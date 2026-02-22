Neuvedomujeme si, čo sme vlastne dosiahli, hovorí Országh. Šatan hodnotí turnaj pozitívne

Slovenská hokejová reprezentácia odišla zo zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo so vztýčenými hlavami.
Pripísala si 4. miesto, čo bolo nad očakávanie. Hokejové hnutie verí, že úspech pod piatimi kruhmi sa stane inšpiráciou a základom k možným budúcim úspechom.
Slováci neobhájili bronzovú pozíciu z Pekingu, no v Miláne bola zásluhou hráčov NHL oveľa väčšia konkurencia.
VIDEO: Vladimír Országh o turnaji
„Možno si ešte ani neuvedomujeme, čo sme vlastne dosiahli. Aký to bol úspech a aké mužstvá s nabitými kádrami sme nechali za sebou. Takže určite musíme, aj keď cez takú možno trpkú príchuť zo 4. miesta, tento turnaj hodnotiť veľmi pozitívne.
Dosiahli sme niečo, o čom sme pred olympiádou možno len snívali,“ povedal po príchode do Bratislavy prítomným novinárom tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh.
VIDEO: Vladimír Országh a Miroslav Šatan
Vystúpenie na milánskej olympiáde sa dá porovnávať s Vancouverom 2010.
VIDEO: Vladimír Országh a aké by mal mať tím ambície na turnajoch
Vtedy dosiahla slovenská reprezentácia pod piatimi kruhmi taktiež na 4. priečku a štartovala kompletná svetová elita.
„Veríme, že tento výsledok bude mať dopad. Rovnako ako to bolo po Vancouveri, alebo po zisku titulu majstrov sveta v roku 2002.
Vidíme, že spoločnosť sa zase zomkla, že je okolo hokeja opäť veľký boom a dúfame, že tento pozitívny výsledok privedie ďalšie deti k hokeju, alebo i k športu všeobecne.
Potrebujeme, aby sa deti venovali športu a samozrejme, my by sme boli najradšej, keby sa venovali hokeju.“
VIDEO: Vladimír Országh a Miroslav Šatan
Chalani si siahli na dno svojich síl
Medzi najlepšie momenty slovenských hokejistov patrí víťazstvo v úplne prvom stretnutí nad obhajcami titulu z Fínska, gól Dalibora Dvorského v záverečnej minúte proti Švédom, ktorý znamenal priamy postup do štvrťfinále a v ňom suverénny výkon proti Nemecku.
VIDEO: Vladimír Országh reaguje na výsledok finále
„Postup do semifinále bol obrovský úspech. Keď sme prechádzali skupinou, zažili sme silné emočné vypätie. Vo štvrťfinále sme hrali výborný zápas proti Nemcom.
V semifinále sme vedeli, proti komu ideme hrať, že USA je absolútna špička svetového hokeja. Tam akoby sme mali trošku strach a nepredviedli sme výkon, aký by sme si predstavovali.
A samozrejme ten posledný zápas o tretie miesto. Vedeli sme, že Fíni k nemu pristúpia úplne inak ako v tom prvom zápase.
A treba povedať, že Fíni naozaj rástli od zápasu k zápasu. Mali vynikajúce mužstvo, zdolali Švédov a do posledných sekúnd hrali vyrovnanú partiu s Kanadou.
V tom zápase už som trošku videl, že nám dochádzajú sily. Program bol náročný. Hralo sa v obrovskom tempe, tri zápasy za štyri dni. Nie všetci hráči sú zvyknutí na také obrovské tempo a proti takej kvalite. Tam už sme trochu ťahali nohy a Fíni to využili.
Musím povedať, že chalani si siahli na dno svojich síl. Robili všetko preto, aby boli úspešní,“ vyzdvihol zverencov Országh.
VIDEO: Vladimír Országh a Miroslav Šatan
Šatan: Sme spokojní
Spokojnosť s vystúpením deklaroval aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan.
„Hrali sme o bronz, takže máme pocit, že na niečo sme nedosiahli. Aj hráči asi cítia, že nám akoby niečo ušlo medzi prstami, ale keď si to pozrieme trošku s odstupom, tak si myslím, že pred turnajom by sme aj taký výsledok asi zobrali.
Na predchádzajúcich olympijských hrách sme získali bronz, tam však hráči z NHL neboli. Dnes možno stojí za otázku, čo je viac, či to tretie miesto z minulej olympiády, alebo to štvrté teraz, keď porovnáme tú konkurenciu.
Odpoveď necháme na iných, s celkovým vystúpením sme spokojní. Fanúšikov nadchli hlavne tie zápasy proti Fínsku a Nemecku, v ktorých chlapci podali vynikajúce výkony, na ktorých sa asi bude dať stavať do budúcna.
Veríme, že máme mladú a nastupujúcu generáciu hráčov, ktorí majú ešte väčšiu časť kariéry pred sebou a veríme, že to budú opory národného tímu v budúcnosti. Mali sme najmladšie mužstvo na olympiáde, čo je tiež nádejné,“ pripomenul Šatan.
VIDEO: Vladimír Országh a Miroslav Šatan
Výsledky Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
| Playoff | O 3. miesto
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Kanada - USA, finále na ZOH 2026
- Sumár: Slovensko - Fínsko, zápas o bronz na ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara