Napínavý súboj až do konca. Švédky si vybojovali štvrté zlato v curlingu v histórii

ZOH 2026 - curling
Ženy - finále:
Švajčiarsko - Švédsko 5:6
Reprezentantky Švédska vyhrali štvrtýkrát v histórii olympijský turnaj v curlingu. Zlato na ZOH 2026 si vybojovali víťazstvom v nedeľnom finále na Olympijskom štadióne v Cortine d´Ampezzo nad Švajčiarskom 6:5.
Švédky, bronzové medailistky zo ZOH 2022 v Pekingu, rozhodli na čele so skiperkou Annou Hasselborgovou tesný súboj až v záverečnom desiatom ende.
Švajčiarky predtým v deviatom dokázali vyrovnať z 3:5 na 5:5, ale napokon sa zlatých medailí opäť nedočkali. V olympijskej histórii je to pre Helvétky tretie striebro. Švédky majú celkovú bilanciu cenných kovov 4-1-2.
Bronz už v sobotu brali Kanaďanky, keď v súboji o tretie miesto zvíťazili nad rivalkami z USA 10:7. Najvyššie nasadené Kanaďanky sa tešili zo šiestej olympijskej medaily v histórii, tretíkrát získali bronz (2-1-3). Američanky si na prvý cenný kov na ZOH musia ešte počkať.
Obhajkyne zlata z Veľkej Británie nepostúpili do bojov o medaily, v skupine obsadili až šiestu priečku.
