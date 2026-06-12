Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - sobota 13. jún (3. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú tretím hracím dňom.
Diane otvorí duel skupiny B, kde sa stretne Katar s favorizovaným Švajčiarskom. Zápas sa odohrá od 21:00 na štadióne Levi's Stadium v kalifornskej Santa Clare.
Následne o polnoci sa odohrá úvodný súboj skupiny skupiny C medzi Brazíliou a Marokom na štadióne MetLife Stadium v New Yorku.
V noci zo soboty na nedeľu bude o 3:00 pokračovať skupina C duelom Haiti - Škótsko, ktorý bude hostiť Gillette Stadium v Bostone.
V nedeľu ráno o 6:00 zavŕši tretí hrací deň zápas skupiny D medzi Austráliou a Tureckom na štadióne BC Place vo Vancouveri.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Analýza: Katar - Švajčiarsko
Rozhodcovia nastolili dosť prísny trend s kartami na týchto MS a hneď v úvodnom zápase sme videli 3 červená karty, takže rozhodcovia as toho nebudú báť. Katarská reprezentácia je jeden veľký otáznik, s akou kvalitou v porovnaní s európskymi mužstvami budú, ale proste oni budú musieť bojovať a tak často u takýchto tímov vidíme zákerné zákroky, pretože sú tam na to zvyknutí, keď hrajú medzi sebou. Švajčiarsko, to zase je známe tvrdou hrou, veľa faulami a tým, že si nenechajú brnkať na nervy. Po tom, čo sme zatiaľ videli je hranica 4 kariet prijateľná hranica.
Analýza: Brazília - Maroko
Brazília prichádza na turnaj s neskutočnou ofenzívnou silou (Vinícius, Raphinha, mladý talent Endrick) a pod vedením legendárneho trénera Carla Ancelottiho našli systém, ktorý funguje.
Na druhej strane barikády stojí Maroko, ktoré síce vyhralo Africký pohár, no momentálne prechádza veľmi ťažkým obdobím. Iba pár mesiacov pred šampionátom nečakane zmenilo trénera a nový kouč musí tím pripraviť pod obrovským tlakom.
Čo je však dôležitejšie, Maroko trápi obrovská maródka. Prišli o dôležitého ofenzívneho hráča Ezzalzouliho a otázni sú aj kľúčoví obrancovia Aguerd a Mazraoui. Ich slávna pevná obrana tak bude mať obrovské trhliny.
Aj keď Maroko v priateľskom zápase v roku 2023 Brazíliu porazilo, majstrovstvá sveta sú úplne iný level. Očakávam, že juhoamerický favorit využije zranenia súpera, a potvrdí svoju rolu favorita.
Analýza: Haiti - Škótsko
Zápas medzi Haiti a Škótskom by mal priniesť víťazstvo škótskeho výberu. Pre Škótov ide o mimoriadne dôležitý vstup do majstrovstiev sveta, keďže ich v skupine ešte čakajú oveľa náročnejší súperi ako Brazília a Maroko. Práve preto budú chcieť proti Haiti získať povinné tri body a spraviť rozhodujúci krok smerom k postupu zo skupiny.
Škótsko prichádza do zápasu vo veľmi dobrej forme. V prípravných dueloch pred šampionátom nastrieľalo osem gólov a inkasovalo iba raz, čo potvrdzuje vyváženú kombináciu kvalitnej ofenzívy aj pevnej defenzívy. Hráči ako Scott McTominay, John McGinn či Che Adams prinášajú skúsenosti z najvyššej európskej úrovne a mali by byť rozdielovými postavami na ihrisku.
Haiti síce dokáže byť nepríjemným súperom a v príprave ukázalo svoju silu vysokým víťazstvom nad Novým Zélandom, no kvalita kádra, skúsenosti z veľkých zápasov a celková organizácia hry sú jednoznačne na strane Škótska. Aj stávkové kancelárie považujú Škótov za jasného favorita a najčastejšie očakávaným scenárom je ich výhra, napríklad výsledkom 2:0.
Analýza: Austrália - Turecko
Turecko sa nachádza o niečo vyššie vo FIFA rebríčku, konkrétne na 22. mieste a Austrália je na 27. mieste. Austrália nie je zlým tímom, v príprave dokázala poraziť niektoré štáty ako Cucarao alebo Kamerun. Viac zápasov však prehrala alebo remizovala, napríklad s Kolumbiou alebo Venezuelou. Na druhej strane Turecko má určite kvalitnejší tím, v príprave neprehralo ani raz a v kvalifikácii dokázalo remizovať aj s takým Španielskom. Má v kádri hráčov ako Guler alebo Kenan Yildiz, ktorí sú na vysokej úrovni kvality. Preto si myslím, že vzhľadom aj na náročnosť skupiny nebude chcieť Turecko zaváhať a prvý zápas v skupine vyhrá.
V zápase Austrálie proti Turecku som vybral tip, že Turecko vyhrá alebo bude viesť minimálne o dva góly v zápase s kurzom 1,7.