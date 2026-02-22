    Mrzí to, keď je človek blízko k medaile, hovorí Kelemen. Cingel: Vrátiť sa to už nedá

    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti, zľava Peter Čerešňák, Miloš Kelemen a Lukáš Cingel počas tlačovej konferencie.
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti, zľava Peter Čerešňák, Miloš Kelemen a Lukáš Cingel počas tlačovej konferencie. (Autor: TASR)
    TASR|22. feb 2026 o 18:59
    ShareTweet0

    Slovenská reprezentácia obsadila na ZOH štvrté miesto, čím výrazne prekonala očakávania.

    Slovenský hokejista Miloš Kelemen hodnotí olympijský turnaj pozitívne. Jeho reprezentácia obsadila na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo štvrté miesto, čím výrazne prekonala očakávania.

    Dvadsaťšesťročný útočník priznal aj pachuť po nevydarenom zápase o bronz s Fínskom (1:6), úspech podľa neho tím úplne docení s odstupom času.

    Hokejový turnaj pod piatimi kruhmi bol po dvanástich rokoch s účasťou hráčov z NHL. Slováci museli prejsť kvalifikáciou a nepatrili tak medzi kandidátov do boja o medaily.

    Úvodné dve výhry nad Fínskom (4:1), domácim Talianskom (3:2) a dostačujúci výsledok duelu so Švédmi (3:5) však stačili na nečakaný priamy postup do štvrťfinále. V ňom Slováci zdolali Nemcov 6:2, no následné dva duely s USA (2:6) a Fínskom už nezvládli.

    Treba si z toho vziať pozitívum

    „Ten prvý zápas s Amerikou sme nezvládli my ako celý tím, s Fínskom to bolo o jednom zlomovom góle, škoda nejakých vylúčení, potom nám už odskočili.

    Mrzí to, keď je človek tak blízko k medaile. Treba si z toho vziať pozitívum - turnaj sa dá považovať za úspešný,“ zhodnotil krídelník českých Pardubíc. On sám zaznamenal na turnaji dva kanadské body, skóroval proti Nemcom a v semifinále proti USA mal asistenciu.

    „Užil som si každý zápas, proti Nemecku mi padol gól, ale olympiádu sme si užívali ako celý tím. Bojovali sme jeden za druhého a mali sme výborné mužstvo. Dnes je nový deň, s výsledkom už nič nespravíme a postupom času doceníme, čo sme dosiahli,“ pokračoval Kelemen.

    VIDEO: Kelemen o turnaji

    V rámci turnaja označil ako zlomový gól Dalibora Dvorského na konečných 3:5 proti Švédsku, vďaka ktorému Slováci vyhrali skupinu a postúpili priamo.

    „Boli sme krok od toho, aby sme nešli z prvého miesta a Daliborov gól nás zachránil. Vedeli sme, o čo hráme a zaskočili sme aj favoritov. Osemfinále sa premiešalo, my sme mali o deň viac na oddych.“

    Jeho spoluhráč Lukáš Cingel videl ako kľúčovú úvodnú výhru nad favorizovaným Fínskom. Slováci zdolali tohto súpera v ostrom stretnutí premiérovo od roku 2004.

    Mali sme aj hluché pasáže a ušli nám malé veci

    „Vietor do plachiet nám dal prvý zápas, začali sme si veriť a možno trocha dúfať, že z toho môže niečo byť. Mali sme aj hluché pasáže a ušli nám malé veci.

    Vrátiť sa to už nedá. Je super, že sme si to predĺžili a mohli sme hrať až do konca," povedal 33-ročný útočník Brna, ktorý si pripísal jednu asistenciu proti Talianom.

    Tí boli jedným z mála tímov, ktoré mali horšie papierové predpoklady ako Slováci. Miestenku im zabezpečila domáca pôda.

    „Úloha outsidera nám vo väčšine zápasov sedela. Vedeli sme, že keď budeme disciplinovaní a využijeme šance, môžeme uspieť.

    Párkrát sa to podarilo, párkrát nie, bohužiaľ, keď na tom najviac záležalo, nevyšlo to," dodal obranca Peter Čerešňák, Cingelov spoluhráč z Pardubíc.

    Výsledky Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    6 - 2
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21.02. 20:40
    | Playoff | O 3. miesto
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    6 - 1
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    1
    USA
    USA
    2
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    6
    Slovensko
    Slovensko
    1

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti, zľava Peter Čerešňák, Miloš Kelemen a Lukáš Cingel počas tlačovej konferencie.
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti, zľava Peter Čerešňák, Miloš Kelemen a Lukáš Cingel počas tlačovej konferencie.
    Mrzí to, keď je človek blízko k medaile, hovorí Kelemen. Cingel: Vrátiť sa to už nedá
    dnes 18:59
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Mrzí to, keď je človek blízko k medaile, hovorí Kelemen. Cingel: Vrátiť sa to už nedá