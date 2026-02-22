Fascinujúci príbeh psa, ktorý narušil preteky v behu na lyžiach. Diváci si mysleli, že vidia vlka

Keď sa rodina Varescovcov v stredu vybrala sledovať biatlonové preteky na zimných olympijských hrách, nechala svojho dvojročného česko-slovenského vlčiaka Nazgula zamknutého v jeho koterci doma v Tesere.
Počas ich neprítomnosti sa Nazgul stal tým najneočakávanejším hrdinom hier v Miláne a Cortine po tom, čo ušiel z domu a zatúlal sa na neďalekú olympijskú trať, kde sa konali preteky v behu na lyžiach. Na trati následne šprintoval cieľovou rovinkou popri lyžiaroch.
Rodina išla na biatlon
„Boli sme vo vlaku do Anterselvy, išli sme na biatlon,“ povedala Alice Varescová v piatok pre agentúru Reuters. „Boli sme tri hodiny od domu, keď nám priatelia začali posielať videá. To bol moment paniky. Uvedomili sme si, že nemôžeme nič urobiť.“
Počas niekoľkých neskutočných sekúnd si diváci mysleli, že sa na trať zatúlal vlk. Namiesto toho to bol Nazgul – štíhly, strieborno-sivý pes, so vztýčenými ušami – ktorý sa zameral na lyžiarov pred sebou a inštinktívne sa zapojil do ich prenasledovania.
VIDEO: Reportáž o psovi, ktorý narušil priebeh ZOH
Dokonca sa objavil aj na oficiálnej fotografii z cieľovej kamery, vďaka čomu si Alice a Ernesto Varescovci napokon potvrdili, že ide o ich psa. „Mala som obavy, určite,“ povedala Alice vo svojej prvej reakcii. „Mali sme to v hlave celý deň. Aj keď nám povedali, že je v bezpečí, stále sme mysleli na to, čo všetko sa mohlo pokaziť.“
Nazgul sa predtým nikdy nedostal z domu sám a Varescovci si myslia, že frustrovaný z toho, že ho nechali doma, mohol opakovane strkať do kľučky, až kým nepovolila, a následne sa mu podarilo otvoriť dvere domu.
„Myslím si, že nás chcel ísť hľadať, pretože je zvyknutý ísť tým smerom s nami, keď ideme na prechádzku,“ povedala Alice. „Rád zostáva so svojou svorkou.“
Pohotová reakcia organizátorov
Organizátori pretekov zareagovali rýchlo. Riaditeľ pretekov dokázal Nazgula chytiť priamo v areáli a členovia rodiny ho do pol hodiny priviezli domov. Už popoludní sa zábery rozšírili po celom svete.
„Všetci nám posielali videá a fotografie. V určitom momente sme jednoducho vypli telefón, pretože to bolo nemožné zvládnuť,“ dodala Alice. „Boli sme v Anterselve s malými deťmi a povedali sme si, že musíme byť tu a na všetko sa pozrieme neskôr.“
Bezpečnosť okolo Nazgulovho koterca bola sprísnená, aby sa niečo podobné nezopakovalo počas víkendových 50-kilometrových pretekov, ktoré rodina plánovala sledovať z domu, so svojím vlčiakom pevne na očiach.
Varescovci sú predovšetkým radi, že Nazgulov výlet neskončil žiadnym zranením ani vážnym narušením podujatia. „Nemysleli sme si, že je niečo také možné, ale celkovo ho ľudia milovali,“ povedala Alice.„A je dobré, že sa nič nestalo a celé to malo pozitívny priebeh, takže všetci boli šťastní.“
