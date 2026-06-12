Rozjasal celé Česko, po zápase sa čertil. Kapitán použil v televízii aj vulgárne slová

Česi sa po dvadsiatich rokoch vrátili na svetový šampionát. Na štyri majstrovstvá sveta za sebou sa pozerali iba v televízii. Keď sa konečne dočkali, prežívali eufóriu. Trvala však iba osem minút.
Potom prišli slzy, hnev a veľké sklamanie.
Na otázku redaktora televízie Nova Action, ako chutí jeho prvý gól na majstrovstvách sveta, kapitán reagoval stručne: „Nijako.“
„Som nas...ný z tých situácií, ktoré nezvládame,“ vyhlásil český kapitán Ladislav Krejčí tak trochu vulgárne do kamier.
Ešte krátko predtým bol hrdinom národa. „Kapitán Ladislav Krejčí nad ránom zobudí celé Česko. Gól! A ešte raz gól. Reprezentácia po dvadsiatich rokoch strieľa na majstrovstvách sveta gól,“ napísal portál isport.cz.
VIDEO: Ladislav Krejčí po prehre Česka s Južnou Kóreou
Lenže zverenci trénera Miroslava Koubeka následne úplne vypadli z rytmu a napokon odchádzali zo súboja s Južnou Kóreou zdrvení po prehre 1:2.
„Úvodný neúspech síce nepochováva postupové plány, no výrazne ich komplikuje,“ dodal isport.cz.
Čakali dve desaťročia
Česi začali nervózne. Možno aj preto, že na návrat na svetový šampionát čakali celé dve desaťročia.
Prvých desať minút v podstate len behali bez lopty a vyčkávali, s čím príde súper. Keď sa už dostali k lopte, chýbal im lepší pohyb.
V úvode tak mali viac z hry pohyblivejší Kórejčania.
Motorom ich akcií bol kapitán Son Hung-min, ktorého fanúšikovia na pôsobivo nasvietenom štadióne Akron privítali najbúrlivejším potleskom.
Vypredané síce nebolo, no Estadio Akron sa zaplnil slušne. Atmosféra bola nádherná.
Pre Čechov však bola smola, že na tribúnach sedela drvivá väčšina domácich Mexičanov, ktorí jednoznačne fandili Kórejčanom, najmä superhviezde Sonovi.
Koubek stavil na obranu
Tréner Miroslav Koubek, ktorý od úvodných minút pobehoval na hranici svojho vyhradeného priestoru a často aj za ňou, sa rozhodol staviť na zodpovednú defenzívu a výškovú prevahu.
Česi nastúpili v nadmorskej výške viac ako 1 500 metrov s dvoma prekvapivými menami v základnej zostave. Na ľavom kraji obrany dostal prednosť pred Davidom Juráskom sparťan Jaroslav Zelený a do stredu poľa vedľa Tomáša Součka sa postavil Alexandr Sojka. Pre neho to bol len tretí reprezentačný štart a vôbec prvý na tejto pozícii.
Južná Kórea - Česko 2:1 (0:0)
Góly: 67. Hwang In-pom, 80. O Hjon-kjo - 59. Ladislav Krejčí
Rozhodcovia: Omar - Abouelregal, Taha (všetci Eg.), ŽK: Lee Gi-hyuk
Diváci: 44 985
Kór. republika: Kim Sung-kju – Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk – Sol Jong-u, Hwang In-beom (84. Kim Jin-kyu), Paik Seung-ho (84. Park Jin-seob), Lee Tae-seok (69. Eom Ji-sung) – Lee Kang-in, Lee Jae-sung (63. Hwang) – Son Heung-min (69. Oh Hyeon-gyu)
Česko: Kovář – Chaloupek, Hranáč, Krejčí – Coufal, Souček, Sojka (85. Chytil), Zelený – Provod (64. Sadílek), Šulc (64. Hložek) – Schick (64. Chorý)
Podľa isport.cz bol Sojka najlepším českým hráčom zápasu. Ako jediný dostal známku sedem.
Česi sa v náročných podmienkach spojených aj s vysokou nadmorskou výškou sústredili predovšetkým na obranu. Proti Kórejčanom využívali dlhé vysoké nakopávané lopty a ku kombinačnej hre sa dostali až v záverečnom tlaku, keď doháňali manko 1:2.
Son robil Čechom obrovské problémy
Koubek už pred zápasom upozorňoval, že najväčšou hrozbou bude Son. A presne to sa aj potvrdilo.