O Crosbyho účasti sa rozhodne tesne pred zápasom. Tréner: Ak nebude úplne fit, nenasadím ho

Kanadský hokejista Sidney Crosby trénoval s tímom „javorových listov“ pred nedeľňajším zápasom o zlato proti USA na olympijskom turnaji v Miláne a Cortine d'Ampezzo. O jeho účasti sa však rozhodne až tesne pred duelom, ktorý má úvodné buly o 14.10 h.
Crosby predtým nenastúpil v piatkovom semifinále olympijského turnaja v Miláne proti Fínsku, ktoré jeho tím otočil z 0:2 na 3:2.
Tridsaťosemročný útočník nedohral štvrťfinálový zápas proti Česku (4:3 pp) po tom, čo sa mu podlomilo pravé koleno po súboji s obrancom Radkom Gudasom.
Reprezentačný tréner Jon Cooper avizoval, že ak nebude tridsaťosemročný Kanaďan úplne fit, nenasadí ho.
„Nechceme tam mať niekoho len ako inšpiráciu, keď môžeme mať hráča, ktorý pomôže,“ citoval Coopera portál tsn.ca. Kouč Tampy Bay Lightning v zámorskej NHL však netajil záujem o Crosbyho služby. „Radi by sme ho tu mali, ale o tom sa rozhodne neskôr. Nevystaví sa nebezpečenstvu,“ dodal päťdesiatosemročný kormidelník.
Na pozíciu centra sa v druhej formácii popri Markovi Stoneovi a Mitchovi Marnerovi posunul Nick Suzuki, spoluhráč Juraja Slafkovského z Montrealu Canadiens.
„Sidney je náš líder. Ak nebude v zostave, chceme hrať pre neho čo najlepšie. Myslím si, že dnes vyzeral na ľade dobre,“ vyjadril sa dvadsaťšesťročný kapitán Montrealu.
„Javorovým listom“ bude s určitosťou chýbať obranca Josh Morrissey. Hráč Winnipegu Jets má zranenie v hornej časti tela a do ZOH nezasiahol od úvodného stretnutia proti Česku (5:0).
„Je to náročné. Morrissey je skvelý všestranný hokejista, no opäť po roku máme s ním túto konverzáciu,“ skonštatoval Cooper o tridsaťročnom hokejistovi, ktorý chýbal Kanade aj pred 12 mesiacmi vo finále Turnaja štyroch krajín.
Vo finále hokejového turnaja sa Kanaďania stretnú s reprezentáciou USA, ktorá v semifinále zdolala Slovensko 6:2. Američania nestačili na svojho suseda vo finálových zápasoch v rokoch 2002 a 2010 a na zlato čakajú 46 rokov.
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Hokej na ZOH 2026 - 21.2.2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Fínsko, zápas o bronz na ZOH 2026
- Dvojice finále a zápasu o bronz hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara