Slafkovský skončil medzi najlepšími. Kanadské bodovanie na ZOH 2026

Juraj Slafkovský skončil počas hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne na štvrtom mieste kanadského bodovania.
Slovenský útočník strelil na turnaji štyri góly a pridal rovnaký počet asistencií.
Najlepším v bodovaní bol Kanaďan Connor McDavid, ktorý dal dva góly a mal jedenásť asistencií. Druhý bol jeho krajan Macklin Celebrini s bilanciou 5+5.
McDavid bol aj najlepším nahrávačom. Nebodoval iba pri finálovej prehre s USA 1:2 po predĺžení. Celebrini sa stal s piatimi gólmi najlepším strelcom.
Tretí skončil Švéd Lucas Raymond s deviatimi bodmi za jeden gól a osem asistencií z piatich duelov.
Najproduktívnejším obrancom sa stal s 8 bodmi za gól a sedem asistencií Američan Quinn Hughes. Najlepšiu bilanciu účasti na ľade pri strelených a inkasovaných góloch mali s deviatimi kladnými bodmi fínski obrancovia Niko Mikkola s Rasmusom Ristolainenom a kanadský bek Devon Toews.
Najtrestanejším hráčom bol s 33 minútami francúzsky obranca Pierre Crinon.
Brankárske štatistiky ovládol Američan Connor Hellebuyck s najvyššou úspešnosťou zákrokov 95,62 percenta a najnižším priemerom 1,18 inkasovanej bránky na zápas. Švajčiar Leonardo Genoni udržal dvakrát čisté konto.
Celkovo 30 zápasov navštívilo 288.124 divákov, v priemere 9604 na zápas.
Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja na ZOH 2026.
Poradie
Meno
Krajina
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
1.
Connor McDavid
Kanada
6
2
11
13
2.
Macklin Celebrini
Kanada
6
5
5
10
3.
Lucas Raymond
Švédsko
5
1
8
9
4.
Juraj Slafkovský
Slovensko
6
4
4
8
5.
Martin Nečas
Česko
5
3
5
8
6.
Joel Armia
Fínsko
6
3
5
8
7.
Quinn Hughes
USA
6
1
7
8
8.
Jack Hughes
USA
6
4
3
7
8.
Nathan MacKinnon
Kanada
6
4
3
7
10.
Timo Meier
Švajčiarsko
5
3
4
7
