VIDEO: Góly zápasu Kanada - USA vo finále na hokejovom turnaji na ZOH 2026

Hokejisti USA remizujú po druhej tretine finálového zápasu na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s rivalom z Kanady 1:1.
O otvárací gól zápasu sa postaral Američan Matt Boldy. Kanaďanom sa podarilo vyrovnať až v závere druhej tretiny, keď sa presadil obranca Cale Makar.
Pozrite si góly zápasu Kanada - USA na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
VIDEO: Parádny zákrok Connora Hellebuycka
VIDEO: Gól Calea Makara na 1:1
VIDEO: Gól Matta Boldyho na 1:0
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Semifinále
Finále
O 3. miesto
