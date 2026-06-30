    Anglicko
    Anglicko
    MS vo futbale 2026
    01.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    Atlanta
    18:00
    DR Kongo
    DR Kongo
    PrehľadPreview

    Outsider z Afriky vyzve Anglicko. Favorit sa spolieha na lídrov Kanea a Bellinghama

    Harry Kane (9) a tréner Thomas Tuchel.
    Harry Kane (9) a tréner Thomas Tuchel. (Autor: TASR/AP)
    TASR|30. jún 2026 o 12:18
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    „Albion“ vyhral L-skupinu, no výkonmi na ihrisku neohúril.

    Anglická futbalová reprezentácia sa bude v šesťnásťfinálovom súboji v stredu proti DR Kongo v Atlante (18.00 h SELČ) opäť spoliehať na svojho kanoniera Harryho Kanea.

    „Albion“ síce vyhral L-skupinu, výkonmi na ihrisku však jeden z najväčších favoritov turnaja neohúril. Využiť to bude chcieť africký tím, ktorý je vo vyraďovacej fáze premiérovo.

    Angličania bojujú o zisk prvej veľkej trofeje od svojho triumfu na MS v roku 1966. „Tri levy“ sa na predošlých majstrovstvách Európy pod vedením Garetha Southgatea prebojovali do finále, avšak ich nie príliš atraktívna hra v ofenzíve si vyslúžila kritiku.

    Herný prejav sa mal zmeniť príchodom Nemca Thomasa Tuchela. Ten dostal pochvalu za ofenzívne striedania v napínavom stretnutí proti Chorvátsku (4:2) na úvod turnaja, následne však prišli dva slabšie výkony.

    Po bezgólovej remíze s Ghanou zlomili odpor Panamy až góly Judea Bellinghama a na turnaji trojgólového kapitána Kanea.

    Sme nebezpečný a špičkový tím

    „Obaja majú obrovský vplyv. To je to, čo potrebujeme a čo od nich chceme. Vďaka nim sme nebezpečný a špičkový tím,“ uviedol Tuchel na adresu Bellinghama a Kanea.

    „Veríme, že sa ešte zlepšíme a som si istý, že sa to naozaj stane. Teraz je dôležité, aby sme si naďalej verili a sústredili sa na to, čo môžeme ovplyvniť. Každý zápas je na tomto turnaji iný,“ doplnil Tuchel.

    Dôležitosť tejto dvojice potvrdzujú aj slová krídelníka Noniho Maduekeho: „Myslím si, že oni boli najrozhodujúcejší. Dvaja veľmi dôležití hráči, ktorí preberajú zodpovednosť za náš tím.

    Myslím si, že Jude bol najmä v poslednom zápase nezastaviteľný. Samozrejme, viete, čo môžete očakávať od Harryho, pokiaľ ide o strelenie gólov.

    Som naozaj nadšený, že hrajú svoj najlepší futbal, a dúfame, že tak budú pokračovať aj vo vyraďovacej fáze, pretože ich potrebujeme.“

    Program MS vo futbale 2026 - deň 21

    01.07. 18:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    DR Kongo
    DR Kongo
    Atlanta | Atlanta
    01.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    Seattle | Seattle
    02.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    USA
    USA
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    San Francisco | San Francisco

    Africký zástupca sa zaradil medzi deviatku postupujúcich z tohto kontinentu. Vo svojej prvej účasti na šampionáte po 52 rokoch čaká DR Kongo prvý vzájomný zápas proti Anglicku.

    Pre favoritov je ťažké vyhrať tento typ duelu

    „Pripravíme sa čo najprofesionálnejšie. Začína sa nová súťaž, sú tu vyraďovacie zápasy. Pre favoritov je ťažké vyhrať tento typ duelu.

    Samozrejme, proti Anglicku budeme v pozícii outsidera, avšak aj my máme niekoľkých hráčov hrajúcich v anglickej Premier League.

    Bude to ďalší veľký zápas pre nás a dobre sa naň pripravíme, aby sme sa pokúsili vyhrať,“ uviedol tréner DR Kongo Sebastien Desabre na tlačovej konferencii po zápase s Uzbekistanom, v ktorom si jeho tím zabezpečil účasť vo vyraďovačke.

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    Anglicko - DR Kongo

    Rozhodujú: Makhadmeh - Khalaf, Al-Roalle (všetci Jor.)

    Predpokladané zostavy:

    Anglicko: Pickford - Spence, Konsa, Guehi, O´Reilly - Anderson, Rice - Saka, Bellingham, Rashford - Kane

    DR Kongo: Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku - Mukau, Moutoussamy, Kayembe - Wissa, Bakambu

    Konžský výber už dosiahol výborný výsledok proti favoritovi, keď na úvod turnaja remizoval 1:1 s Portugalskom.

    Víťaz duelu medzi Anglickom a DR Kongo sa v osemfinále v pondelok 6. júla o 2.00 SELČ na Aztéckom štadióne v meste Mexiko stretne s postupujúcim zo súboja medzi Mexikom a Ekvádorom.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    30.6.2026 19:00
    Nórsko
    NOR
    Francúzsko
    FRA
    30.6.2026 23:00
    Švédsko
    SWE
    Mexiko
    MEX
    1.7.2026 03:00
    Ekvádor
    ECU
    Anglicko
    ENG
    1.7.2026 18:00
    DR Kongo
    COD
    Belgicko
    BEL
    1.7.2026 22:00
    Senegal
    SEN
    USA
    USA
    2.7.2026 02:00
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Harry Kane (9) a tréner Thomas Tuchel.
    Harry Kane (9) a tréner Thomas Tuchel.
    Outsider z Afriky vyzve Anglicko. Favorit sa spolieha na lídrov Kanea a Bellinghama
    dnes 12:18
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Harry Kane (9) a tréner Thomas Tuchel.
    Harry Kane (9) a tréner Thomas Tuchel.
    Outsider z Afriky vyzve Anglicko. Favorit sa spolieha na lídrov Kanea a Bellinghama
    dnes 12:18
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    Domov»MS vo futbale 2026»Outsider z Afriky vyzve Anglicko. Favorit sa spolieha na lídrov Kanea a Bellinghama