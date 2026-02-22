    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    ZOH Hokej 2026
    22.02.2026, Playoff, Finále
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    14:10
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    Prehľad zápasuPreviewCrosby

    O Crosbyho účasti sa rozhodne tesne pred zápasom. Tréner: Ak nebude úplne fit, nenasadím ho

    Sidney Crosby po zranení v zápase s Českom na ZOH 2026.
    Sidney Crosby po zranení v zápase s Českom na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|22. feb 2026 o 10:00
    ShareTweet0

    Sidney je náš líder, povedal Suzuki.

    Kanadský hokejista Sidney Crosby trénoval s tímom „javorových listov“ pred nedeľňajším zápasom o zlato proti USA na olympijskom turnaji v Miláne a Cortine d'Ampezzo. O jeho účasti sa však rozhodne až tesne pred duelom, ktorý má úvodné buly o 14.10 h.

    Crosby predtým nenastúpil v piatkovom semifinále olympijského turnaja v Miláne proti Fínsku, ktoré jeho tím otočil z 0:2 na 3:2.

    Tridsaťosemročný útočník nedohral štvrťfinálový zápas proti Česku (4:3 pp) po tom, čo sa mu podlomilo pravé koleno po súboji s obrancom Radkom Gudasom.

    Reprezentačný tréner Jon Cooper avizoval, že ak nebude tridsaťosemročný Kanaďan úplne fit, nenasadí ho.

    „Nechceme tam mať niekoho len ako inšpiráciu, keď môžeme mať hráča, ktorý pomôže,“ citoval Coopera portál tsn.ca. Kouč Tampy Bay Lightning v zámorskej NHL však netajil záujem o Crosbyho služby. „Radi by sme ho tu mali, ale o tom sa rozhodne neskôr. Nevystaví sa nebezpečenstvu,“ dodal päťdesiatosemročný kormidelník.

    Američania sa prišli spotiť, Kanada šla na hranu. Sme ochotní urobiť čokoľvek, povedal Crosby
    Súvisiaci článok
    Američania sa prišli spotiť, Kanada šla na hranu. Sme ochotní urobiť čokoľvek, povedal Crosby

    Na pozíciu centra sa v druhej formácii popri Markovi Stoneovi a Mitchovi Marnerovi posunul Nick Suzuki, spoluhráč Juraja Slafkovského z Montrealu Canadiens.

    „Sidney je náš líder. Ak nebude v zostave, chceme hrať pre neho čo najlepšie. Myslím si, že dnes vyzeral na ľade dobre,“ vyjadril sa dvadsaťšesťročný kapitán Montrealu.

    „Javorovým listom“ bude s určitosťou chýbať obranca Josh Morrissey. Hráč Winnipegu Jets má zranenie v hornej časti tela a do ZOH nezasiahol od úvodného stretnutia proti Česku (5:0).

    „Je to náročné. Morrissey je skvelý všestranný hokejista, no opäť po roku máme s ním túto konverzáciu,“ skonštatoval Cooper o tridsaťročnom hokejistovi, ktorý chýbal Kanade aj pred 12 mesiacmi vo finále Turnaja štyroch krajín.

    Vo finále hokejového turnaja sa Kanaďania stretnú s reprezentáciou USA, ktorá v semifinále zdolala Slovensko 6:2. Američania nestačili na svojho suseda vo finálových zápasoch v rokoch 2002 a 2010 a na zlato čakajú 46 rokov.

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    22.2.2026 14:10
    USA
    USA
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    6
    Slovensko
    Slovensko
    1

    Hokej na ZOH 2026 - 21.2.2026

    21.02. 20:40
    | Playoff | O 3. miesto
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    6 - 1
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Lukáš Cingel v súboji s Fínskom na ZOH 2026.
    Lukáš Cingel v súboji s Fínskom na ZOH 2026.
    Do výberu sa dostal na poslednú chvíľu, no svoju úlohu si zastal. Mrzí ma výsledok, vraví Cingel
    teraz
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Lukáš Cingel v súboji s Fínskom na ZOH 2026.
    Lukáš Cingel v súboji s Fínskom na ZOH 2026.
    Do výberu sa dostal na poslednú chvíľu, no svoju úlohu si zastal. Mrzí ma výsledok, vraví Cingel
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»O Crosbyho účasti sa rozhodne tesne pred zápasom. Tréner: Ak nebude úplne fit, nenasadím ho