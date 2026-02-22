ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 16 (nedeľa, 22. február)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 16. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.
ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 16 (nedeľa, 22. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)
Zimné olympijské hry 2025/2026
22.02.2026 o 10:00
Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 16. deň
Plánovaný
Prehľad
Program 16. dňa:
10:00
Boby – čtyřbob mužů, 3. jízda
Běh na lyžích – 50 km klasicky žen
10:40
Akrobatické lyžování – U rampa žen, finále
11:05
Curling – finále žen
Švýcarsko – Švédsko
12:15
Boby – čtyřbob mužů, 4. jízda
14:10
Lední hokej – finále mužů
Kanada – USA
Prenos
Program 16. olympijského dňa:
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z prehľadu udalostí záverečného 16. dňa ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na programe sú záverečné medailové disciplíny, vrátane mimoriadne sledovaného finále mužského hokejového turnaja.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.
