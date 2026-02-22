22.02.2026 06:00
Deň 16
Miláno a Cortina 2026
Nemecká posádka počas ZOH 2026.
Dominancia vo finále štvorbobov. Čisto nemeckému pódiu zabránili Švajčiari
Izraelská posádka bobistov na ZOH 2026.
Izraelskú posádku sa rozhodli diskvalifikovať. Bobista predstieral chorobu
Lindsey Vonnová.
Vonnová poslala po páde odkaz kritikom. Dosiahla som veľa, nebolo to všetko zbytočné, vraví
Pes, ktorý narušil olympijské preteky v behu na lyžiach.
Fascinujúci príbeh psa, ktorý narušil preteky v behu na lyžiach. Diváci si mysleli, že vidia vlka
Slovák Jakub Šiarnik (vľavo) počas pretekov na ZOH 2026.
Skialpinisti sa dočkajú veľkej pocty. Ponesú slovenskú vlajku na záverečnom ceremoniáli
Ebba Anderssonová sa teší zo zlata na ZOH 2026.
Švédska bežkyňa ovládla premiérovú päťdesiatku. Na pódiu ju doplnila Nórka a Švajčiarka
Ruská bežkyňa zobrala počas výmeny cudzie lyže. Rozhodcovia ju diskvalifikovali

Darija Neprjajevová a Katharina Hennig Dotzlerová.
Darija Neprjajevová a Katharina Hennig Dotzlerová. (Autor: REUTERS)
TASR|22. feb 2026 o 14:15
Vošla do nesprávneho boxu a zobrala nesprávne vybavenie.

Ruskú bežkyňu na lyžiach Dariju Neprjajevovú, súťažiacu pod neutrálnou vlajkou, diskvalifikovali z nedeľných pretekov na 50 km klasicky s hromadným štartom na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Dvadsaťtriročná pretekárka omylom zobrala počas výmeny lyže Nemky Kathariny Hennigovej Dotzlerovej.

Počas pretekov na 50 km majú bežkyne k dispozícii výmenu lyží. Neprjajevová túto možnosť využila, no vošla do nesprávneho boxu a zobrala tak nesprávne vybavenie.

Nemeckí technici museli rýchlo hľadať náhradu a po 20 km si tak mohla Hennigová Dotzlerová vymeniť lyže bez zdržania. „Katharina si nič nevšimla. Stihli sme to včas napraviť,“ povedal po pretekoch nemecký tímový manažér Peter Schlickenrieder.

„Problémom bolo, že išlo o záverečný deň súťaží. V tom čase už bol technický tím na obede a auto s voskami už malo odpracované. Museli sme znova poskladať polovicu vozidla,“ citovala vyjadrenie hlavného technika Lukasa Ernsta agentúra DPA.

Hennigová Dotzlerová dobehla do cieľa ako deviata v poradí, Neprjajevová bola pred diskvalifikáciou jedenásta. V historicky prvej päťdesiatke žien pod piatimi kruhmi triumfovala Ebba Anderssonová pred Heidi Wengovou a Nadjou Kälinovou.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Beh na lyžiach

Beh na lyžiach

