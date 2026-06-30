Outsider z Afriky vyzve Anglicko. Favorit sa spolieha na lídrov Kanea a Bellinghama

Anglická futbalová reprezentácia sa bude v šesťnásťfinálovom súboji v stredu proti DR Kongo v Atlante (18.00 h SELČ) opäť spoliehať na svojho kanoniera Harryho Kanea.
„Albion“ síce vyhral L-skupinu, výkonmi na ihrisku však jeden z najväčších favoritov turnaja neohúril. Využiť to bude chcieť africký tím, ktorý je vo vyraďovacej fáze premiérovo.
Angličania bojujú o zisk prvej veľkej trofeje od svojho triumfu na MS v roku 1966. „Tri levy“ sa na predošlých majstrovstvách Európy pod vedením Garetha Southgatea prebojovali do finále, avšak ich nie príliš atraktívna hra v ofenzíve si vyslúžila kritiku.
Herný prejav sa mal zmeniť príchodom Nemca Thomasa Tuchela. Ten dostal pochvalu za ofenzívne striedania v napínavom stretnutí proti Chorvátsku (4:2) na úvod turnaja, následne však prišli dva slabšie výkony.
Po bezgólovej remíze s Ghanou zlomili odpor Panamy až góly Judea Bellinghama a na turnaji trojgólového kapitána Kanea.
Sme nebezpečný a špičkový tím
„Obaja majú obrovský vplyv. To je to, čo potrebujeme a čo od nich chceme. Vďaka nim sme nebezpečný a špičkový tím,“ uviedol Tuchel na adresu Bellinghama a Kanea.
„Veríme, že sa ešte zlepšíme a som si istý, že sa to naozaj stane. Teraz je dôležité, aby sme si naďalej verili a sústredili sa na to, čo môžeme ovplyvniť. Každý zápas je na tomto turnaji iný,“ doplnil Tuchel.
Dôležitosť tejto dvojice potvrdzujú aj slová krídelníka Noniho Maduekeho: „Myslím si, že oni boli najrozhodujúcejší. Dvaja veľmi dôležití hráči, ktorí preberajú zodpovednosť za náš tím.
Myslím si, že Jude bol najmä v poslednom zápase nezastaviteľný. Samozrejme, viete, čo môžete očakávať od Harryho, pokiaľ ide o strelenie gólov.
Som naozaj nadšený, že hrajú svoj najlepší futbal, a dúfame, že tak budú pokračovať aj vo vyraďovacej fáze, pretože ich potrebujeme.“
Program MS vo futbale 2026 - deň 21
Africký zástupca sa zaradil medzi deviatku postupujúcich z tohto kontinentu. Vo svojej prvej účasti na šampionáte po 52 rokoch čaká DR Kongo prvý vzájomný zápas proti Anglicku.
Pre favoritov je ťažké vyhrať tento typ duelu
„Pripravíme sa čo najprofesionálnejšie. Začína sa nová súťaž, sú tu vyraďovacie zápasy. Pre favoritov je ťažké vyhrať tento typ duelu.
Samozrejme, proti Anglicku budeme v pozícii outsidera, avšak aj my máme niekoľkých hráčov hrajúcich v anglickej Premier League.
Bude to ďalší veľký zápas pre nás a dobre sa naň pripravíme, aby sme sa pokúsili vyhrať,“ uviedol tréner DR Kongo Sebastien Desabre na tlačovej konferencii po zápase s Uzbekistanom, v ktorom si jeho tím zabezpečil účasť vo vyraďovačke.
MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále
Anglicko - DR Kongo
Rozhodujú: Makhadmeh - Khalaf, Al-Roalle (všetci Jor.)
Predpokladané zostavy:
Anglicko: Pickford - Spence, Konsa, Guehi, O´Reilly - Anderson, Rice - Saka, Bellingham, Rashford - Kane
DR Kongo: Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku - Mukau, Moutoussamy, Kayembe - Wissa, Bakambu
Konžský výber už dosiahol výborný výsledok proti favoritovi, keď na úvod turnaja remizoval 1:1 s Portugalskom.
Víťaz duelu medzi Anglickom a DR Kongo sa v osemfinále v pondelok 6. júla o 2.00 SELČ na Aztéckom štadióne v meste Mexiko stretne s postupujúcim zo súboja medzi Mexikom a Ekvádorom.