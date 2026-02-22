    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    ZOH Hokej 2026
    22.02.2026, Playoff, Finále
    3. tretina
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    1 - 1
    0:1, 1:0, 0:0
    LIVE
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    Americký hokejista Matt Boldy (uprostred) sa raduje z úvodného gólu počas finálového duelu Kanada - USA.
    VIDEO: Góly zápasu Kanada - USA vo finále na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    Sidney Crosby na striedačke po zranení v zápase s Českom.
    Zámorská nevraživosť vyvrcholí vo finále. Celá Kanada napäto očakáva návrat Crosbyho
    Sidney Crosby po zranení v zápase s Českom na ZOH 2026.
    O Crosbyho účasti sa rozhodlo tesne pred zápasom. Napokon proti Američanom nenastúpi
    VIDEO: Góly zápasu Kanada - USA vo finále na hokejovom turnaji na ZOH 2026

    Americký hokejista Matt Boldy (uprostred) sa raduje z úvodného gólu počas finálového duelu Kanada - USA.
    Americký hokejista Matt Boldy (uprostred) sa raduje z úvodného gólu počas finálového duelu Kanada - USA. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|22. feb 2026 o 14:24 (aktualizované 22. feb 2026 o 15:43)
    Pozrite si góly zo zápasu Kanada - USA vo finálovom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026.

    Hokejisti USA remizujú po druhej tretine finálového zápasu na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s rivalom z Kanady 1:1.

    O otvárací gól zápasu sa postaral Američan Matt Boldy. Kanaďanom sa podarilo vyrovnať až v závere druhej tretiny, keď sa presadil obranca Cale Makar.

    Pozrite si góly zápasu Kanada - USA na hokejovom turnaji na ZOH 2026.

    VIDEO: Parádny zákrok Connora Hellebuycka

    VIDEO: Gól Calea Makara na 1:1﻿

    VIDEO: Gól Matta Boldyho na 1:0

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    1
    USA
    USA
    1
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    6
    Slovensko
    Slovensko
    1

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

