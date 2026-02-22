    Neuvedomujeme si, čo sme vlastne dosiahli, hovorí Országh. Šatan hodnotí turnaj pozitívne

    Tréner Vladimír Országh na lavičke Slovenska počas ZOH 2026.
    Tréner Vladimír Országh na lavičke Slovenska počas ZOH 2026. (Autor: TASR)
    TASR|22. feb 2026 o 18:20
    Slováci neobhájili bronzovú pozíciu z Pekingu, no v Miláne bola zásluhou hráčov NHL oveľa väčšia konkurencia.

    Slovenská hokejová reprezentácia odišla zo zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo so vztýčenými hlavami.

    Pripísala si 4. miesto, čo bolo nad očakávanie. Hokejové hnutie verí, že úspech pod piatimi kruhmi sa stane inšpiráciou a základom k možným budúcim úspechom.

    VIDEO: Vladimír Országh o turnaji

    „Možno si ešte ani neuvedomujeme, čo sme vlastne dosiahli. Aký to bol úspech a aké mužstvá s nabitými kádrami sme nechali za sebou. Takže určite musíme, aj keď cez takú možno trpkú príchuť zo 4. miesta, tento turnaj hodnotiť veľmi pozitívne.

    Dosiahli sme niečo, o čom sme pred olympiádou možno len snívali,“ povedal po príchode do Bratislavy prítomným novinárom tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh.

    VIDEO: Vladimír Országh a Miroslav Šatan

    Vystúpenie na milánskej olympiáde sa dá porovnávať s Vancouverom 2010.

    VIDEO: Vladimír Országh a aké by mal mať tím ambície na turnajoch

    Vtedy dosiahla slovenská reprezentácia pod piatimi kruhmi taktiež na 4. priečku a štartovala kompletná svetová elita.

    „Veríme, že tento výsledok bude mať dopad. Rovnako ako to bolo po Vancouveri, alebo po zisku titulu majstrov sveta v roku 2002.

    Vidíme, že spoločnosť sa zase zomkla, že je okolo hokeja opäť veľký boom a dúfame, že tento pozitívny výsledok privedie ďalšie deti k hokeju, alebo i k športu všeobecne.

    Potrebujeme, aby sa deti venovali športu a samozrejme, my by sme boli najradšej, keby sa venovali hokeju.“

    VIDEO: Vladimír Országh a Miroslav Šatan

    Chalani si siahli na dno svojich síl

    Medzi najlepšie momenty slovenských hokejistov patrí víťazstvo v úplne prvom stretnutí nad obhajcami titulu z Fínska, gól Dalibora Dvorského v záverečnej minúte proti Švédom, ktorý znamenal priamy postup do štvrťfinále a v ňom suverénny výkon proti Nemecku.

    VIDEO: Vladimír Országh reaguje na výsledok finále

    „Postup do semifinále bol obrovský úspech. Keď sme prechádzali skupinou, zažili sme silné emočné vypätie. Vo štvrťfinále sme hrali výborný zápas proti Nemcom.

    V semifinále sme vedeli, proti komu ideme hrať, že USA je absolútna špička svetového hokeja. Tam akoby sme mali trošku strach a nepredviedli sme výkon, aký by sme si predstavovali.

    A samozrejme ten posledný zápas o tretie miesto. Vedeli sme, že Fíni k nemu pristúpia úplne inak ako v tom prvom zápase.

    A treba povedať, že Fíni naozaj rástli od zápasu k zápasu. Mali vynikajúce mužstvo, zdolali Švédov a do posledných sekúnd hrali vyrovnanú partiu s Kanadou.

    V tom zápase už som trošku videl, že nám dochádzajú sily. Program bol náročný. Hralo sa v obrovskom tempe, tri zápasy za štyri dni. Nie všetci hráči sú zvyknutí na také obrovské tempo a proti takej kvalite. Tam už sme trochu ťahali nohy a Fíni to využili.

    Musím povedať, že chalani si siahli na dno svojich síl. Robili všetko preto, aby boli úspešní,“ vyzdvihol zverencov Országh.

    VIDEO: Vladimír Országh a Miroslav Šatan

    Šatan: Sme spokojní

    Spokojnosť s vystúpením deklaroval aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan.

    „Hrali sme o bronz, takže máme pocit, že na niečo sme nedosiahli. Aj hráči asi cítia, že nám akoby niečo ušlo medzi prstami, ale keď si to pozrieme trošku s odstupom, tak si myslím, že pred turnajom by sme aj taký výsledok asi zobrali.

    Na predchádzajúcich olympijských hrách sme získali bronz, tam však hráči z NHL neboli. Dnes možno stojí za otázku, čo je viac, či to tretie miesto z minulej olympiády, alebo to štvrté teraz, keď porovnáme tú konkurenciu.

    Odpoveď necháme na iných, s celkovým vystúpením sme spokojní. Fanúšikov nadchli hlavne tie zápasy proti Fínsku a Nemecku, v ktorých chlapci podali vynikajúce výkony, na ktorých sa asi bude dať stavať do budúcna.

    Veríme, že máme mladú a nastupujúcu generáciu hráčov, ktorí majú ešte väčšiu časť kariéry pred sebou a veríme, že to budú opory národného tímu v budúcnosti. Mali sme najmladšie mužstvo na olympiáde, čo je tiež nádejné,“ pripomenul Šatan.

    VIDEO: Vladimír Országh a Miroslav Šatan

    Výsledky Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    6 - 2
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21.02. 20:40
    | Playoff | O 3. miesto
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    6 - 1
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    1
    USA
    USA
    2
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    6
    Slovensko
    Slovensko
    1

