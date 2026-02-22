    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    ZOH Hokej 2026
    22.02.2026, Playoff, Finále
    1 - 2
    0:1, 1:0, 0:0, 0:1
    Po predĺžení
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    Slovenskí hokejisti po prehre s Fínskom na ZOH 2026.
    Slováci na nepopulárnom mieste, USA na vrchole. Konečné poradie hokejového turnaja na ZOH 2026
    Americký hokejista Matt Boldy (uprostred) sa raduje z úvodného gólu počas finálového duelu Kanada - USA.
    VIDEO: Góly zápasu Kanada - USA vo finále na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    Sidney Crosby na striedačke po zranení v zápase s Českom.
    Zámorská nevraživosť vyvrcholí vo finále. Celá Kanada napäto očakáva návrat Crosbyho
    Sidney Crosby po zranení v zápase s Českom na ZOH 2026.
    O Crosbyho účasti sa rozhodlo tesne pred zápasom. Napokon proti Američanom nenastúpi
    Canada players warm up before a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter Games
    Fotogaléria zo zápasu Kanada - USA na hokejovom turnaji ZOH 2026 (finále)
    Predĺženie trvalo len 101 sekúnd. Američania zdolali v strhujúcom finále rivala z Kanady

    Radosť Američanov po zisku zlata.
    Radosť Američanov po zisku zlata. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|22. feb 2026 o 16:54
    Hokejisti USA vyhrali vo finále na hokejovom turnaji na ZOH 2026 nad Kanadou. Pozrite si sumár, priebeh a góly.

    Hokej na ZOH 2026 - finále

    Kanada - USA 1:2 po predĺžení (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)

    Góly: 39. Makar (Toews) - 6. Boldy (Matthews, Q. Hughes), 62. J. Hughes (Werenski).

    Rozhodcovia: Rooney (USA), Dwyer - Cherrey (obaja Kan.), Hautamäki (Fín.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0

    Diváci: 11.289

    Kanada: Binnington - Makar, Toews, Parayko, Harley, Doughty, Theodore - MacKinnon, McDavid, Celebrini - Stone, Suzuki, Marner - Wilson, Bennett, Marchand - Jarvis, Horvat, Hagel

    USA: Hellebuyck - McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski - M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk - Boldy, Matthews, Guentzel - Thompson, Larkin, J. Hughes - Trocheck, Nelson, Miller - Hanifin

    Americkí hokejisti vybojovali zlaté medaily na ZOH v Miláne. V nedeľňajšom finále na olympijskom turnaji v Miláne vyhrali nad zámorským rivalom z Kanady 2:1 po predĺžení.

    Víťazný gól strelil v 62. minúte Jack Hughes. Pre Američanov je to tretie zlato z olympijského turnaja, na ktorom predtým triumfovali v rokoch 1960 a 1980.

    Triumf v Miláne dosiahli na deň presne po 46 rokoch od „zázraku na ľade“ na ZOH 1980 v Lake Placid. Zároveň tým nadviazali na titul z uplynulých MS 2025.

    Veríte na zázraky? Áno! Sovietsku mašinu zastavili americkí študenti, rekord platí dodnes
    Súvisiaci článok
    Veríte na zázraky? Áno! Sovietsku mašinu zastavili americkí študenti, rekord platí dodnes

    Slovenskí hokejisti obsadili 4. miesto. V semifinále prehrali s USA 2:6, v súboji o 3. miesto podľahli Fínsku 1:6.

    Fotogaléria zo zápasu Kanada - USA na hokejovom turnaji ZOH 2026 (finále)
    Hokejisti Kanady pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Hokejisti Kanady pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Hokejisti Kanady pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Hokejisti Kanady pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Hokejisti Kanady pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026. United States' Matt Boldy and Canada's Thomas Harley challenges during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. United States' Connor Hellebuyck (37) covers the puck during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. Canada's Seth Jarvis (24) looks to shoot against United States' Connor Hellebuyck (37) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. Canada's Tom Wilson (43) and United States' Charlie McAvoy (25) battle for the puck during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. United States' Matt Boldy (12) is hit in the face by the stick of Canada's Connor McDavid (97) during the first period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) is hit in the face by the stick of Canada's Connor McDavid (97) during the first period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. The puck moves past United States' Connor Hellebuyck as Canada's Nathan MacKinnon makes an attempt on goal, during the men's ice hockey gold medal game against Canada at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. The puck is dropped between United States' Jack Eichel (9) and Canada's Nathan MacKinnon (29) for the start of the first period of the men's ice hockey gold medal game between the United States and Canada at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. United States' Matt Boldy celebrates with teammates after scoring the opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Nathan MacKinnon (29) challenges with United States' Connor Hellebuyck (37) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Mike Segar/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada head coach Jon Cooper, top right, directs his players during the first period of the men's ice hockey gold medal game against the United States at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadGold medal's winner Team Sweden, centre, silver medal's winner Team Switzerland, left, and bronze medal's winner Team Canada, pose during the podium ceremony for the women's curling, at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d'Ampezzo, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026.(AP Photo/Misper Apawu) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) scores his side's opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. United States' Matt Boldy (12) scores his side's opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. KK10 Miláno - Americký hokejista Matt Boldy (uprostred) sa raduje z úvodného gólu počas finálového duelu Kanada - USA na zimných olympijských hrách v Miláne v nedeľu 22. februára 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Taliansko - šport - hokej - ZOH26 - zimné - olympijské - hry - zimná - olympiáda - muži - fináleUnited States' Matt Boldy (12) celebrates after scoring a goal against Canada during the first period of the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' Matt Boldy (12) celebrates with United States' Jaccob Slavin (74) and United States' Brock Faber (14) after scoring a goal against Canada during the first period of the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Bo Horvat (14) crashes into the boards during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) celebrates after scoring his side's opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' JT Miller (10) knocks the puck out of the air during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jaccob Slavin (74), Canada's Travis Sanheim (6) and United States' Matthew Tkachuk (19) battle for the puck during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) scores against Canada goalkeeper Jordan Binnington (50) during the first period of the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States players celebrate after a goal against Canada during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) scores his side's opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Nikos Seimenakis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) scores his side's opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Nikos Seimenakis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) scores his side's opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Nikos Seimenakis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) celebrates after scoring against Canada during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Dylan Larkin (21), left, and Canada's Tom Wilson (43) collide during the first period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Eichel challenges with Canada's Nick Suzuki during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Macklin Celebrini, left, looks at teammates Canada's Thomas Harley, right, during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Matthew Tkachuk (19) is challenged by Canada's Devon Toews (7) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) is congratulated by teammates after scoring a goal against Canada during the first period of the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Devon Toews (7) challenges during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Devon Toews (7) challenges during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Sam Bennett (9) challenges during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States goalkeeper Connor Hellebuyck reaches for a shot by Canada during the first period of the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States head coach Mike Sullivan, center, looks up at the scoreboard during the first period of the men's ice hockey gold medal game between the United States and Canada at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' Brady Tkachuk (7) challenges with Canada's Colton Parayko (55) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Brock Nelson, left, hits Canada's Devon Toews (7) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Brock Nelson, left, hits Canada's Devon Toews (7) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Brock Faber (14) and Canada's Macklin Celebrini (17) battle for the puck during the first period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Macklin Celebrini (17) is checked into the boards during the first period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy, left, scores the opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Matt Boldy, celebrates after scoring the opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Matt Boldy, celebrates after scoring the opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Matt Boldy, celebrates after scoring the opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Matt Boldy, celebrates after scoring the opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' JT Miller (10) challenges with Canada's Travis Sanheim (6) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/PNikos Seimenakis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' JT Miller (10) challenges with Canada's Travis Sanheim (6) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Nikos Seimenakis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) scores against Canada goalkeeper Jordan Binnington (50) during the first period of the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' Matt Boldy, left, celebrates after scoring the opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Matt Boldy celebrates with teammates after scoring the opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Connor Hellebuyck (37) makes a save during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Connor Hellebuyck (37) makes a save during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Brady Tkachuk (7) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Matt Boldy (12) and Canada's Thomas Harley (20) vie for the puck during the second period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matthew Tkachuk (19) is in action during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Nathan MacKinnon (29) challenges with United States' Connor Hellebuyck (37) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Mike Segar/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Connor Hellebuyck (37) deflects a shot on goal by Canada during the second period of the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Auston Matthews (34) challenges with Canada's Jordan Binnington (50) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Vincent Trocheck (16) shoots during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)USA's Connor Hellebuyck, center, saves the puck, during the men's ice hockey gold medal game against Canada at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Julien De Rosa/Pool Photo via AP)United States' Matt Boldy (12) scores his side's opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) scores his side's opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) scores his side's opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) scores his side's opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's goalkeeper Jordan Binnington (50) watches the puck during the second period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States Quinn Hughes (43) leads the puck away from the goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Julien De Rosa /Pool Photo via AP)Canada's Macklin Celebrini (17) and United States Auston Matthews (34) vie for the puck during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Julien De Rosa /Pool Photo via AP) - HorizontalCanada's Thomas Harley (20) and United States' JT Miller (10) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's goalkeeper Jordan Binnington (50) makes a save during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Thomas Harley (20) challenges with United States' JT Miller (10) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Thomas Harley (20) clashes with United States' JT Miller (10) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)The United States' Charlie McAvoy (25) reacts with USA's players during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Julien De Rosa /Pool Photo via AP)Canada's Connor McDavid (97) reacts with U.S. players during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Julien De Rosa /Pool Photo via AP)United States' Matt Boldy (12) is hit in the face by the stick of Canada's Connor McDavid (97) during the first period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Connor McDavid (97) is challenged by United States' Brock Faber (14) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Travis Sanheim (6) and United States' Auston Matthews (34) battle for the puck during the second period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Charlie McAvoy (25) and Canada's Cale Makar (8) challenge during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Jake Guentzel (59) reacts during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Tage Thompson (72) challenges with Canada's Jordan Binnington (50) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Mike Segar/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Connor Hellebuyck (37) reacts during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Brandon Hagel (38) and United States' Jake Guentzel (59) challenge during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Brandon Hagel (38) and United States' Jake Guentzel (59) challenge during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's goalkeeper Jordan Binnington (50) watches the puck during the second period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Connor McDavid (97) shoots during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Brady Tkachuk (7) checks Canada's Connor McDavid (97) during the second period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Bo Horvat (14) challenges with United States' Connor Hellebuyck (37) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Bo Horvat (14) challenges with United States' Connor Hellebuyck (37) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Sam Bennett (9) challenges with United States' Connor Hellebuyck (37) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Tom Wilson (43) and United States' Dylan Larkin (21) battle for the puck during the second period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Mitch Marner (93) challenges with United States' Connor Hellebuyck (37) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Mitch Marner (93) challenges with United States' Connor Hellebuyck (37) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Tom Wilson (43) and United States' Dylan Larkin (21) battle for the puck during the second period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Brandon Hagel (38) challenges with United States' Connor Hellebuyck (37) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Macklin Celebrini (17) in action during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Jack Hughes (86) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Macklin Celebrini (17) in action during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Tom Wilson (43) and United States' Dylan Larkin (21) battle for the puck during the second period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' JT Miller (10) rushes during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Cale Makar (8), not seen, scores his side's opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada fans cheer during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada fans cheer during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Brad Marchand (63) challenges with United States' Brock Faber (14) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Connor Hellebuyck (37) makes a save during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)KK31 Miláno - Hráč Kanady Cale Makar (8) sa raduje z gólu na 1:1 počas finálového duelu Kanada - USA na zimných olympijských hrách v Miláne v nedeľu 22. februára 2026. KK31 Miláno - Hráč Kanady Cale Makar (8) sa raduje z gólu na 1:1 počas finálového duelu Kanada - USA na zimných olympijských hrách v Miláne v nedeľu 22. februára 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - Taliansko - šport - hokej - ZOH26 - zimné - olympijské - hry - zimná - olympiáda - muži - fináleCanada's Nick Suzuki (10) challenges with United States' Connor Hellebuyck (37) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Mike Segar/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Tom Wilson (43) and United States' Tage Thompson (72) battle for the puck during the second period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' JT Miller (10) challenges with Canada's Jordan Binnington (50) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Connor Hellebuyck (37) makes a save during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Devon Toews (7) challenges with United States' Connor Hellebuyck (37) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Tom Wilson (43) falls during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Devon Toews (7) challenges with United States' Zach Werenski (8) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Mitch Marner (93) is challenged by United States' Zach Werenski (8) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Shea Theodore (27), left, and Canada's Nathan MacKinnon (29) slam into the boards during the second period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Connor Hellebuyck (37) makes a save during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Brady Tkachuk (7) and Canada's Shea Theodore (27) battle for the puck during the second period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Bo Horvat (14) is challenged by United States' Jake Sanderson (85) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Macklin Celebrini (17) challenges with United States' Brock Faber (14) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Sam Reinhart (13) challenges with United States' Connor Hellebuyck (37) and United States' Brock Faber (14) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States players celebrate after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesThe United States celebrates winning during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)The United States celebrates winning during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)The United States celebrates winning during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)The United States celebrates winning during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)The United States celebrates winning during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)The United States celebrates winning during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Jack Hughes (86) reacts after scoring the winning goal in sudden death overtime against Canada during the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States players celebrate after defeating Canada during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States players celebrate after defeating Canada during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States players celebrate after defeating Canada during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Connor McDavid (97) reacts after Canada lost toe the United States in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Connor McDavid (97) reacts after Canada lost toe the United States in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States players celebrate after defeating Canada 2-1 in overtime to win the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadCanada players react after being defeated during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada players react after being defeated during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States players celebrate after defeating Canada during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States players celebrate after defeating Canada during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States players celebrate after defeating Canada during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Matthew Tkachuk (19), right, celebrates after the United States defeated Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matthew Tkachuk (19), right, celebrates after the United States defeated Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Hughes (86) celebrates with goalie Connor Hellebuyck (37) after scoring the game-winning goal against Canada in sudden death overtime during the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States players celebrate after defeating Canada 2-1 in overtime to win the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States players celebrate after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesTeam United States players celebrate after beating Canada in overtime in the men's gold medal hockey game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesTeam United States players celebrate after beating Canada in overtime in the men's gold medal hockey game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States players celebrate after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Connor Hellebuyck (37) celebrate after defeating Canada during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Connor Hellebuyck (37) celebrate after defeating Canada during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Jack Hughes (86) celebrates with United States' Brady Tkachuk (7) after scoring the game-winning goal against Canada in sudden death overtime during the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States celebrate after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States celebrate after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States celebrate after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Hughes (86) and Zach Werenski (8) celebrate after Hughes scored the winning goal against Canada during the overtime period of the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' Jack Hughes (86) celebrates with United States' Matt Boldy (12) after scoring the game-winning goal against Canada in sudden death overtime during the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matthew Tkachuk (19) celebrates after the United States defeated Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Hughes (86), right, celebrates with teammates after scoring the game winning goal against Canada in sudden death overtime during the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesGold medalists United States celebrate after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesGold medalists United States celebrate after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesGold medalists United States stand on the ice after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesGold medalists United States stand on the ice after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesGold medalists United States stand on the ice after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States goalie Connor Hellebuyck (37) reacts after receiving a gold medal after the United States defeated Canada inthe men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matthew Tkachuk, center, celebrates with teammates after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matthew Tkachuk (19) helps put an American flag around goalie Connor Hellebuyck after the United States beat Canada in overtime to win the men's gold medal hockey game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matthew Tkachuk, center, celebrates with teammates after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada goalkeeper Jordan Binnington (50) and teammates wait for the medal ceremony after losing to the United States in the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadCanada's Sidney Crosby (87) looks on after receiving his silver medal after Canada lost to the United States in the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matthew Tkachuk (19) celebrates after the United States beat Canada in overtime to win the men's gold medal hockey game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Sidney Crosby (87) reacts after Canada lost to the United States in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States and Canada players shake hands after a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesTeam United States players celebrate after beating Canada in overtime in the men's gold medal hockey game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States players celebrate after defeating Canada 2-1 in overtime to win the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. KK59 Miláno - Na snímke kanadský hokejista Sidney Crosby reaguje po prehre vo finálovom dueli Kanada - USA na zimných olympijských hrách v Miláne v nedeľu 22. februára 2026. Hokejisti USA vybojovali zlaté medaily na ZOH v Miláne. V nedeľňajšom finálovom zápase zvíťazili nad Kanadou 2:1 po predĺžení. V nedeľňajšom finálovom zápase zvíťazili nad Kanadou 2:1 po predĺžení. FOTO TASR/AP Canada's Sidney Crosby (87) reacts after Canada lost to the United States in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Taliansko - šport - hokej - ZOH26 - zimné - olympijské - hry - zimná - olympiáda - muži - fináleCanada players attend the medal ceremony after a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States head coach Mike Sullivan, top center, gets a hug from Brady Tkachuk after the United States defeated Canada in overtime to win the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' goalie Connor Hellebuyck celebrates after the United States beat Canada in overtime in the men's gold medal hockey game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' goalie Connor Hellebuyck celebrates after the United States beat Canada in overtime in the men's gold medal hockey game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' goalie Connor Hellebuyck celebrates after the United States beat Canada in overtime in the men's gold medal hockey game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSilver medalists Canada stand on the ice after losing to the United States in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada players react after being defeated during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Players with team Canada react after losing to the United States in the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesPlayers with team Canada react after losing to the United States in the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter Games

    Do finálového zápasu napokon nezasiahol kanadský útočník Sidney Crosby, ktorý sa zranil vo štvrťfinálovom dueli s Českom. Kapitánske „céčko“ prevzal rovnako ako v semifinále proti Fínsku Connor McDavid.

    Priebeh zápasu Kanada - USA vo finále na ZOH

    I. tretina

    Finále sa začalo vo vysokom tempe a oba tímy sa od úvodu prezentovali aj dôraznou hrou. V 5. minúte to pocítil najmä Američan Larkin, ktorého za bránkou atakoval Wilson, no rozhodcovia nevylučovali.

    V 6. minúte sa Boldy odvážne vybral medzi dvojicu kanadských obrancov, efektne sa zbavil Toewsa a po úniku prekonal Binningtona - 0:1.

    VIDEO: Gól Matta Boldyho na 1:0

    Veľkú šancu vyrovnať mal v 13. minúte Suzuki, ale spomedzi kruhov netrafil bránku Hellebuycka. Tímy naďalej predvádzali výkon s maximálnym nasadením, ktoré sa prejavovalo aj v dôraznej defenzíve.

    II. tretina

    Prostredná tretina odštartovala sľubnou šancou McDavida, neskôr sa na opačnej strane po chybe Kanaďanov nepresadil Nelson.

    V polovici druhej časti mali Kanaďania 92-sekundovú presilovku o dvoch hráčoch po vylúčeniach Guentzela a McAvoya, no napriek veľkému tlaku neskórovali.

    Veľkou prekážkou bol najmä brankár Hellebuyck, ktorý zneškodnil viacero sľubných šancí Kanaďanov. Tí boli aj naďalej ofenzívne aktívnejší a vyrovnania sa dočkali v 39. minúte.

    Po buly v útočnom pásme sa k puku dostal obranca Toews, posunul ho Makarovi, ktorý sa priblížil k bránke a strelou k pravej žrdi prestrelil Hellebuycka - 1:1.

    VIDEO: Gól Calea Makara na 1:1﻿

    Američania mohli krátko na to získať späť tesný náskok, no Faber poslal puk len na žŕdku.

    III. tretina

    V 42. minúte vzal Hellebuyck istý gól Marnerovi, ktorý zakončoval do odkrytej bránky, no v gólovej radosti mu zabránila hokejka amerického brankára.

    VIDEO: Parádny zákrok Connora Hellebuycka


    Ten neinkasoval ani po tom, čo sa Celebrini dostal do úniku v 45. minúte. Hokej, ktorý nadchol divákov, nestrácal na tempe ani zaujímavosti.

    V 51. minúte dostal MacKinnon ideálny puk pred odkrytú bránku, no tesne ju minul. Američania mohli skórovať z následného protiútoku, no nepodarilo sa to Matthewovi Tkachukovi ani Thompsonovi, ktorí zblízka nedostali puk za Binningtona.

    V 54. minúte Bennett neudržal rovnováhu pri mantineli, hokejkou zasiahol tvár Quinna Hughesa a dostal trest na 2+2 minúty. Kanaďania sa ubránili a krátko na to mali skrátenú presilovku, no ani v nej gól nepadol.

    Predĺženie:

    Finálový zápas olympijského turnaja napokon štvrtýkrát v histórii dospel do predĺženia. To sa začalo obrovskou šancou Quinna Hughesa, ktorý si vymenil puk s Boldym, no Binnington sa stihol presunúť a zmaril mu radosť rýchlou lapačkou.

    Onedlho sa o individuálnu akciu pokúsil McDavid, no neuspel. Američania sa dostali do protiútoku, v ktorom Jack Hughes rozhodol o ich zlate.

    VIDEO: Rozhodujúci gól Jacka Hughesa vo finále

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    1
    USA
    USA
    2
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    6
    Slovensko
    Slovensko
    1

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

