželkou Victoriou. Vedľa nich sedel hollywoodsky herec Tom Cruise.

    Američania vstúpili do turnaja ako posledný z trojice hostiteľov šampionátu po tom, čo turnaj vo štvrtok otvorilo Mexiko víťazstvom nad JAR 2:0 a Kanada o deň neskôr remizovala s Bosnou a Hercegovinou 1:1.

    Na zápase v Inglewoode na predmestí Los Angeles sa podľa očakávania objavili aj viaceré hviezdy filmového a spoločenského života.

    Beckhamovci sledovali stretnutie po boku Cruisea len niekoľko hodín po tom, ako bývalý stredopoliar Manchestru United a Realu Madrid získal vlastnú hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy. Tejto pocty sa mu dostalo ako vôbec prvému futbalistovi v histórii.

    Fotogaléria zo zápasu USA - Paraguaj na MS vo futbale 2026 (skupina D)
    Fotka z otváracieho ceremoniálu počas MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.
    Speváčka Lisa počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.
    Fotka z otváracieho ceremoniálu počas MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.
    Tius Luka počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.
    42 fotografií
    Katy Perry počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Katy Perry a Tius Luka počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Katy Perry a Tius Luka počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Katy Perry a Tius Luka počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Katy Perry a Tius Luka počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Fotka z otváracieho ceremoniálu počas MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Vpredu futbalista USA Sergino Dest a Miguel Almiron na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Futbalisti USA oslavujú gól na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Futbalisti USA oslavujú gól na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Paraguajčan Damian Bobadilla (16) na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Futbalisti USA oslavujú gól na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Paraguajčan Gustavo Gomez (15) a Folarin Balogun (20) na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Fanúšik USA počas MS vo futbale 2026 v zápase skupiny D: USA - Paraguaj.Fanúšik USA počas MS vo futbale 2026 v zápase skupiny D: USA - Paraguaj.Fanúšikovia USA počas MS vo futbale 2026 v zápase skupiny D: USA - Paraguaj.Fanúšikovia USA počas MS vo futbale 2026 v zápase skupiny D: USA - Paraguaj.United States' Folarin Balogun (20) celebrates scoring his side's third goal against Paraguay with teamates during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Folarin Balogun (20) celebrates scoring his side's third goal against Paraguay with teamate Chris Richards during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Chris Richards hydrates himself during the World Cup Group D soccer match against Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Weston McKennie, left, and Paraguay's Junior Alonso battle for the ball during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of the United States surround Folarin Balogun after he scored his side's second goal against Paraguay during a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Folarin Balogun, centre, is congratulated by teammate Mark McKenzie after scoring his team's second goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) dribbles past Paraguay's Juan Jose Caceres during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) controls the ball as Paraguay's Andres Cubas (14) defends during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Folarin Balogun celebrates scoring his side's second goal against Paraguay during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpectators react during the World Cup Group D soccer match between the United States and Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Weston McKennie (8) and Paraguay's Andres Cubas battle for the ball during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Chris Richards, left, and Paraguay's Omar Alderete go for a header during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic, left, and Weston McKennie celebrate after their first goal during the World Cup Group D soccer match against Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Jae C. Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Damian Bobadilla, left, and United States' Malik Tillman battle for the ball during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) and Paraguay's Juan Jose Caceres (4) challenge for the ball during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Junior Alonso kicks the ball during the World Cup Group D soccer match between the United States and Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay goalkeeper Orlando Gill blocks a shot from United States' Sergino Dest, right, during the World Cup Group D soccer match between the United States and Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Chris Richards, left, and Paraguay's Omar Alderete go for a header during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Damian Bobadilla (16) reacts afer scoring an on goal during the World Cup Group D soccer match against United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Gustavo Gomez, right, and United States' Folarin Balogun battle for the ball during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Weston McKennie (8) heads the ball as Paraguay's Omar Alderete defends during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Na veľkoplošnej obrazovke sa počas stretnutia objavila aj herečka Halle Berryová, známa aj z bondovky Dnes neumieraj z roku 2002.

    Medzi divákmi boli aj herci Leonardo DiCaprio a Rob Lowe. Pozornosť televíznych kamier vzbudila aj americká podnikateľka a mediálna celebrita Paris Hilton, ktorá si počas zápasu robila selfie fotografie.

    Futbal si vo VIP lóži vychutnal aj spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates. Na tribúnach nechýbala ani basketbalová legenda Kareem Abdul-Jabbar.

    Prezident USA Donald Trump už predtým oznámil, že na duel s Paraguajom nepríde. Zastúpil ho americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.

    Domáci tím odštartoval turnaj v D-skupine presvedčivým víťazstvom 4:1 nad Paraguajom.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Rozhodca Danny Makkelie dáva žltú kartu Almirónovi.
    Rozhodca Danny Makkelie dáva žltú kartu Almirónovi.
    Systém VAR využil svoje rozšírené právomoci. Hráčovi USA zrušil žltú kartu a dal ju súperovi
    dnes 09:08
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Rozhodca Danny Makkelie dáva žltú kartu Almirónovi.
    Rozhodca Danny Makkelie dáva žltú kartu Almirónovi.
    Systém VAR využil svoje rozšírené právomoci. Hráčovi USA zrušil žltú kartu a dal ju súperovi
    dnes 09:08
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