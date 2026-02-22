Mrzí to, keď je človek blízko k medaile, hovorí Kelemen. Cingel: Vrátiť sa to už nedá

Slovenský hokejista Miloš Kelemen hodnotí olympijský turnaj pozitívne. Jeho reprezentácia obsadila na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo štvrté miesto, čím výrazne prekonala očakávania.
Dvadsaťšesťročný útočník priznal aj pachuť po nevydarenom zápase o bronz s Fínskom (1:6), úspech podľa neho tím úplne docení s odstupom času.
Hokejový turnaj pod piatimi kruhmi bol po dvanástich rokoch s účasťou hráčov z NHL. Slováci museli prejsť kvalifikáciou a nepatrili tak medzi kandidátov do boja o medaily.
Úvodné dve výhry nad Fínskom (4:1), domácim Talianskom (3:2) a dostačujúci výsledok duelu so Švédmi (3:5) však stačili na nečakaný priamy postup do štvrťfinále. V ňom Slováci zdolali Nemcov 6:2, no následné dva duely s USA (2:6) a Fínskom už nezvládli.
Treba si z toho vziať pozitívum
„Ten prvý zápas s Amerikou sme nezvládli my ako celý tím, s Fínskom to bolo o jednom zlomovom góle, škoda nejakých vylúčení, potom nám už odskočili.
Mrzí to, keď je človek tak blízko k medaile. Treba si z toho vziať pozitívum - turnaj sa dá považovať za úspešný,“ zhodnotil krídelník českých Pardubíc. On sám zaznamenal na turnaji dva kanadské body, skóroval proti Nemcom a v semifinále proti USA mal asistenciu.
„Užil som si každý zápas, proti Nemecku mi padol gól, ale olympiádu sme si užívali ako celý tím. Bojovali sme jeden za druhého a mali sme výborné mužstvo. Dnes je nový deň, s výsledkom už nič nespravíme a postupom času doceníme, čo sme dosiahli,“ pokračoval Kelemen.
VIDEO: Kelemen o turnaji
V rámci turnaja označil ako zlomový gól Dalibora Dvorského na konečných 3:5 proti Švédsku, vďaka ktorému Slováci vyhrali skupinu a postúpili priamo.
„Boli sme krok od toho, aby sme nešli z prvého miesta a Daliborov gól nás zachránil. Vedeli sme, o čo hráme a zaskočili sme aj favoritov. Osemfinále sa premiešalo, my sme mali o deň viac na oddych.“
Jeho spoluhráč Lukáš Cingel videl ako kľúčovú úvodnú výhru nad favorizovaným Fínskom. Slováci zdolali tohto súpera v ostrom stretnutí premiérovo od roku 2004.
Mali sme aj hluché pasáže a ušli nám malé veci
„Vietor do plachiet nám dal prvý zápas, začali sme si veriť a možno trocha dúfať, že z toho môže niečo byť. Mali sme aj hluché pasáže a ušli nám malé veci.
Vrátiť sa to už nedá. Je super, že sme si to predĺžili a mohli sme hrať až do konca," povedal 33-ročný útočník Brna, ktorý si pripísal jednu asistenciu proti Talianom.
Tí boli jedným z mála tímov, ktoré mali horšie papierové predpoklady ako Slováci. Miestenku im zabezpečila domáca pôda.
„Úloha outsidera nám vo väčšine zápasov sedela. Vedeli sme, že keď budeme disciplinovaní a využijeme šance, môžeme uspieť.
Párkrát sa to podarilo, párkrát nie, bohužiaľ, keď na tom najviac záležalo, nevyšlo to," dodal obranca Peter Čerešňák, Cingelov spoluhráč z Pardubíc.
Výsledky Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
| Playoff | O 3. miesto
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Kanada - USA, finále na ZOH 2026
- Sumár: Slovensko - Fínsko, zápas o bronz na ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara