Medaily na ZOH Miláno 2026: Najúspešnejší opäť Nóri, Slovensko bez cenného kovu

Podobne ako v Pekingu v roku 2022, tak aj na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo sa stalo najúspešnejšou krajinou Nórsko.
Severská krajina prekonala svoj vlastný rekord spred štyroch rokov, v Taliansku získala 18 zlatých kovov a celkovo 41 medailí (18-12-11). Slovensko zostalo prvýkrát od ZOH 2002 v Salt Lake City bez pódiového umiestnenia.
Najbližšie k zisku medaily boli zo slovenského pohľadu hokejisti, v súboji o tretie miesto však prehrali s Fínskom 1:6. Individuálne najlepším umiestnením bola 11. pozícia Marianny Jagerčíkovej v skialpinizme.
Na druhej pozícii sa umiestnilo USA (12-12-9) s 33 medailami, tretie bolo Holandsko (10-7-3) s 20 cennými kovmi. Domáce Taliansko sa umiestnilo na štvrtej pozícii s celkovo 30 medailami (10-6-14).
Najúspešnejším športovcom ZOH 2026 sa stal nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo, zo šiestich štartov si vybojoval šesť zlatých medailí.
Postupne vyhral skiatlon, individuálny šprint klasicky, preteky na 10 km voľne, bol členom zlatej štafety, tímového šprintu a premožiteľa nenašiel ani v pretekoch na 50 km klasicky s hromadným štartom. Prekonal tak rekord v počte prvenstiev na jednej zimnej olympiáde a zároveň aj vlastný zápis v počte zlatých medailí zo ZOH.
Celkovo má vo svojej zbierke 11 zlatých medailí a po jednom striebre a bronze. V historickej tabuľke všetkých olympionikov je s jedenástimi zlatými na druhej priečke, pred ním je už len „neprekonateľný“ americký plavec Michael Phelps s 23 zlatými a celkovo 28 medailami.
Zo žien skončila na pomyselnom vrchole francúzska biatlonistka Julia Simonová s troma zlatými a jednou striebornou medailou.
Najcennejší kov si vybojovala vo vytrvalostných pretekoch na 15 km, v mix štafete na 4x6 km a v ženskej štafete na 4x6 km. Striebro jej zavesili na krok v pretekoch s hromadným štartom na 12,5 km.
Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po poslednom dni 16 (nedeľa, 22. február)
