22.02.2026 06:00
Deň 16
Miláno a Cortina 2026
Live
Nemecká posádka počas ZOH 2026.
Dominancia vo finále štvorbobov. Čisto nemeckému pódiu zabránili Švajčiari
Izraelská posádka bobistov na ZOH 2026.
Izraelskú posádku sa rozhodli diskvalifikovať. Bobista predstieral chorobu
Lindsey Vonnová.
Vonnová poslala po páde odkaz kritikom. Dosiahla som veľa, nebolo to všetko zbytočné, vraví
Pes, ktorý narušil olympijské preteky v behu na lyžiach.
Fascinujúci príbeh psa, ktorý narušil preteky v behu na lyžiach. Diváci si mysleli, že vidia vlka
Slovák Jakub Šiarnik (vľavo) počas pretekov na ZOH 2026.
Skialpinisti sa dočkajú veľkej pocty. Ponesú slovenskú vlajku na záverečnom ceremoniáli
Ebba Anderssonová sa teší zo zlata na ZOH 2026.
Švédska bežkyňa ovládla premiérovú päťdesiatku. Na pódiu ju doplnila Nórka a Švajčiarka
Denný programMinúta po minúteOnline deň 16Súvisiace

Napínavý súboj až do konca. Švédky si vybojovali štvrté zlato v curlingu v histórii

Švédky oslavujú triumf v curlingu na ZOH 2026.
Švédky oslavujú triumf v curlingu na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. feb 2026 o 13:54
ShareTweet0

V nedeľnom finále zdolali Švajčiarsko.

ZOH 2026 - curling

Ženy - finále:

Švajčiarsko - Švédsko 5:6

Reprezentantky Švédska vyhrali štvrtýkrát v histórii olympijský turnaj v curlingu. Zlato na ZOH 2026 si vybojovali víťazstvom v nedeľnom finále na Olympijskom štadióne v Cortine d´Ampezzo nad Švajčiarskom 6:5.

Švédky, bronzové medailistky zo ZOH 2022 v Pekingu, rozhodli na čele so skiperkou Annou Hasselborgovou tesný súboj až v záverečnom desiatom ende.

Švajčiarky predtým v deviatom dokázali vyrovnať z 3:5 na 5:5, ale napokon sa zlatých medailí opäť nedočkali. V olympijskej histórii je to pre Helvétky tretie striebro. Švédky majú celkovú bilanciu cenných kovov 4-1-2.

Bronz už v sobotu brali Kanaďanky, keď v súboji o tretie miesto zvíťazili nad rivalkami z USA 10:7. Najvyššie nasadené Kanaďanky sa tešili zo šiestej olympijskej medaily v histórii, tretíkrát získali bronz (2-1-3). Američanky si na prvý cenný kov na ZOH musia ešte počkať.

Obhajkyne zlata z Veľkej Británie nepostúpili do bojov o medaily, v skupine obsadili až šiestu priečku.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Curling

Curling

    Fotka z finálového zápasu Kanada - USA na ZOH 2026.
    Fotka z finálového zápasu Kanada - USA na ZOH 2026.
    VIDEO: Góly zápasu Kanada - USA vo finále na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    dnes 14:24
    Darija Neprjajevová a Katharina Hennig Dotzlerová.
    dnes 14:15
    Ruská bežkyňa zobrala počas výmeny cudzie lyže. Rozhodcovia ju diskvalifikovaliVošla do nesprávneho boxu a zobrala nesprávne vybavenie.
    dnes 14:15
    Švédky oslavujú triumf v curlingu na ZOH 2026.
    dnes 13:54
    Napínavý súboj až do konca. Švédky si vybojovali štvrté zlato v curlingu v históriiV nedeľnom finále zdolali Švajčiarsko.
    dnes 13:54
    Eileen Guová oslavuje zisk zlata na ZOH 2026.
    dnes 12:16
    Ázijská dominancia akrobatických lyžiarok. Číňanka obhájila zlato na U-rampeBronzová bola Britka Zoe Atkinová.
    dnes 12:16
    Curling

    Curling

      Fotka z finálového zápasu Kanada - USA na ZOH 2026.
      Fotka z finálového zápasu Kanada - USA na ZOH 2026.
      VIDEO: Góly zápasu Kanada - USA vo finále na hokejovom turnaji na ZOH 2026
      dnes 14:24
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Curling»Napínavý súboj až do konca. Švédky si vybojovali štvrté zlato v curlingu v histórii