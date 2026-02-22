    22.02.2026 06:00
    Lindsey Vonnová.
    Vonnová poslala po páde odkaz kritikom. Dosiahla som veľa, nebolo to všetko zbytočné, vraví
    Pes, ktorý narušil olympijské preteky v behu na lyžiach.
    Fascinujúci príbeh psa, ktorý narušil preteky v behu na lyžiach. Diváci si mysleli, že vidia vlka
    Eileen Guová oslavuje zisk zlata na ZOH 2026.
    Ázijská dominancia akrobatických lyžiarok. Číňanka obhájila zlato na U-rampe
    Slovák Jakub Šiarnik (vľavo) počas pretekov na ZOH 2026.
    Skialpinisti sa dočkajú veľkej pocty. Ponesú slovenskú vlajku na záverečnom ceremoniáli
    Ebba Anderssonová sa teší zo zlata na ZOH 2026.
    Švédska bežkyňa ovládla premiérovú päťdesiatku. Na pódiu ju doplnila Nórka a Švajčiarka
    TASR|22. feb 2026 o 12:26
    Slovensko po prvý raz od zimnej olympiády v Salt Lake City 2002 nezískalo na hrách ani jeden cenný kov.

    Slovenskú vlajku na záverečnom ceremoniáli XXV. zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo ponesú skialpinisti Jakub Šiarnik a Rebeka Cullyová. Slávnostné ukončenie športového sviatku sa uskutoční v nedeľu večer vo svetoznámom rímskom amfiteátri vo Verone.

    Organizátori sľubujú veľkolepé finále v zrekonštruovanej aréne, plné umeleckých vystúpení, spomienok na najvýraznejšie momenty hier a tradičných olympijských ceremónií.

    Športovci už tradične budú nastupovať spoločne, nie ako na otváracom ceremoniáli po jednotlivých krajinách. Súčasťou programu bude aj odovzdanie olympijskej vlajky ďalšiemu hostiteľovi zimných hier, ktorým budú Francúzske Alpy v roku 2030. Už tradičnou bodkou je zhasnutie olympijského ohňa, informoval olympic.sk.

    Na pódiu sa predstavia viaceré známe osobnosti talianskej kultúrnej scény. Hlavnou hviezdou večera bude svetoznámy baletný tanečník Roberto Bolle, ktorý pripravuje vystúpenie na tému „Krása v pohybe“.

    Bolle už v minulosti účinkoval na otváracom ceremoniáli zimných olympijských hier v Turíne v roku 2006. Hudobnú scénu zastupuje spevák a skladateľ Achille Lauro, známy svojím žánrovo pestrým repertoárom od rapu až po pop a elektronickú hudbu.

    O tanečnú atmosféru sa postará DJ a producent Gabry Ponte, zakladajúci člen skupiny Eiffel 65, ktorá sa preslávila hitom „Blue (Da Ba Dee)“. Ponte v minulosti spolupracoval aj s viacerými medzinárodnými interpretmi a v roku 2025 reprezentoval San Maríno na súťaži Eurovision Song Contest.

    Na ceremoniáli sa objaví aj herečka Benedetta Porcaroli, známa zo seriálu Baby či z filmu Immaculate.

    Slovensko po prvý raz od zimnej olympiády v Salt Lake City 2002 nezískalo na hrách ani jeden cenný kov. Najlepším umiestnením bola štvrtá priečka hokejistov, ktorí v sobotu večer prehrali v dueli o tretie miesto s Fínskom hladko 1:6 a neobhájili bronz z Pekingu.

    Pred štyrmi rokmi získala výprava dva cenné kovy, zlato v slalome si vybojovala Petra Vlhová. Tá sa predstavila aj v Miláne a Cortine d’Ampezzo, no po vyše dvojročnej pauze zavinenej zranením kolena nebojovala o najvyššie priečky.

