Vystúpil z tieňa brata a potopil Sovietov. Zomrel legendárny útočník Kanady

Dennis Hull
Dennis Hull (Autor: Chicago Blackhawks)
Sportnet|31. máj 2026 o 09:25
Väčšinu kariéry odohral za Chicago Blackhawks.

Vo veku 81 rokov zomrel bývalý kanadský hokejový útočník Dennis Hull, ktorý sa zapísal do histórie NHL najmä ako dlhoročná opora tímu Chicago Blackhawks.

O jeho úmrtí informoval klub prostredníctvom vyhlásenia majiteľa a generálneho riaditeľa Dannyho Wirtza.

Mladší brat legendárneho člena Hokejovej siene slávy Bobbyho Hulla skonal v piatok v noci. Dennis tak opustil hokejový svet len tri roky po svojom slávnejšom súrodencovi, ktorý zomrel v januári 2023 vo veku 84 rokov.

Hull strávil v najprestížnejšej lige sveta 14 sezón. Prvých trinásť (1964 – 1977) odohral v drese Chicaga, kde nastupoval aj po boku svojho brata Bobbyho.

Kým Bobby Hull mal pre svoje blonďavé vlasy a bleskovú rýchlosť prezývku „Zlatý tryskáč“ (The Golden Jet), Dennis si vyslúžil prezývku „Strieborný tryskáč“ (The Silver Jet).

Dennis Hull (Autor: TASR/AP)

Počas svojej kariéry v NHL odohral v základnej časti 959 zápasov, v ktorých nazbieral 654 bodov za 303 gólov a 351 asistencií. V play-off pridal ďalších 104 štartov s bilanciou 67 bodov (33+34).

S Chicagom si zahral trikrát vo finále Stanley Cupu (1965, 1971, 1973), no vytúžený prsteň šampióna sa mu získať nepodarilo. Svoju kariéru uzavrel v ročníku 1977/78 v tíme Detroit Red Wings.

Päťkrát sa predstavil v zápase hviezd NHL All-Star Game a v sezóne 1972/73 bol zaradený do druhého All-Star tímu súťaže.

Hoci hral dlhé roky v tieni svojho brata, v roku 1972 prišiel moment, kedy ho zatienil.

Keďže Bobby Hull vtedy odišiel do konkurenčnej súťaže WHA, nemohol reprezentovať Kanadu v pamätnej a ostro sledovanej Sérii storočia (Summit Series) proti Sovietskemu zväzu.

Dennis však v nominácii nechýbal. V historických ôsmich zápasoch nastupoval v útoku s hviezdami New Yorku Rangers Jeanom Ratellom a Rodom Gilbertom.

V štyroch dueloch zaznamenal dva góly a dve asistencie a výraznou mierou pomohol Kanade k tesnému celkovému triumfu 4:3 na zápasy.

VIDEO: Gól Hulla vo štvrtom zápase série so Sovietmi

