Posledný deň ZOH: Najväčší zápas histórie a módna diva, ktorá opäť brala zlato (sumár)

Zimné olympijské hry v Miláne a Cortine sa uzavreli. Súťaže sa presúvali medzi mestami a olympiáda sa rozlievala naprieč severom Talianska.
Napriek tomu ponúkla to, čo od nej športový svet očakával: veľké drámy, návraty aj dominantné výkony. Na záver hier sa rozdali posledné medaily a olympijský oheň zhasol.
Najúspešnejšou krajinou hier sa stalo Nórsko, ktoré opäť potvrdilo svoju pozíciu zimnej veľmoci. Severská krajina prekonala vlastný rekord spred štyroch rokov – v Taliansku získala 18 zlatých medailí a celkovo 41 kovov (18 – 12 – 11).
Slovensko zostalo prvýkrát od ZOH 2002 v Salt Lake City bez pódiového umiestnenia. Najbližšie k medaile boli hokejisti, ktorí obsadili štvrté miesto.
Najsmutnejšia medaila, najväčšie finále
Olympijské finále medzi USA a Kanadou prinieslo presne to, čo od neho hokejový svet čakal – napätie, detaily a momenty, ktoré rozhodujú celé turnaje.
Američania získali zlato po víťazstve 2:1 po predĺžení, keď v 62. minúte rozhodol Jack Hughes. Pre Spojené štáty to znamená triumf, pre Kanadu „najsmutnejšiu medailu“.
Kanaďania mali počas zápasu šance aj kľúčový moment, ktorý mohol všetko zmeniť – presilovku piatich proti trom. Nevyužili ju. V takýchto finále sa podobné situácie zvyknú trestať a tentoraz to platilo dvojnásobne.
Chýbal aj Sidney Crosby, ktorý sa zranil vo štvrťfinále proti Česku. Do finále tak nezasiahol a kapitánske „céčko“ si opäť navliekol Connor McDavid. V zápase, kde rozhodujú detaily a skúsenosti, mohla byť Crosbyho prítomnosť kľúčová.
Bol to najlepší hokejový zápas, aký sa kedy hral? Viacerí experti, novinári aj fanúšikovia písali, že išlo o jeden z najlepších duelov, aké kedy videli. Kanada a USA sa stretli vo finále už v rokoch 2002, 2010 a opäť v roku 2026.
„V roku 2002 to vyzeralo ako najväčší zápas v histórii. V roku 2010 to vyzeralo ako najväčší zápas histórie. A v roku 2026 to znova vyzerá ako najväčší duel v histórii,“ napísal na sociálnej sieti kanadský insider Elliotte Friedman.
Američania získali zlato presne 46 rokov po „Zázraku na ľade“ v Lake Placid 1980, ktorý sa stal jedným z najslávnejších momentov hokejovej histórie. Prišiel ďalší veľký príbeh.
Prvýkrát od roku 1984 sa olympijským šampiónom stal úradujúci majster sveta.
Bodka za nadvládou Švédok
Posledná veľká vytrvalostná disciplína hier priniesla obraz, ktorý sa počas olympiády opakoval – švédsku vlajku na čele výsledkovej listiny. Víťazstvo Švédky v 50 km klasicky len podčiarklo, že ženské bežecké lyžovanie patrilo v Miláne práve im.
Poslednú disciplínu hier ovládla Ebba Anderssonová, ktorá potvrdila švédsku dominanciu. Do cieľa prišla s výrazným náskokom a Nórku Heidi Wengovú zdolala o viac než dve minúty.
Švédky ovládli väčšinu individuálnych súťaží – boli konzistentné v šprinte aj na dlhších tratiach a pravidelne stáli na pódiu. Päťdesiatka, najťažšia disciplína programu, ich dominanciu symbolicky uzavrela.
Jedinou disciplínou, kde sa očakávania nenaplnili podľa predstáv, bola štafeta. Tam sa objavili problémy, ktoré ich pripravili o ďalšie zlato a otvorili priestor konkurencii. O to výraznejšie pôsobí, že v individuálnych pretekoch si udržali kontrolu nad dianím.
Dva životy Eileen Gu
Američanka reprezentujúca Čínu Eileen Gu získala zlato v halfpipe a uzavrela tak svoju milánsku bilanciu ďalšou medailou. Po striebre zo slopestylu a big airu potvrdila, že práve v U-rampe patrí medzi najlepšie na svete a že jej meno sa s pódiom spája takmer automaticky.
Gu je jednou z najvýraznejších postáv týchto hier aj mimo svahu. Je tvárou globálnych značiek, študuje na Stanforde a patrí medzi najlepšie zarábajúce športovkyne planéty. Ročne inkasuje približne 23 miliónov dolárov, zhruba štvornásobok toho, čo Mikaela Shiffrinová.
Na olympiáde však opäť ukázala najmä športovú stránku – schopnosť vrátiť sa po páde, zvládnuť tlak a rozhodnúť finále jedinou jazdou. „Chcela som len lyžovať tak, ako to milujem. Vtedy som najlepšia,“ povedala po zlate.
V Miláne súťažila v troch disciplínach a opäť patrila medzi najväčšie hviezdy programu. Jej triumf v halfpipe bol zároveň jednou z posledných veľkých individuálnych bodiek za olympiádou.
Čo sa dialo na ZOH 2026 (deň po dni)
Deň 1 Šampiónka nesie meno slávnej herečky
Deň 2 Hollywood dostal namiesto drámy horor
Deň 3 Holandská diva randí s americkým boxerom
Deň 4 Lyžiar lietal vo svetri, aký nosil stíhací pilot
Deň 5 Biatlonistka senzačným bronzom prekryla kauzu
Deň 6 V cieli kričala od bolesti, je najšťastnejšia medailistka
Deň 7 Veľký český deň: zlato na ľade a fúziky na doske
Deň 8 Švédsko hovorí o podvádzaní aj kotrmelci na lyžiach
Deň 9 Olympijský víťaz triumfoval na Slovensku v inom športe
Deň 10 Nemajú hory a sneží tu zriedkavo. Holandsko je veľmoc
Deň 11 Francúzi dokázali to, čo sa nepodarilo Fourcadovi
Deň 12 Pes na trati, Vlhová v objatí so Shiffrinovou
Deň 13 Favorizovaný rýchlokorčuliar prehral, zlatý gól Američaniek
Deň 14 Víťaz oslavoval päť minút, šprint o poslednú priečku
Deň 15 Malinin dostal guľku do hlavy a podal dôležité svedectvo
Gu má iba 22 rokov a už má na konte šesť olympijských medailí. Na predchádzajúcich hrách v Pekingu 2022 získala dve zlaté (big air a halfpipe) a jedno striebro (slopestyle), v Miláne pridala ďalšie tri cenné kovy.
V akrobatickom lyžovaní tak patrí medzi najúspešnejšie športovkyne svojej generácie.
Oheň zhasol, Európa zostáva
Večer olympijský oheň definitívne zhasol a XXV. zimné olympijské hry sú minulosťou a ponúkli silné športové momenty a veľké príbehy.
Mnohí športovci hovorili o výnimočnej atmosfére v tradičných zimných strediskách a o podpore divákov, ktorí zaplnili trate aj haly. Zaznievali však aj praktické poznámky o presunoch medzi dejiskami či náročnej logistike.
Napriek tomu sa v hodnoteniach opakovalo, že hry mali vysokú športovú úroveň a ponúkli mimoriadne vyrovnané súťaže.
O štyri roky sa zimná olympiáda vráti opäť do Európy – do Francúzska. Organizátori už teraz hovoria o ambícii nadviazať na veľkosť hier v Taliansku a posunúť ich ešte ďalej.
