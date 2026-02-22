Dominancia vo finále štvorbobov. Čisto nemeckému pódiu zabránili Švajčiari

ZOH 2026 - boby
muži - štvorboby
Poradie
Meno - pilot
Krajina
Čas
1.
Johannes Lochner
Nemecko
3:37,57 min
2.
Francesco Friedrich
Nemecko
+0,57 s
3.
Michael Vogt
Švajčiarsko
+1,07
4.
Adam Ammour
Nemecko
+1,11
5.
Patrick Baumgartner
Taliansko
+1,32
6.
Cedric Follador
Švajčiarsko
+1,46
Nemecká posádka s pilotom Johannesom Lochnerom získala zlato v súťaži štvorbobov na ZOH 2026.
S mankom 57 stotín sekundy po štyroch jazdách za ňou zaostali krajania s pilotom Francescom Friedrichom. Čisto nemeckému pódiu zabránili bronzoví Švajčiari s pilotom Michaelom Vogtom (+1,07 s).
Lochner si na hrách vo veku 35 rokov zapísal zlaté double, keď triumfoval aj v dvojboboch. Pred štyrmi rokmi v Pekingu získal v oboch disciplínach striebro.
Nemci mali na dosah zisk všetkých medailí, rovnako ako v dvojboboch, keď boli na prvých troch priečkach po troch jazdách.
V záverečnej však Švajčiari zaznamenali druhý najlepší čas kola a v konečnom hodnotení sa posunuli o štyri stotiny sekundy pred nemeckú posádku s pilotom Adam Ammourom.
