Nemecká posádka počas ZOH 2026.
Dominancia vo finále štvorbobov. Čisto nemeckému pódiu zabránili Švajčiari
Izraelská posádka bobistov na ZOH 2026.
Izraelskú posádku sa rozhodli diskvalifikovať. Bobista predstieral chorobu
Lindsey Vonnová.
Vonnová poslala po páde odkaz kritikom. Dosiahla som veľa, nebolo to všetko zbytočné, vraví
Pes, ktorý narušil olympijské preteky v behu na lyžiach.
Fascinujúci príbeh psa, ktorý narušil preteky v behu na lyžiach. Diváci si mysleli, že vidia vlka
Slovák Jakub Šiarnik (vľavo) počas pretekov na ZOH 2026.
Skialpinisti sa dočkajú veľkej pocty. Ponesú slovenskú vlajku na záverečnom ceremoniáli
Ebba Anderssonová sa teší zo zlata na ZOH 2026.
Švédska bežkyňa ovládla premiérovú päťdesiatku. Na pódiu ju doplnila Nórka a Švajčiarka
Dominancia vo finále štvorbobov. Čisto nemeckému pódiu zabránili Švajčiari

Nemecká posádka počas ZOH 2026.
Nemecká posádka počas ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. feb 2026 o 13:11
Druhá nemecká posádka finišovala s mankom 57 stotín sekundy.

ZOH 2026 - boby

muži - štvorboby

Poradie

Meno - pilot

Krajina

Čas

1.

Johannes Lochner

Nemecko

3:37,57 min

2.

Francesco Friedrich

Nemecko

+0,57 s

3.

Michael Vogt

Švajčiarsko

+1,07

4.

Adam Ammour

Nemecko

+1,11

5.

Patrick Baumgartner

Taliansko

+1,32

6.

Cedric Follador

Švajčiarsko

+1,46


Nemecká posádka s pilotom Johannesom Lochnerom získala zlato v súťaži štvorbobov na ZOH 2026.

S mankom 57 stotín sekundy po štyroch jazdách za ňou zaostali krajania s pilotom Francescom Friedrichom. Čisto nemeckému pódiu zabránili bronzoví Švajčiari s pilotom Michaelom Vogtom (+1,07 s).

Lochner si na hrách vo veku 35 rokov zapísal zlaté double, keď triumfoval aj v dvojboboch. Pred štyrmi rokmi v Pekingu získal v oboch disciplínach striebro.

Nemci mali na dosah zisk všetkých medailí, rovnako ako v dvojboboch, keď boli na prvých troch priečkach po troch jazdách.

V záverečnej však Švajčiari zaznamenali druhý najlepší čas kola a v konečnom hodnotení sa posunuli o štyri stotiny sekundy pred nemeckú posádku s pilotom Adam Ammourom.

Zimná olympiáda Miláno 2026

