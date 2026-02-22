    22.02.2026 06:00
    Na súťaže predali viac ako milión vstupeniek. Veľmi vysoké číslo, povedal šéf výboru

    Olympijské hry v Miláne a Cortine d 'Ampezzo.
    Olympijské hry v Miláne a Cortine d 'Ampezzo. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|22. feb 2026 o 16:40
    Predstavuje to 88 percent lístkov, ktoré boli k dispozícii.

    Na súťaže olympijských hier v Miláne a Cortine d 'Ampezzo bolo predaných zhruba 1,3 milióna vstupeniek, čo predstavuje 88 percent lístkov, ktoré boli k dispozícii.

    Na nedeľňajšej tlačovej konferencii to uviedol šéf organizačného výboru končiacich hier Andrea Varnier.

    "Dosiahli sme na 1,3 milióna predaných vstupeniek, čo je veľmi vysoké číslo. Vyššie, ako sme predpokladali," povedal Varnier.

    Dodal, že 37 percent týchto vstupeniek si kúpili domáci Taliani. "Zo zahraničných bolo najviac 15 percent z Nemecka, nasledovali Spojené štáty so 14 percentami a potom Veľká Británia, Švajčiarsko, Holandsko, Francúzsko a Kanada," dodal šéf organizátorov.

    Iba jeden šport bol vypredaný, a to skialpinizmus, ktorý mal v Bormiu olympijskú premiéru. "Skialpinizmus mal fenomenálny debut v naozaj neuveriteľnej atmosfére. Je ale nutné pripomenúť, že sa išlo len pár pretekov (tri medailové súťaže počas dvoch dní), takže bolo jednoduchšie predať 100 percent vstupeniek, "povedal Varnier.

    Z ďalších športov bol najväčší záujem o rýchlokorčuľovanie na krátkej a dlhej dráhe, na ktoré sa predalo 95 percent vstupeniek. Zhodne 93 percent lístkov bolo predaných na krasokorčuľovanie a hokej.

