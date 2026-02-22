    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    ZOH Hokej 2026
    22.02.2026, Playoff, Finále
    1 - 2
    0:1, 1:0, 0:0, 0:1
    Po predĺžení
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA

    Slafkovský sa dostal do All Stars tímu. Najlepším hráčom turnaja sa stal McDavid

    Slovenský hokejista Juraj Slafkovský
    Slovenský hokejista Juraj Slafkovský (Autor: TASR/AP)
    TASR|22. feb 2026 o 17:14
    Dostal sa do najlepšej šestky ZOH v Miláne.

    Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky ZOH v Miláne. Okrem neho v nej figurujú iba zástupcovia finalistov USA a Kanady.

    Najužitočnejším hráčom sa stal kanadský útočník Connor McDavid.

    Slafkovský nadviazal na ZOH 2022 v Pekingu, na ktorých takisto figuroval v ideálnej šestke. V Miláne bol najproduktívnejší hráč slovenského tímu, keď nazbieral 8 kanadských bodov za 4 góly a 4 asistencie. V kanadskom bodovaní turnaja sa umiestnil na štvrtej priečke. .

    Najproduktívnejším hráčom sa stal McDavid, ktorý nazbieral v 6 zápasoch 13 bodov za 2 góly a 11 asistencií. Okrem najprestížnejšieho individuálneho ocenenia získal aj cenu pre najlepšieho útočníka turnaja a spoločne so Slafkovským a Macklinom Celebrinim sa dostal do najlepšej šestky.

    McDavid zároveň vytvoril nový rekord v počte bodov získaných na olympijskom hokejovom turnaji s hráčmi NHL.

    Najlepším brankárom sa stal Američan Connor Hellebuyck, ktorý figuruje aj v najlepšej šestke. Jeho spoluhráč Quinn Hughes sa stal najlepším obrancom. V najlepšej šestke tvoril obrannú dvojicu s Kanaďanom Caleom Makarom.

    ZOH 2026, individuálne ocenenia:

    Najužitočnejší hráč: Connor McDavid (Kan.)

    Traja najlepší hráči na svojich postoch:

    Najlepší brankár: Connor Hellebuyck (USA)

    Najlepší obranca: Quinn Hughes (USA)

    Najlepší útočník: Connor McDavid (Kan.)

    Najlepšia šestka:

    Brankár: Connor Hellebuyck (USA)

    Obrancovia: Quinn Hughes (USA), Cale Makar (Kan.)

    Útočníci: Connor McDavid, Macklin Celebrini (obaja Kan.), Juraj Slafkovský (SR)

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    1
    USA
    USA
    2
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    6
    Slovensko
    Slovensko
    1

