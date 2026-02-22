ONLINE: Záverečný ceremoniál dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE

Zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo sa dnes oficiálne skončia. Na programe od 20.00 h je záverečný ceremoniál.
Hry sa začali 6. februára otváracím ceremoniálom na štadióne San Siro, no oficiálne ukončenie ZOH 2026 sa už koná v olympijskej aréne vo Verone.
ONLINE PRENOS: Záverečný ceremoniál (ZOH 2026, Miláno a Cortina d'Ampezzo, naživo, nedeľa)
Olympijské hry 2025/2026
22.02.2026 o 20:00
Záverečný ceremoniál
Zimná olympiáda Miláno 2026
