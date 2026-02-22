    22.02.2026 06:00
    Deň 16
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Americkí hokejisti pózujú so zlatými medailami po víťazstve vo finálovom dueli Kanada - USA na zimných olympijských hrách.
    Posledný deň ZOH: Najväčší zápas histórie a módna diva, ktorá opäť brala zlato (sumár)
    Juraj Slafkovský v objatí s brankárom Samuelom Hlavajom počas ZOH 2026.
    Top momenty ZOH: Slafkovský v All Star, pád Vonnovej či bronz s pomliaždenými rebrami
    Nemecká posádka počas ZOH 2026.
    Dominancia vo finále štvorbobov. Čisto nemeckému pódiu zabránili Švajčiari
    Izraelská posádka bobistov na ZOH 2026.
    Izraelskú posádku sa rozhodli diskvalifikovať. Bobista predstieral chorobu
    Lindsey Vonnová.
    Vonnová poslala po páde odkaz kritikom. Dosiahla som veľa, nebolo to všetko zbytočné, vraví
    Pes, ktorý narušil olympijské preteky v behu na lyžiach.
    Fascinujúci príbeh psa, ktorý narušil preteky v behu na lyžiach. Diváci si mysleli, že vidia vlka
    Denný programMinúta po minúteOnline deň 16Súvisiace

    Posledný deň ZOH: Najväčší zápas histórie a módna diva, ktorá opäť brala zlato (sumár)

    Americkí hokejisti pózujú so zlatými medailami po víťazstve vo finálovom dueli Kanada - USA na zimných olympijských hrách.
    Fotogaléria (221)
    Americkí hokejisti pózujú so zlatými medailami po víťazstve vo finálovom dueli Kanada - USA na zimných olympijských hrách. (Autor: TASR/AP)
    Nikola Černáková|22. feb 2026 o 20:46
    ShareTweet0

    Čo priniesol šestnásty deň na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.

    Zimné olympijské hry v Miláne a Cortine sa uzavreli. Súťaže sa presúvali medzi mestami a olympiáda sa rozlievala naprieč severom Talianska.

    Napriek tomu ponúkla to, čo od nej športový svet očakával: veľké drámy, návraty aj dominantné výkony. Na záver hier sa rozdali posledné medaily a olympijský oheň zhasol.

    Najúspešnejšou krajinou hier sa stalo Nórsko, ktoré opäť potvrdilo svoju pozíciu zimnej veľmoci. Severská krajina prekonala vlastný rekord spred štyroch rokov – v Taliansku získala 18 zlatých medailí a celkovo 41 kovov (18 – 12 – 11).

    Slovensko zostalo prvýkrát od ZOH 2002 v Salt Lake City bez pódiového umiestnenia. Najbližšie k medaile boli hokejisti, ktorí obsadili štvrté miesto.

    Najsmutnejšia medaila, najväčšie finále

    Olympijské finále medzi USA a Kanadou prinieslo presne to, čo od neho hokejový svet čakal – napätie, detaily a momenty, ktoré rozhodujú celé turnaje.

    Fotogaléria zo zápasu Kanada - USA na hokejovom turnaji ZOH 2026 (finále)
    Hokejisti Kanady pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Hokejisti Kanady pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Hokejisti Kanady pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Hokejisti Kanady pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    221 fotografií
    Hokejisti Kanady pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Hokejisti Kanady pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Hokejisti Kanady pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Brankár Logan Thompson pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Brankár Jordan Binnington pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Hokejisti USA pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Hokejisti USA pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Brankár USA Connor Hellebuyck a Logan Thompson pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Hokejisti Kanady pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Hokejisti Kanady pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Brad Marchand (63) pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Sam Bennett (9) pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Hokejisti pred finálovým zápasom Kanada - USA na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Hráč Kanady Connor McDavid (97) a Jack Eichel (9) z USA počas finálového duelu Kanada - USA na zimných olympijských hrách v Miláne v nedeľu 22. februára 2026.Bývalý kanadský hokejista Wayne Gretzky (uprostred) v hľadisku pred finálovým duelom Kanada - USA na zimných olympijských hrách v Miláne v nedeľu 22. februára 2026.United States' Matt Boldy and Canada's Thomas Harley challenges during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Jake Guentzel, left, chalenges with Canada's Colton Parayko (55) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Fans wave a Canadian flag before the men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Cale Makar, left, challenges with United States' Jack Eichel during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Mike Segar/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Connor Hellebuyck (37) covers the puck during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Seth Jarvis (24) looks to shoot against United States' Connor Hellebuyck (37) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jake Sanderson (85) skates with the puck during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Tom Wilson (43) and United States' Charlie McAvoy (25) battle for the puck during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States fans cheer during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesWayne Gretzky watches before a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) is hit in the face by the stick of Canada's Connor McDavid (97) during the first period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) is hit in the face by the stick of Canada's Connor McDavid (97) during the first period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesThe puck moves past United States' Connor Hellebuyck as Canada's Nathan MacKinnon makes an attempt on goal, during the men's ice hockey gold medal game against Canada at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Julien De Rosa/Pool Photo via AP)The puck is dropped between United States' Jack Eichel (9) and Canada's Nathan MacKinnon (29) for the start of the first period of the men's ice hockey gold medal game between the United States and Canada at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSpectators cheer on the United States and Canada during the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Noah Hanifin chases the puck during the first period of the men's ice hockey gold medal game against Canada at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' Matt Boldy celebrates with teammates after scoring the opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Matt Boldy celebrates with teammates after scoring the opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Matt Boldy celebrates with teammates after scoring the opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Nathan MacKinnon (29) challenges with United States' Connor Hellebuyck (37) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Mike Segar/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada head coach Jon Cooper, top right, directs his players during the first period of the men's ice hockey gold medal game against the United States at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadGold medal's winner Team Sweden, centre, silver medal's winner Team Switzerland, left, and bronze medal's winner Team Canada, pose during the podium ceremony for the women's curling, at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d'Ampezzo, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026.(AP Photo/Misper Apawu) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) scores his side's opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Nikos Seimenakis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy, center, celebrates after scoring the opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Matt Boldy, center, scores the opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)KK10 Miláno - Americký hokejista Matt Boldy (uprostred) sa raduje z úvodného gólu počas finálového duelu Kanada - USA na zimných olympijských hrách v Miláne v nedeľu 22. februára 2026. FOTO TASR/AP United States' Matt Boldy, center, celebrates after scoring the opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - Taliansko - šport - hokej - ZOH26 - zimné - olympijské - hry - zimná - olympiáda - muži - fináleKK9 Miláno - Americký hokejista Matt Boldy (12) strieľa úvodný gól počas finálového duelu Kanada - USA na zimných olympijských hrách v Miláne v nedeľu 22. februára 2026. FOTO TASR/AP United States' Matt Boldy (12) celebrates after scoring his side's opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Taliansko - šport - hokej - ZOH26 - zimné - olympijské - hry - zimná - olympiáda - muži - fináleUnited States' Matt Boldy (12) celebrates after scoring a goal against Canada during the first period of the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' Matt Boldy (12) celebrates with United States' Jaccob Slavin (74) and United States' Brock Faber (14) after scoring a goal against Canada during the first period of the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Bo Horvat (14) crashes into the boards during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) celebrates after scoring his side's opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' JT Miller (10) knocks the puck out of the air during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jaccob Slavin (74), Canada's Travis Sanheim (6) and United States' Matthew Tkachuk (19) battle for the puck during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) scores against Canada goalkeeper Jordan Binnington (50) during the first period of the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States players celebrate after a goal against Canada during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) scores his side's opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Nikos Seimenakis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) scores his side's opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Nikos Seimenakis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) scores his side's opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Nikos Seimenakis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) celebrates after scoring against Canada during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Dylan Larkin (21), left, and Canada's Tom Wilson (43) collide during the first period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Eichel challenges with Canada's Nick Suzuki during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Macklin Celebrini, left, looks at teammates Canada's Thomas Harley, right, during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Matthew Tkachuk (19) is challenged by Canada's Devon Toews (7) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) is congratulated by teammates after scoring a goal against Canada during the first period of the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Devon Toews (7) challenges during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Devon Toews (7) challenges during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Sam Bennett (9) challenges during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States goalkeeper Connor Hellebuyck reaches for a shot by Canada during the first period of the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States head coach Mike Sullivan, center, looks up at the scoreboard during the first period of the men's ice hockey gold medal game between the United States and Canada at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' Brady Tkachuk (7) challenges with Canada's Colton Parayko (55) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Brock Nelson, left, hits Canada's Devon Toews (7) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Brock Nelson, left, hits Canada's Devon Toews (7) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Brock Faber (14) and Canada's Macklin Celebrini (17) battle for the puck during the first period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Macklin Celebrini (17) is checked into the boards during the first period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy, left, scores the opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Matt Boldy, celebrates after scoring the opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Matt Boldy, celebrates after scoring the opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Matt Boldy, celebrates after scoring the opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Matt Boldy, celebrates after scoring the opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' JT Miller (10) challenges with Canada's Travis Sanheim (6) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/PNikos Seimenakis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' JT Miller (10) challenges with Canada's Travis Sanheim (6) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Nikos Seimenakis) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) scores against Canada goalkeeper Jordan Binnington (50) during the first period of the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' Matt Boldy, left, celebrates after scoring the opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Matt Boldy celebrates with teammates after scoring the opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Connor Hellebuyck (37) makes a save during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Connor Hellebuyck (37) makes a save during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Brady Tkachuk (7) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Matt Boldy (12) and Canada's Thomas Harley (20) vie for the puck during the second period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matthew Tkachuk (19) is in action during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Nathan MacKinnon (29) challenges with United States' Connor Hellebuyck (37) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Mike Segar/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Connor Hellebuyck (37) deflects a shot on goal by Canada during the second period of the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Auston Matthews (34) challenges with Canada's Jordan Binnington (50) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Vincent Trocheck (16) shoots during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)USA's Connor Hellebuyck, center, saves the puck, during the men's ice hockey gold medal game against Canada at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Julien De Rosa/Pool Photo via AP)United States' Matt Boldy (12) scores his side's opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) scores his side's opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) scores his side's opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matt Boldy (12) scores his side's opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's goalkeeper Jordan Binnington (50) watches the puck during the second period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States Quinn Hughes (43) leads the puck away from the goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Julien De Rosa /Pool Photo via AP)Canada's Macklin Celebrini (17) and United States Auston Matthews (34) vie for the puck during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Julien De Rosa /Pool Photo via AP) - HorizontalCanada's Thomas Harley (20) and United States' JT Miller (10) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's goalkeeper Jordan Binnington (50) makes a save during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Thomas Harley (20) challenges with United States' JT Miller (10) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Thomas Harley (20) clashes with United States' JT Miller (10) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)The United States' Charlie McAvoy (25) reacts with USA's players during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Julien De Rosa /Pool Photo via AP)Canada's Connor McDavid (97) reacts with U.S. players during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Julien De Rosa /Pool Photo via AP)United States' Matt Boldy (12) is hit in the face by the stick of Canada's Connor McDavid (97) during the first period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Connor McDavid (97) is challenged by United States' Brock Faber (14) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Travis Sanheim (6) and United States' Auston Matthews (34) battle for the puck during the second period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Charlie McAvoy (25) and Canada's Cale Makar (8) challenge during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Jake Guentzel (59) reacts during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Tage Thompson (72) challenges with Canada's Jordan Binnington (50) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Mike Segar/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Connor Hellebuyck (37) reacts during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Brandon Hagel (38) and United States' Jake Guentzel (59) challenge during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Brandon Hagel (38) and United States' Jake Guentzel (59) challenge during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's goalkeeper Jordan Binnington (50) watches the puck during the second period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Connor McDavid (97) shoots during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Brady Tkachuk (7) checks Canada's Connor McDavid (97) during the second period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Bo Horvat (14) challenges with United States' Connor Hellebuyck (37) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Bo Horvat (14) challenges with United States' Connor Hellebuyck (37) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Sam Bennett (9) challenges with United States' Connor Hellebuyck (37) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Tom Wilson (43) and United States' Dylan Larkin (21) battle for the puck during the second period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Mitch Marner (93) challenges with United States' Connor Hellebuyck (37) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Mitch Marner (93) challenges with United States' Connor Hellebuyck (37) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Tom Wilson (43) and United States' Dylan Larkin (21) battle for the puck during the second period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Brandon Hagel (38) challenges with United States' Connor Hellebuyck (37) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Macklin Celebrini (17) in action during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Jack Hughes (86) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Macklin Celebrini (17) in action during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Tom Wilson (43) and United States' Dylan Larkin (21) battle for the puck during the second period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' JT Miller (10) rushes during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Cale Makar (8), not seen, scores his side's opening goal during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada fans cheer during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada fans cheer during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Brad Marchand (63) challenges with United States' Brock Faber (14) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Connor Hellebuyck (37) makes a save during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)KK31 Miláno - Hráč Kanady Cale Makar (8) sa raduje z gólu na 1:1 počas finálového duelu Kanada - USA na zimných olympijských hrách v Miláne v nedeľu 22. februára 2026. FOTO TASR/AP Canada's Cale Makar (8) celebrates after scoring during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - Taliansko - šport - hokej - ZOH26 - zimné - olympijské - hry - zimná - olympiáda - muži - fináleKK30 Miláno - Hráč Kanady Cale Makar (8) strieľa gól na 1:1 počas finálového duelu Kanada - USA na zimných olympijských hrách v Miláne v nedeľu 22. februára 2026. FOTO TASR/AP Canada's Cale Makar (8) scores during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - Taliansko - šport - hokej - ZOH26 - zimné - olympijské - hry - zimná - olympiáda - muži - fináleCanada's Nick Suzuki (10) challenges with United States' Connor Hellebuyck (37) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Mike Segar/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Tom Wilson (43) and United States' Tage Thompson (72) battle for the puck during the second period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' JT Miller (10) challenges with Canada's Jordan Binnington (50) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Connor Hellebuyck (37) makes a save during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Devon Toews (7) challenges with United States' Connor Hellebuyck (37) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Tom Wilson (43) falls during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Devon Toews (7) challenges with United States' Zach Werenski (8) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Mitch Marner (93) is challenged by United States' Zach Werenski (8) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Shea Theodore (27), left, and Canada's Nathan MacKinnon (29) slam into the boards during the second period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Connor Hellebuyck (37) makes a save during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Brady Tkachuk (7) and Canada's Shea Theodore (27) battle for the puck during the second period of a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Bo Horvat (14) is challenged by United States' Jake Sanderson (85) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Macklin Celebrini (17) challenges with United States' Brock Faber (14) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada's Sam Reinhart (13) challenges with United States' Connor Hellebuyck (37) and United States' Brock Faber (14) during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States players celebrate after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesThe United States celebrates winning during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)The United States celebrates winning during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)The United States celebrates winning during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)The United States celebrates winning during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)The United States celebrates winning during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)The United States celebrates winning during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Jack Hughes (86) reacts after scoring the winning goal in sudden death overtime against Canada during the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States players celebrate after defeating Canada during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States players celebrate after defeating Canada during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States players celebrate after defeating Canada during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Connor McDavid (97) reacts after Canada lost toe the United States in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Connor McDavid (97) reacts after Canada lost toe the United States in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States players celebrate after defeating Canada 2-1 in overtime to win the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadCanada players react after being defeated during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Canada players react after being defeated during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States players celebrate after defeating Canada during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States players celebrate after defeating Canada during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States players celebrate after defeating Canada during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Matthew Tkachuk (19), right, celebrates after the United States defeated Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matthew Tkachuk (19), right, celebrates after the United States defeated Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Hughes (86) celebrates with goalie Connor Hellebuyck (37) after scoring the game-winning goal against Canada in sudden death overtime during the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States players celebrate after defeating Canada 2-1 in overtime to win the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States players celebrate after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesTeam United States players celebrate after beating Canada in overtime in the men's gold medal hockey game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesTeam United States players celebrate after beating Canada in overtime in the men's gold medal hockey game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States players celebrate after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Connor Hellebuyck (37) celebrate after defeating Canada during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Connor Hellebuyck (37) celebrate after defeating Canada during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States' Jack Hughes (86) celebrates with United States' Brady Tkachuk (7) after scoring the game-winning goal against Canada in sudden death overtime during the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States celebrate after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States celebrate after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States celebrate after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Hughes (86) and Zach Werenski (8) celebrate after Hughes scored the winning goal against Canada during the overtime period of the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' Jack Hughes (86) celebrates with United States' Matt Boldy (12) after scoring the game-winning goal against Canada in sudden death overtime during the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matthew Tkachuk (19) celebrates after the United States defeated Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Hughes (86), right, celebrates with teammates after scoring the game winning goal against Canada in sudden death overtime during the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesGold medalists United States celebrate after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesGold medalists United States celebrate after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesGold medalists United States stand on the ice after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesGold medalists United States stand on the ice after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesGold medalists United States stand on the ice after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States goalie Connor Hellebuyck (37) reacts after receiving a gold medal after the United States defeated Canada inthe men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matthew Tkachuk, center, celebrates with teammates after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matthew Tkachuk (19) helps put an American flag around goalie Connor Hellebuyck after the United States beat Canada in overtime to win the men's gold medal hockey game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matthew Tkachuk, center, celebrates with teammates after defeating Canada in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada goalkeeper Jordan Binnington (50) and teammates wait for the medal ceremony after losing to the United States in the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadCanada's Sidney Crosby (87) looks on after receiving his silver medal after Canada lost to the United States in the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matthew Tkachuk (19) celebrates after the United States beat Canada in overtime to win the men's gold medal hockey game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada's Sidney Crosby (87) reacts after Canada lost to the United States in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States and Canada players shake hands after a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesTeam United States players celebrate after beating Canada in overtime in the men's gold medal hockey game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States players celebrate after defeating Canada 2-1 in overtime to win the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadThe United States celebrates after a sudden-death overtime goal against Canada during the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesKK59 Miláno - Na snímke kanadský hokejista Sidney Crosby reaguje po prehre vo finálovom dueli Kanada - USA na zimných olympijských hrách v Miláne v nedeľu 22. februára 2026. Hokejisti USA vybojovali zlaté medaily na ZOH v Miláne. V nedeľňajšom finálovom zápase zvíťazili nad Kanadou 2:1 po predĺžení. FOTO TASR/AP Canada's Sidney Crosby (87) reacts after Canada lost to the United States in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Taliansko - šport - hokej - ZOH26 - zimné - olympijské - hry - zimná - olympiáda - muži - fináleCanada players attend the medal ceremony after a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)United States head coach Mike Sullivan, top center, gets a hug from Brady Tkachuk after the United States defeated Canada in overtime to win the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' goalie Connor Hellebuyck celebrates after the United States beat Canada in overtime in the men's gold medal hockey game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' goalie Connor Hellebuyck celebrates after the United States beat Canada in overtime in the men's gold medal hockey game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' goalie Connor Hellebuyck celebrates after the United States beat Canada in overtime in the men's gold medal hockey game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSilver medalists Canada stand on the ice after losing to the United States in a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesCanada players react after being defeated during a men's ice hockey gold medal game between Canada and the United States at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Players with team Canada react after losing to the United States in the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesPlayers with team Canada react after losing to the United States in the men's ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter Games

    Američania získali zlato po víťazstve 2:1 po predĺžení, keď v 62. minúte rozhodol Jack Hughes. Pre Spojené štáty to znamená triumf, pre Kanadu „najsmutnejšiu medailu“.

    Kanaďania mali počas zápasu šance aj kľúčový moment, ktorý mohol všetko zmeniť – presilovku piatich proti trom. Nevyužili ju. V takýchto finále sa podobné situácie zvyknú trestať a tentoraz to platilo dvojnásobne.

    Chýbal aj Sidney Crosby, ktorý sa zranil vo štvrťfinále proti Česku. Do finále tak nezasiahol a kapitánske „céčko“ si opäť navliekol Connor McDavid. V zápase, kde rozhodujú detaily a skúsenosti, mohla byť Crosbyho prítomnosť kľúčová.

    Bol to najlepší hokejový zápas, aký sa kedy hral? Viacerí experti, novinári aj fanúšikovia písali, že išlo o jeden z najlepších duelov, aké kedy videli. Kanada a USA sa stretli vo finále už v rokoch 2002, 2010 a opäť v roku 2026.

    „V roku 2002 to vyzeralo ako najväčší zápas v histórii. V roku 2010 to vyzeralo ako najväčší zápas histórie. A v roku 2026 to znova vyzerá ako najväčší duel v histórii,“ napísal na sociálnej sieti kanadský insider Elliotte Friedman.

    Američania získali zlato presne 46 rokov po „Zázraku na ľade“ v Lake Placid 1980, ktorý sa stal jedným z najslávnejších momentov hokejovej histórie. Prišiel ďalší veľký príbeh.

    Prvýkrát od roku 1984 sa olympijským šampiónom stal úradujúci majster sveta.

    Slováci na nepopulárnom mieste, USA na vrchole. Konečné poradie hokejového turnaja na ZOH 2026
    Súvisiaci článok
    Slováci na nepopulárnom mieste, USA na vrchole. Konečné poradie hokejového turnaja na ZOH 2026

    Bodka za nadvládou Švédok

    Posledná veľká vytrvalostná disciplína hier priniesla obraz, ktorý sa počas olympiády opakoval – švédsku vlajku na čele výsledkovej listiny. Víťazstvo Švédky v 50 km klasicky len podčiarklo, že ženské bežecké lyžovanie patrilo v Miláne práve im.

    Poslednú disciplínu hier ovládla Ebba Anderssonová, ktorá potvrdila švédsku dominanciu. Do cieľa prišla s výrazným náskokom a Nórku Heidi Wengovú zdolala o viac než dve minúty.

    Švédky ovládli väčšinu individuálnych súťaží – boli konzistentné v šprinte aj na dlhších tratiach a pravidelne stáli na pódiu. Päťdesiatka, najťažšia disciplína programu, ich dominanciu symbolicky uzavrela.

    Jedinou disciplínou, kde sa očakávania nenaplnili podľa predstáv, bola štafeta. Tam sa objavili problémy, ktoré ich pripravili o ďalšie zlato a otvorili priestor konkurencii. O to výraznejšie pôsobí, že v individuálnych pretekoch si udržali kontrolu nad dianím.

    Ebba Anderssonová.
    Ebba Anderssonová. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    Dva životy Eileen Gu

    Američanka reprezentujúca Čínu Eileen Gu získala zlato v halfpipe a uzavrela tak svoju milánsku bilanciu ďalšou medailou. Po striebre zo slopestylu a big airu potvrdila, že práve v U-rampe patrí medzi najlepšie na svete a že jej meno sa s pódiom spája takmer automaticky.

    Gu je jednou z najvýraznejších postáv týchto hier aj mimo svahu. Je tvárou globálnych značiek, študuje na Stanforde a patrí medzi najlepšie zarábajúce športovkyne planéty. Ročne inkasuje približne 23 miliónov dolárov, zhruba štvornásobok toho, čo Mikaela Shiffrinová.

    Na olympiáde však opäť ukázala najmä športovú stránku – schopnosť vrátiť sa po páde, zvládnuť tlak a rozhodnúť finále jedinou jazdou. „Chcela som len lyžovať tak, ako to milujem. Vtedy som najlepšia,“ povedala po zlate.

    V Miláne súťažila v troch disciplínach a opäť patrila medzi najväčšie hviezdy programu. Jej triumf v halfpipe bol zároveň jednou z posledných veľkých individuálnych bodiek za olympiádou.

    Čo sa dialo na ZOH 2026 (deň po dni)

    Deň 1 Šampiónka nesie meno slávnej herečky
    Deň 2 Hollywood dostal namiesto drámy horor
    Deň 3 Holandská diva randí s americkým boxerom
    Deň 4 Lyžiar lietal vo svetri, aký nosil stíhací pilot
    Deň 5 Biatlonistka senzačným bronzom prekryla kauzu
    Deň 6 V cieli kričala od bolesti, je najšťastnejšia medailistka
    Deň 7 Veľký český deň: zlato na ľade a fúziky na doske
    Deň 8 Švédsko hovorí o podvádzaní aj kotrmelci na lyžiach
    Deň 9 Olympijský víťaz triumfoval na Slovensku v inom športe
    Deň 10 Nemajú hory a sneží tu zriedkavo. Holandsko je veľmoc
    Deň 11 Francúzi dokázali to, čo sa nepodarilo Fourcadovi
    Deň 12 Pes na trati, Vlhová v objatí so Shiffrinovou
    Deň 13 Favorizovaný rýchlokorčuliar prehral, zlatý gól Američaniek
    Deň 14 Víťaz oslavoval päť minút, šprint o poslednú priečku
    Deň 15 Malinin dostal guľku do hlavy a podal dôležité svedectvo

    Gu má iba 22 rokov a už má na konte šesť olympijských medailí. Na predchádzajúcich hrách v Pekingu 2022 získala dve zlaté (big air a halfpipe) a jedno striebro (slopestyle), v Miláne pridala ďalšie tri cenné kovy.

    V akrobatickom lyžovaní tak patrí medzi najúspešnejšie športovkyne svojej generácie.

    Oheň zhasol, Európa zostáva

    Večer olympijský oheň definitívne zhasol a XXV. zimné olympijské hry sú minulosťou a ponúkli silné športové momenty a veľké príbehy. 

    Mnohí športovci hovorili o výnimočnej atmosfére v tradičných zimných strediskách a o podpore divákov, ktorí zaplnili trate aj haly. Zaznievali však aj praktické poznámky o presunoch medzi dejiskami či náročnej logistike. 

    Napriek tomu sa v hodnoteniach opakovalo, že hry mali vysokú športovú úroveň a ponúkli mimoriadne vyrovnané súťaže.

    O štyri roky sa zimná olympiáda vráti opäť do Európy – do Francúzska. Organizátori už teraz hovoria o ambícii nadviazať na veľkosť hier v Taliansku a posunúť ich ešte ďalej. 

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Americkí hokejisti pózujú po finále olympijského turnaja v hokeji medzi Kanadou a USA (1:2 po predĺžení).
    Americkí hokejisti pózujú po finále olympijského turnaja v hokeji medzi Kanadou a USA (1:2 po predĺžení).
    Vaša slanina je len šunka. Finále bola reklama na hokej, bodku za ním dal Biely dom
    Boris Vanya|dnes 20:54
    Slovák Jakub Šiarnik (vľavo) počas pretekov na ZOH 2026.
    dnes 12:26
    Skialpinisti sa dočkajú veľkej pocty. Ponesú slovenskú vlajku na záverečnom ceremoniáliSlovensko po prvý raz od zimnej olympiády v Salt Lake City 2002 nezískalo na hrách ani jeden cenný kov.
    dnes 12:26
    Ebba Anderssonová sa teší zo zlata na ZOH 2026.
    dnes 12:38
    Švédska bežkyňa ovládla premiérovú päťdesiatku. Na pódiu ju doplnila Nórka a ŠvajčiarkaHeidi Wangová stratila na víťazku 2:15,3 min.
    dnes 12:38
    Darija Neprjajevová a Katharina Hennig Dotzlerová.
    dnes 14:15|10
    Ruská bežkyňa zobrala počas výmeny cudzie lyže. Rozhodcovia ju diskvalifikovaliVošla do nesprávneho boxu a zobrala nesprávne vybavenie.
    dnes 14:15|10
    Olympijské hry v Miláne a Cortine d 'Ampezzo.
    dnes 16:40
    Na súťaže predali viac ako milión vstupeniek. Veľmi vysoké číslo, povedal šéf výboruPredstavuje to 88 percent lístkov, ktoré boli k dispozícii.
    dnes 16:40
    Švédky oslavujú triumf v curlingu na ZOH 2026.
    dnes 13:54
    Napínavý súboj až do konca. Švédky si vybojovali štvrté zlato v curlingu v históriiV nedeľnom finále zdolali Švajčiarsko.
    dnes 13:54
    Eileen Guová oslavuje zisk zlata na ZOH 2026.
    dnes 12:16
    Ázijská dominancia akrobatických lyžiarok. Číňanka obhájila zlato na U-rampeBronzová bola Britka Zoe Atkinová.
    dnes 12:16
    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Americkí hokejisti pózujú po finále olympijského turnaja v hokeji medzi Kanadou a USA (1:2 po predĺžení).
    Americkí hokejisti pózujú po finále olympijského turnaja v hokeji medzi Kanadou a USA (1:2 po predĺžení).
    Vaša slanina je len šunka. Finále bola reklama na hokej, bodku za ním dal Biely dom
    Boris Vanya|dnes 20:54
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Olympiáda Miláno 2026»Posledný deň ZOH: Najväčší zápas histórie a módna diva, ktorá opäť brala zlato (sumár)