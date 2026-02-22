    22.02.2026 06:00
    Deň 16
    Miláno a Cortina 2026
    Live

    ONLINE: Záverečný ceremoniál dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE

    Pohľad na olympijskú arénu vo Verone.
    Pohľad na olympijskú arénu vo Verone. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|22. feb 2026 o 17:00
    Sledujte spolu s nami záverečný ceremoniál ZOH v Miláne a Cortine a d'Ampezzo ako online prenos.

    Zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo sa dnes oficiálne skončia. Na programe od 20.00 h je záverečný ceremoniál.

    Hry sa začali 6. februára otváracím ceremoniálom na štadióne San Siro, no oficiálne ukončenie ZOH 2026 sa už koná v olympijskej aréne vo Verone.

    Kde sledovať ZOH 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    ONLINE PRENOS: Záverečný ceremoniál (ZOH 2026, Miláno a Cortina d'Ampezzo, naživo, nedeľa)

    Olympijské hry  2025/2026
    22.02.2026 o 20:00
    Záverečný ceremoniál
    Plánovaný
    Prenos
