Lindsey Vonnová.
Vonnová poslala po páde odkaz kritikom. Dosiahla som veľa, nebolo to všetko zbytočné, vraví
Lindsey Vonnová.
TASR|22. feb 2026 o 10:32
Američanka poďakovala každému, kto jej veril.

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová sa po piatej operácii a presune z Talianska do USA opäť prihovorila fanúšikom na sociálnych sieťach.

V najnovšom príspevku adresovala odkaz kritikom svojho návratu a účasti na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Olympiáda sa pre ňu skončila nepríjemným pádom v zjazde.

„Nebolo to všetko zbytočné. Vrátila som sa, vyhrala som a súťažila som. Dokázala som niečo, čo ľudia v mojom veku považovali za nemožné,“ vyjadrila sa štyridsaťjedenročná lyžiarka. Vonnová sa vrátila do súťažného kolotoča koncom roku 2024.

Jej comeback mal vyvrcholiť práve na ZOH, no skončil sa pádom v zjazde a komplexným zranením holennej kosti.

Američanka sa vyjadrila aj ku kritikom, podľa ktorých jej štart na ZOH s roztrhnutým predným skríženým väzom v kolene zobral miesto iným lyžiarkam. V príspevku zvýraznila svoje najlepšie umiestnenia v Svetovom pohári po jej návrate, vrátane dvoch víťazstiev v zjazde.

„Nedosiahla som môj veľký cieľ, no dosiahla som toho veľa. Ďakujem každému, kto mi veril,“ citovala Vonnovej vyjadrenie na sociálnej sieti agentúra DPA.

