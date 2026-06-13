Celebrity z Hollywoodu aj športové legendy. Vstup USA do turnaja si nenechal ujsť ani Gates

Úvodný zápas futbalistov USA na majstrovstvách sveta proti Paraguaju prilákal do hľadiska v Los Angeles viaceré známe osobnosti zo sveta športu i šoubiznisu.
Medzi divákmi nechýbal bývalý anglický reprezentant David Beckham s manželkou Victoriou. Vedľa nich sedel hollywoodsky herec Tom Cruise.
Američania vstúpili do turnaja ako posledný z trojice hostiteľov šampionátu po tom, čo turnaj vo štvrtok otvorilo Mexiko víťazstvom nad JAR 2:0 a Kanada o deň neskôr remizovala s Bosnou a Hercegovinou 1:1.
Na zápase v Inglewoode na predmestí Los Angeles sa podľa očakávania objavili aj viaceré hviezdy filmového a spoločenského života.
Beckhamovci sledovali stretnutie po boku Cruisea len niekoľko hodín po tom, ako bývalý stredopoliar Manchestru United a Realu Madrid získal vlastnú hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy. Tejto pocty sa mu dostalo ako vôbec prvému futbalistovi v histórii.
Na veľkoplošnej obrazovke sa počas stretnutia objavila aj herečka Halle Berryová, známa aj z bondovky Dnes neumieraj z roku 2002.
Medzi divákmi boli aj herci Leonardo DiCaprio a Rob Lowe. Pozornosť televíznych kamier vzbudila aj americká podnikateľka a mediálna celebrita Paris Hilton, ktorá si počas zápasu robila selfie fotografie.
Futbal si vo VIP lóži vychutnal aj spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates. Na tribúnach nechýbala ani basketbalová legenda Kareem Abdul-Jabbar.
Prezident USA Donald Trump už predtým oznámil, že na duel s Paraguajom nepríde. Zastúpil ho americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.
Domáci tím odštartoval turnaj v D-skupine presvedčivým víťazstvom 4:1 nad Paraguajom.