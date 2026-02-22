    22.02.2026 06:00
    Deň 16
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Denný programMinúta po minúteOnline deň 16

    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 16 (nedeľa, 22. február)

    Sportnet|22. feb 2026 o 07:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos zo súťažného dňa 16 na ZOH Miláno 2026. Kto získa medaily a ako sa bude dariť Slovákom?

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 16. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.

    Zimné olympijské hry  2025/2026
    22.02.2026 o 10:00
    Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 16. deň
    Plánovaný
    Prehľad
    Program 16. dňa:
    10:00
    Boby – čtyřbob mužů, 3. jízda
    Běh na lyžích – 50 km klasicky žen

    10:40
    Akrobatické lyžování – U rampa žen, finále

    11:05
    Curling – finále žen
    Švýcarsko – Švédsko

    12:15
    Boby – čtyřbob mužů, 4. jízda

    14:10
    Lední hokej – finále mužů
    Kanada – USA
    Prenos
    Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z prehľadu udalostí záverečného 16. dňa ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na programe sú záverečné medailové disciplíny, vrátane mimoriadne sledovaného finále mužského hokejového turnaja.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Nemec strávil na ľade takmer 24 minút. Slováci výrazne zaostali v úspešnosti streľby
    dnes 07:29
