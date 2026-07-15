ONLINE: 11. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

Cyklisti dnes absolvujú 11. etapu Tour de France 2026 z Vichy do Nevers.
Táto etapa sa odohrá na rovinatej trati dlhej 161,3 kilometra. Dve horské prémie na trati sú len symbolické, takže o víťazovi pravdepodobne rozhodnú šprintéri a ten najlepší môže nadviazať na Alessandra Petacchiho, posledného víťaza v Nevers z roku 2003.
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ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 11. etapa dnes (cyklistika, výsledky, streda, NAŽIVO)
Tour de France 2026
15.07.2026 o 14:05
11. etapa: Vichy – Nevers
Plánovaný
Prenos
Hezké odpoledne při sledování přenosu 11. etapy letošního Tour de France.
Po náročném bastilském úterý v Massif Central dostanou ve středu znovu příležitost sprinteři. Jedenáctá etapa zavede peloton z Vichy do Nevers a měří 161,3 kilometru. Profil nabízí jen dvě nenáročné prémie čtvrté kategorie a přibližně 1400 výškových metrů, takže vše nasvědčuje hromadnému dojezdu.
První třetina etapy je prakticky rovinatá. Po sprinterské prémii na 28. kilometru se očekává vznik tradičního úniku několika jezdců z menších týmů, jejich šance na úspěch ale nejsou velké. Sprinterské sestavy budou mít vývoj závodu pod kontrolou a druhá vrchařská prémie více než třicet kilometrů před cílem by neměla být dostatečně náročná na to, aby favority vyřadila.
Klíčových bude posledních deset kilometrů. Trasa do Nevers sice neobsahuje technicky náročné zatáčky, ale je lemována několika kruhovými objezdy a esovitou pasáží krátce před cílovou rovinkou. Právě boj o pozice může být hektický a výrazně ovlivnit rozdělení karet mezi sprinterskými vlaky.
Největšími favority jsou Tim Merlier a Olav Kooij, kteří patří k nejrychlejším mužům letošního pelotonu. Vysoko se řadí také Biniam Girmay, jenž zvládá i o něco těžší dojezdy a po náročné desáté etapě by mohl těžit z únavy čistokrevných spurterů. Do boje o vítězství mohou promluvit také Jasper Philipsen, pokud přežil předchozí horskou zkoušku bez problémů, nebo Arnaud De Lie, bude-li mít dostatek podpory svého týmu.
V celkovém pořadí by měl být den relativně klidný. Lídr závodu Tadej Pogačar po dominantním triumfu v desáté etapě drží výrazný náskok před Jonasem Vingegaardem a favorité na žlutý trikot budou mít jediný cíl – bezpečně se vyhnout pádům a bez časových ztrát dorazit do cíle. Pokud do průběhu etapy nezasáhne silný boční vítr, očekává se klasický sprinterský scénář zakončený hromadným finišem.
Po náročném bastilském úterý v Massif Central dostanou ve středu znovu příležitost sprinteři. Jedenáctá etapa zavede peloton z Vichy do Nevers a měří 161,3 kilometru. Profil nabízí jen dvě nenáročné prémie čtvrté kategorie a přibližně 1400 výškových metrů, takže vše nasvědčuje hromadnému dojezdu.
První třetina etapy je prakticky rovinatá. Po sprinterské prémii na 28. kilometru se očekává vznik tradičního úniku několika jezdců z menších týmů, jejich šance na úspěch ale nejsou velké. Sprinterské sestavy budou mít vývoj závodu pod kontrolou a druhá vrchařská prémie více než třicet kilometrů před cílem by neměla být dostatečně náročná na to, aby favority vyřadila.
Klíčových bude posledních deset kilometrů. Trasa do Nevers sice neobsahuje technicky náročné zatáčky, ale je lemována několika kruhovými objezdy a esovitou pasáží krátce před cílovou rovinkou. Právě boj o pozice může být hektický a výrazně ovlivnit rozdělení karet mezi sprinterskými vlaky.
Největšími favority jsou Tim Merlier a Olav Kooij, kteří patří k nejrychlejším mužům letošního pelotonu. Vysoko se řadí také Biniam Girmay, jenž zvládá i o něco těžší dojezdy a po náročné desáté etapě by mohl těžit z únavy čistokrevných spurterů. Do boje o vítězství mohou promluvit také Jasper Philipsen, pokud přežil předchozí horskou zkoušku bez problémů, nebo Arnaud De Lie, bude-li mít dostatek podpory svého týmu.
V celkovém pořadí by měl být den relativně klidný. Lídr závodu Tadej Pogačar po dominantním triumfu v desáté etapě drží výrazný náskok před Jonasem Vingegaardem a favorité na žlutý trikot budou mít jediný cíl – bezpečně se vyhnout pádům a bez časových ztrát dorazit do cíle. Pokud do průběhu etapy nezasáhne silný boční vítr, očekává se klasický sprinterský scénář zakončený hromadným finišem.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 14:05.