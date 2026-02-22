Crosby bol blízko k účasti vo finále, radil sa aj s trénerom. Je oveľa ľahšie hrať, povedal

Sen kanadského útočníka Sidneyho Crosbyho a obrancu Drewa Doughtyho o treťom olympijskom zlate sa po finálovej prehre v predĺžení s tímom USA rozplynul.
Pre zraneného kapitána Crosbyho bolo všetko o to ťažšie, že nemal možnosť dianie na ľade ovplyvniť. Nenastúpil ani v semifinálovom dueli proti Fínsku, ktorý mohol rovnako sledovať len v úlohe diváka.
Médiám povedal, že k návratu na ľad mal blízko, no napokon urobil najlepšie možné rozhodnutie v prospech tímu.
Kapitán Pittsburghu, ktorý sa počas úchvatnej kariéry zaradil medzi legendy, odstúpil zo stredajšieho štvrťfinále s Českom. Zrejme pre ťažkosti s kolenom, podľa oficiálnych vyjadrení kanadského tímu kvôli zraneniu v spodnej časti tela.
V piatok proti Fínom nehral, ale jeho zapojenie do sobotňajšieho dobrovoľného tréningu prinieslo náznak optimizmu ohľadom možného návratu do zostavy pre bitku o zlato.
V drese sa v nedeľu ale na ľade objavil napokon až vo chvíli, keď bol na programe ceremoniál odovzdávania medailí.
VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - USA
"Bolo to veľmi blízko, ale nakoniec som nebol schopný ísť do zápasu a robiť to, čo som potreboval, aby som mohol tímu pomôcť.
V takejto chvíli musíte urobiť rozhodnutie, ktoré je najlepšie pre tím. Rozhodne to nie je ľahké, ale aj to patrí k hokeju, "citoval Crosbyho oficiálny web NHL.
Situáciu konzultoval s hlavným koučom Jonom Cooperom. "Nechcel nikoho vystaviť nebezpečenstvu - seba a ani tím," poznamenal Cooper.
Pre Kanadu to znamenalo veľkú stratu. Crosby je osobnosť, ku ktorej hráči vzhliadajú. Vyhral olympijské zlato vo Vancouveri a v Soči, je členom prestížneho Triple Gold Clubu, Penguins doviedol trikrát k Stanley Cupu a získal aj rad individuálnych ocenení.
A že má stále čo ponúknuť, to ukázal aj v Taliansku, keď si v štyroch zápasoch pripísal dva góly a štyri asistencie.
Teraz ale musí so spoluhráčmi vstrebávať veľké sklamanie. Jack Hughes po 101 sekundách predĺženia vystrelil zlato Američanom.
"Je to ťažké. A ja sa rozhodne podľa toho aj cítim. Je oveľa ľahšie hrať, ako sa len pozerať. Myslím, že každý by mal byť hrdý na to, ako sme ako tím hrali.
Myslím, že sme urobili úplne všetko, len sme nedali góly. Vo všetkých ohľadoch sme dnes boli takí dobrí. Myslím, že sme si zaslúžili viac, ale bohužiaľ sme nevyhrali, "oľutoval Crosby.
