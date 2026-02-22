    22.02.2026 06:00
    Deň 16
    Miláno a Cortina 2026
    Live

    Olympijské hry sú oficiálne ukončené a oheň zhasol. Slovenskú vlajku niesli skialpinisti

    Slovenskú vlajku na záverečnom ceremoniáli ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo niesli skialpinisti Jakub Šiarnik a Rebeka Cullyová.
    Fotogaléria (97)
    Slovenskú vlajku na záverečnom ceremoniáli ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo niesli skialpinisti Jakub Šiarnik a Rebeka Cullyová. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|22. feb 2026 o 22:39
    ShareTweet0

    Olympijské hry v Miláne a Cortine sú oficiálne ukončené.

    Prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová oficiálne ukončila XXV. zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

    Usporiadateľskú štafetu na nedeľnom záverečnom ceremoniáli prevzali Francúzske Alpy, kde sa bude najväčší zimný športový sviatok konať v roku 2030. 

    Milánske hry priniesli po "pandemických" zimných v Pekingu návrat divákov do hľadísk. Vysoký záujem bol aj na strane slovenských televíznych divákov, ktorí sledovali olympijský program najmä v stredu pri postupe hokejistov do semifinále a prvom štarte Petry Vlhovej v slalome alpských lyžiarok od pádu v januári 2024.

    Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli 2. kola slalomu na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.
    Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli 2. kola slalomu na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo. (Autor: TASR)

    Slovenskú vlajku priniesli na veronský amfiteáter skialpinisti Jakub Šiarnik a Rebeka Cullyová. Pre ich krajinu boli uplynulé ZOH prvé bez cenného kovu od roku 2002, najbližšie k medaile bola hokejová reprezentácia, ktorá prehrala zápas o bronz s Fínskom 1:6.

    Coventryová a šéf organizačného výboru ZOH 2026 Giovanni Malago poďakovali všetkým, ktorí sa podieľali na uskutočnení tohtoročných hier na čele so samotnými športovcami.

    Ukázali ste olympijské hodnoty

    „Každý jeden zo športovcov bol neuveriteľný, plný vášne. Na snehu aj na ľade ste zo seba vydali všetko. Počas posledných dvoch týždňov ste išli naplno v každom okamihu. O tom je olympijský duch - súťažiť a navzájom sa povzbudzovať bez ohľadu na výsledok. Ukázali ste olympijské hodnoty, na ktoré sa niekedy zabúda.

    Ďakujeme, olympijské hry ste urobili naozaj magickými. Chcem sa poďakovať aj hostiteľom, talianskemu ľudu, arény boli plné a atmosféra elektrizujúca. Oslavoval iste svojich šampiónov, ale fandili ste aj športovcom zo všetkých krajín. Ukázali ste, že vášeň a rešpekt môžu existovať vedľa seba. Ďakujem Taliansku za tieto olympijské hry,“ uviedla v slávnostnom príhovore Coventryová.

    Prezident Nadácie Milan Cortina 2026 Giovanni Malagò (vľavo) počúva, zatiaľ čo prezidentka MOV Kirsty Coventryový (vpravo) hovorí počas záverečného ceremoniálu zimných olympijských hier 2026.
    Prezident Nadácie Milan Cortina 2026 Giovanni Malagò (vľavo) počúva, zatiaľ čo prezidentka MOV Kirsty Coventryový (vpravo) hovorí počas záverečného ceremoniálu zimných olympijských hier 2026. (Autor: TASR/AP)

    Najúspešnejšou krajinou bolo s 18 zlatými, dvanástimi striebornými a jedenástimi bronzovými medailami Nórsko. Najúspešnejšie ZOH s bilanciou 10-6-14 mali domáci Taliani, ktorých úspech vyzdvihol aj Malago.

    Skvelá práca Taliansko, dodržalo si svoje sľuby

    „Dnes večer je toto prostredie starovekej rímskej arény priestorom zaťahovania opony za neobyčajnou oslavou športu a humanity, ktorá nás zjednotila a inšpirovala celý svet. Potvrdili sme, že tieto ZOH spoja dokopy rôzne mestá a rôzne kultúry.

    Sľubovali sme, že prinesieme jedinečnú skúsenosť, to všetko zakomponované v krásnom prostredí talianskej prírody, rešpektujúc udržateľnosť a historické hodnoty. Skvelá práca Taliansko, dodržalo si svoje sľuby. Dovoľte mi povedať ďakujem všetkým, ktorí neúnavne pracovali, aby sa toto stalo skutočnosťou.

    Zo všetkého najviac ďakujeme športovcom, skutočným protagonistom, ktorí dosiahli výnimočné úspechy.“ 

    Pohľad na olympijský oheň po jeho zhasnutí pri Arco della Pace počas ZOH 2026.
    Pohľad na olympijský oheň po jeho zhasnutí pri Arco della Pace počas ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)

    V rámci záverečného ceremoniálu boli dekorovaní aj medailisti z behu na lyžiach na 50 kilometrov klasickým spôsobom.

    Zlato si prebrali Nór Johannes Hösflot Kläbo a Ebba Andersonová zo Švédska. Prvý menovaný vytvoril rekord v počte zlatých medailí na jedných ZOH, vybojoval ich šesť.

    Na snímke nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo (uprostred) sa teší na pódiu zo zisku zlatej medaily v pretekoch na 50 km klasicky s hromadným štartom, vľavo strieborný krajan Martin Löwström Nyenget (vľavo) a bronzový ďalší Nór Emil Iversen.
    Na snímke nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo (uprostred) sa teší na pódiu zo zisku zlatej medaily v pretekoch na 50 km klasicky s hromadným štartom, vľavo strieborný krajan Martin Löwström Nyenget (vľavo) a bronzový ďalší Nór Emil Iversen. (Autor: TARS/AP)

    Priestor na predstavenie sa na záverečnom ceremoniáli ako tradične dostali organizátori nasledujúcej zimnej olympiády.

    Fotogaléria zo záverečného ceremoniálu na ZOH v Miláne a Cortine 2026
    Fotka zo záverečného ceremoniálu zimných olympijských hier v Miláne a Cortine 2026.
    Olympijská aréna vo Verone, kde sa uskutoční záverečný ceremoniál zimných olympijských hier v Miláne a Cortine 2026.
    Olympijská aréna vo Verone, kde sa uskutoční záverečný ceremoniál zimných olympijských hier v Miláne a Cortine 2026.
    Olympijská aréna vo Verone, kde sa uskutoční záverečný ceremoniál zimných olympijských hier v Miláne a Cortine 2026.
    97 fotografií
    Fotka zo záverečného ceremoniálu zimných olympijských hier v Miláne a Cortine 2026.Fotka zo záverečného ceremoniálu zimných olympijských hier v Miláne a Cortine 2026.Fotka zo záverečného ceremoniálu zimných olympijských hier v Miláne a Cortine 2026.Fotka zo záverečného ceremoniálu zimných olympijských hier v Miláne a Cortine 2026.Fotka zo záverečného ceremoniálu zimných olympijských hier v Miláne a Cortine 2026.Fotka zo záverečného ceremoniálu zimných olympijských hier v Miláne a Cortine 2026.Performers participate in the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesAn artist performs during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesItaly's Prime Minister Giorgia Meloni, center, and IOC President Kirsty Coventry, left, attends the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesArtists perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesArtists are silhouetted as they perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesArtists perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesArtists perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesArtists perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesAn artist's shadow is cast as he performs during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesArtists perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesItaly's Prime Minister Giorgia Meloni, center, attends the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesArtists perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesArtists perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesPerformers participate in the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesItaly's Prime Minister Giorgia Meloni, center, attends the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesPerformers participate in the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesArtists perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesPerformers participate in the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesArtists perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesArtists perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesArtists perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesArtists perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesPerformers participate in the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesAn artist performs during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesArtists perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesArtists perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesA performer during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesThe Italian national flag is raised during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Li Ming/Pool Photo via AP)Ukraine's flag bearers Anhelina Brykina and Dmytro Kotovskyi walk during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Rebeka Cully and Jakub Siarnik parade during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesArtists perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesArtists perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesArtists perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesThe Olympic flame is carried during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesThe Italian medallists watch Carabineri officers raising the Italian flag, during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFireworks light up during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCarabinieri police officers carry an Italian flag during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesPerformers participate in the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesThe Italian flag is raised during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesKK86 Verona - Na snímke účinkujúci vystupujú počas záverečného ceremoniálu zimných olympijských hier vo Verone v nedeľu 22. februára 2026. FOTO TASR/AP Performers participate in the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Taliansko - šport - zima - zimná - olympiáda - ZOH26 - zimné - olympijské - hry - amfiteáter - Verona - záverečný - ceremoniál - koniecThe Italian flag, left, is raised during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesIOC President Kirsty Coventry, center left, attends the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesVolunteers with flags arrive at the Verona Arena for the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovenia's Lila Grace Lapanja during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesDutch athletes parade during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' athletes parade during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesMaurilio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta and Silvio Fauner, Italian cross-country skiing relay team at Lillehammer 1994, carry the Olympic flame during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' athletes parade during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesMaurilio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta and Silvio Fauner, Italian cross-country skiing relay team at Lillehammer 1994, carry the Olympic flame during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesGreece's Maria Eleni Tsiovolou during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesThe United States' team arrive at the Verona Arena for the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesDutch athletes parade during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesItaly's athletes parade during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFrance's athletes parade during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Rebeka Cully and Jakub Siarnik carry their country's flag during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesArtists perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesAthletes from the United States pose as they attend the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesPresident of the Milan Cortina 2026 foundation Giovanni Malago stands by IOC President Kirsty Coventry, centre, during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesIOC President Kirsty Coventry, right, speaks next to President of the Milan Cortina 2026 foundation Giovanni Malago during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesThe Olympic flag is carried during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesIOC President Kirsty Coventry, right, speaks next to President of the Milan Cortina 2026 foundation Giovanni Malago during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesA small group of people gather around the cauldron at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d'Ampezzo, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesPresident of the Provence-Alpes-Cote d'Azur Region Renaud Muselier, right, and President of the Auvergne-Rhone-Alpes Region Fabrice Pannekoucke wave the Olympic flag during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesA small group of people gather around the cauldron at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d'Ampezzo, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesIOC President Kirsty Coventry, right, speaks next to President of the Milan Cortina 2026 foundation Giovanni Malago during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesArtists perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Hilary Knight and Evan Bates wave the US flag during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesIOC President Kirsty Coventry takes the Olympic flag during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesIOC President Kirsty Coventry, right, listens as President of the Milan Cortina 2026 foundation Giovanni Malago, left, speaks during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesPresident of the Provence-Alpes-Cote d'Azur Region Renaud Muselier, right, and President of the Auvergne-Rhone-Alpes Region Fabrice Pannekoucke wave the Olympic flag during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesPresident of the Provence-Alpes-Cote d'Azur Region Renaud Muselier, right, and President of the Auvergne-Rhone-Alpes Region Fabrice Pannekoucke wave the Olympic flag during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesBritain's Charlotte Bankes and Matt Weston wave the British flag during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesKK119 Verona - Na snímke prezident organizačného výboru Miláno-Cortina Giovanni Malago hovorí počas záverečného ceremoniálu zimných olympijských hier vo Verone v nedeľu 22. februára 2026. FOTO TASR/AP President of the Milan Cortina 2026 foundation Giovanni Malago delivers his speech during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - Taliansko - šport - zima - zimná - olympiáda - ZOH26 - zimné - olympijské - hry - amfiteáter - Verona - záverečný - ceremoniál - koniecKK120 Verona - Na snímke umelci vystupujú počas záverečného ceremoniálu zimných olympijských hier vo Verone v nedeľu 22. februára 2026. FOTO TASR/AP Artists perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - Taliansko - šport - zima - zimná - olympiáda - ZOH26 - zimné - olympijské - hry - amfiteáter - Verona - záverečný - ceremoniál - koniecKK120 Verona - Na snímke umelci vystupujú počas záverečného ceremoniálu zimných olympijských hier vo Verone v nedeľu 22. februára 2026. FOTO TASR/AP Artists perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - Taliansko - šport - zima - zimná - olympiáda - ZOH26 - zimné - olympijské - hry - amfiteáter - Verona - záverečný - ceremoniál - koniecPresident of the Milan Cortina 2026 foundation Giovanni Malago delivers his speech during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesArtists perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesThe Olympic rings stand out during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesPerformers participate in the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesThe Olympic flag is raised during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesPerformers participate in the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesArtists perform the French national anthem during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesA view of the cauldron at the Arco della Pace at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesMilan's Mayor Giuseppe Sala, left, waves the Olympic flag during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesIOC President Kirsty Coventry waves the Olympic flag during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSinger Margherita Vicario and Davide Shorty perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSinger Margherita Vicario and Davide Shorty perform during the closing ceremony of the 2026 Winter Olympics, in Verona, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter Games

    Francúzske alpy budú hostiť najväčší zimný športový sviatok štvrtýkrát v histórii. Najlepších športovcov privítali pri premiérových zimných hrách v roku 1924 (Chamonix), desiatych v Grenobli (1968) a naposledy v Albertville v roku 1992. Štyrikrát boli ZOH doposiaľ len v USA (1932, 1960, 1980, 2002).

    Vlajku s piatimi kruhmi prevzali predsedovia regiónu Provence-Alpes-Côte d’Azur a Auvergne-Rhône-Alpes – Renaud Muselier a Fabrice Pannekoucke.

    Odovzdali im ju starosta Milána Giuseppe Sala a starosta Cortiny Gianluca Lorenzi.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Slovenskú vlajku na záverečnom ceremoniáli ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo niesli skialpinisti Jakub Šiarnik a Rebeka Cullyová.
    Slovenskú vlajku na záverečnom ceremoniáli ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo niesli skialpinisti Jakub Šiarnik a Rebeka Cullyová.
    Olympijské hry sú oficiálne ukončené a oheň zhasol. Slovenskú vlajku niesli skialpinisti
    dnes 22:39
    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Slovenskú vlajku na záverečnom ceremoniáli ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo niesli skialpinisti Jakub Šiarnik a Rebeka Cullyová.
    Slovenskú vlajku na záverečnom ceremoniáli ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo niesli skialpinisti Jakub Šiarnik a Rebeka Cullyová.
    Olympijské hry sú oficiálne ukončené a oheň zhasol. Slovenskú vlajku niesli skialpinisti
    dnes 22:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Olympiáda Miláno 2026»Olympijské hry sú oficiálne ukončené a oheň zhasol. Slovenskú vlajku niesli skialpinisti