Systém VAR využil svoje rozšírené právomoci. Hráčovi USA zrušil žltú kartu a dal ju súperovi

Videoasistent rozhodcu (VAR) prvýkrát na futbalových majstrovstvách sveta využil rozšírené právomoci, ktoré mu udelili pred turnajom.
Stalo sa tak počas víťazstva USA nad Paraguajom 4:1 v úvodnom zápase domácich na šampionáte.
Krátko po prestávke holandský hlavný rozhodca Danny Makkelie udelil žltú kartu kapitánovi USA Timovi Reamovi za údajný faul na paraguajského stredopoliara Miguela Almirona.
Po rozohraní následného priameho kopu však zasiahol videorozhodca a upozornil na možnú chybu pri verdikte.
Hlavný arbiter si situáciu opätovne prezrel na monitore a svoje rozhodnutie zmenil. Žltú kartu Reamovi zrušil a napokon ju udelil Almironovi za simulovanie pádu.
Televízni diváci sa prostredníctvom grafiky dozvedeli, že incident bol preskúmaný pre podozrenie na nesprávne určenie vinníka priestupku.
Po rozhodnutí Medzinárodného výboru pre futbalové pravidlá (IFAB) z jari tohto roka môže VAR odteraz preverovať ďalšie tri typy situácií a zasiahnuť pri chybách rozhodcov.
Patrí medzi ne aj prípad, keď je žltá alebo červená karta udelená nesprávnemu hráčovi alebo dokonca nesprávnemu tímu.
Doterajšie pravidlá umožňovali preskúmať zámenu hráča iba v prípade, ak rozhodca napomenul alebo vylúčil nesprávneho futbalistu z rovnakého mužstva, informovala DPA.