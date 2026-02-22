Ruská bežkyňa zobrala počas výmeny cudzie lyže. Rozhodcovia ju diskvalifikovali

Ruskú bežkyňu na lyžiach Dariju Neprjajevovú, súťažiacu pod neutrálnou vlajkou, diskvalifikovali z nedeľných pretekov na 50 km klasicky s hromadným štartom na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Dvadsaťtriročná pretekárka omylom zobrala počas výmeny lyže Nemky Kathariny Hennigovej Dotzlerovej.
Počas pretekov na 50 km majú bežkyne k dispozícii výmenu lyží. Neprjajevová túto možnosť využila, no vošla do nesprávneho boxu a zobrala tak nesprávne vybavenie.
Nemeckí technici museli rýchlo hľadať náhradu a po 20 km si tak mohla Hennigová Dotzlerová vymeniť lyže bez zdržania. „Katharina si nič nevšimla. Stihli sme to včas napraviť,“ povedal po pretekoch nemecký tímový manažér Peter Schlickenrieder.
„Problémom bolo, že išlo o záverečný deň súťaží. V tom čase už bol technický tím na obede a auto s voskami už malo odpracované. Museli sme znova poskladať polovicu vozidla,“ citovala vyjadrenie hlavného technika Lukasa Ernsta agentúra DPA.
Hennigová Dotzlerová dobehla do cieľa ako deviata v poradí, Neprjajevová bola pred diskvalifikáciou jedenásta. V historicky prvej päťdesiatke žien pod piatimi kruhmi triumfovala Ebba Anderssonová pred Heidi Wengovou a Nadjou Kälinovou.
Zimná olympiáda Miláno 2026
