    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    ZOH Hokej 2026
    22.02.2026, Playoff, Finále
    1 - 2
    0:1, 1:0, 0:0, 0:1
    Po predĺžení
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    Slovenský hokejista Juraj Slafkovský
    Slafkovský sa dostal do All Star tímu. Najlepším hráčom turnaja sa stal McDavid
    Juraj Slafkovský počas zápasu Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Slafkovský skončil medzi najlepšími. Kanadské bodovanie na ZOH 2026
    Slovenskí hokejisti po prehre s Fínskom na ZOH 2026.
    Slováci na nepopulárnom mieste, USA na vrchole. Konečné poradie hokejového turnaja na ZOH 2026
    Americký hokejista Matt Boldy (uprostred) sa raduje z úvodného gólu počas finálového duelu Kanada - USA.
    VIDEO: Góly zápasu Kanada - USA vo finále na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    Sidney Crosby na striedačke po zranení v zápase s Českom.
    Zámorská nevraživosť vyvrcholí vo finále. Celá Kanada napäto očakáva návrat Crosbyho
    Sidney Crosby po zranení v zápase s Českom na ZOH 2026.
    O Crosbyho účasti sa rozhodlo tesne pred zápasom. Napokon proti Američanom nenastúpi
    Prehľad zápasuOnline prenosSumárSúvisiace

    Slafkovský skončil medzi najlepšími. Kanadské bodovanie na ZOH 2026

    Juraj Slafkovský počas zápasu Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Juraj Slafkovský počas zápasu Slovensko - Fínsko na ZOH 2026. (Autor: TASR)
    Sportnet, ČTK|22. feb 2026 o 18:16
    ShareTweet0

    Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja na ZOH 2026.

    Juraj Slafkovský skončil počas hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne na štvrtom mieste kanadského bodovania.

    Slovenský útočník strelil na turnaji štyri góly a pridal rovnaký počet asistencií.

    Najlepším v bodovaní bol Kanaďan Connor McDavid, ktorý dal dva góly a mal jedenásť asistencií. Druhý bol jeho krajan Macklin Celebrini s bilanciou 5+5.

    McDavid bol aj najlepším nahrávačom. Nebodoval iba pri finálovej prehre s USA 1:2 po predĺžení. Celebrini sa stal s piatimi gólmi najlepším strelcom.

    Tretí skončil Švéd Lucas Raymond s deviatimi bodmi za jeden gól a osem asistencií z piatich duelov.

    Najproduktívnejším obrancom sa stal s 8 bodmi za gól a sedem asistencií Američan Quinn Hughes. Najlepšiu bilanciu účasti na ľade pri strelených a inkasovaných góloch mali s deviatimi kladnými bodmi fínski obrancovia Niko Mikkola s Rasmusom Ristolainenom a kanadský bek Devon Toews.

    Najtrestanejším hráčom bol s 33 minútami francúzsky obranca Pierre Crinon.

    Brankárske štatistiky ovládol Američan Connor Hellebuyck s najvyššou úspešnosťou zákrokov 95,62 percenta a najnižším priemerom 1,18 inkasovanej bránky na zápas. Švajčiar Leonardo Genoni udržal dvakrát čisté konto.

    Celkovo 30 zápasov navštívilo 288.124 divákov, v priemere 9604 na zápas.

    Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja na ZOH 2026.

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Zápasy

    Góly

    Asistencie

    Body

    1.

    Connor McDavid

    Kanada

    6

    2

    11

    13

    2.

    Macklin Celebrini

    Kanada

    6

    5

    5

    10

    3.

    Lucas Raymond

    Švédsko

    5

    1

    8

    9

    4.

    Juraj Slafkovský

    Slovensko

    6

    4

    4

    8

    5.

    Martin Nečas

    Česko

    5

    3

    5

    8

    6.

    Joel Armia

    Fínsko

    6

    3

    5

    8

    7.

    Quinn Hughes

    USA

    6

    1

    7

    8

    8.

    Jack Hughes

    USA

    6

    4

    3

    7

    8.

    Nathan MacKinnon

    Kanada

    6

    4

    3

    7

    10.

    Timo Meier

    Švajčiarsko

    5

    3

    4

    7

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti, zľava Peter Čerešňák, Miloš Kelemen a Lukáš Cingel počas tlačovej konferencie.
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti, zľava Peter Čerešňák, Miloš Kelemen a Lukáš Cingel počas tlačovej konferencie.
    Mrzí to, keď je človek blízko k medaile, hovorí Kelemen. Cingel: Vrátiť sa to už nedá
    dnes 18:59
    Canada players warm up before a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter Games
    dnes 14:01
    Fotogaléria zo zápasu Kanada - USA na hokejovom turnaji ZOH 2026 (finále)
    dnes 14:01
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti, zľava Peter Čerešňák, Miloš Kelemen a Lukáš Cingel počas tlačovej konferencie.
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti, zľava Peter Čerešňák, Miloš Kelemen a Lukáš Cingel počas tlačovej konferencie.
    Mrzí to, keď je človek blízko k medaile, hovorí Kelemen. Cingel: Vrátiť sa to už nedá
    dnes 18:59
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Slafkovský skončil medzi najlepšími. Kanadské bodovanie na ZOH 2026