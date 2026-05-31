Vystúpil z tieňa brata a potopil Sovietov. Zomrel legendárny útočník Kanady

Vo veku 81 rokov zomrel bývalý kanadský hokejový útočník Dennis Hull, ktorý sa zapísal do histórie NHL najmä ako dlhoročná opora tímu Chicago Blackhawks.
O jeho úmrtí informoval klub prostredníctvom vyhlásenia majiteľa a generálneho riaditeľa Dannyho Wirtza.
Mladší brat legendárneho člena Hokejovej siene slávy Bobbyho Hulla skonal v piatok v noci. Dennis tak opustil hokejový svet len tri roky po svojom slávnejšom súrodencovi, ktorý zomrel v januári 2023 vo veku 84 rokov.
Hull strávil v najprestížnejšej lige sveta 14 sezón. Prvých trinásť (1964 – 1977) odohral v drese Chicaga, kde nastupoval aj po boku svojho brata Bobbyho.
Kým Bobby Hull mal pre svoje blonďavé vlasy a bleskovú rýchlosť prezývku „Zlatý tryskáč“ (The Golden Jet), Dennis si vyslúžil prezývku „Strieborný tryskáč“ (The Silver Jet).
Počas svojej kariéry v NHL odohral v základnej časti 959 zápasov, v ktorých nazbieral 654 bodov za 303 gólov a 351 asistencií. V play-off pridal ďalších 104 štartov s bilanciou 67 bodov (33+34).
S Chicagom si zahral trikrát vo finále Stanley Cupu (1965, 1971, 1973), no vytúžený prsteň šampióna sa mu získať nepodarilo. Svoju kariéru uzavrel v ročníku 1977/78 v tíme Detroit Red Wings.
Päťkrát sa predstavil v zápase hviezd NHL All-Star Game a v sezóne 1972/73 bol zaradený do druhého All-Star tímu súťaže.
Hoci hral dlhé roky v tieni svojho brata, v roku 1972 prišiel moment, kedy ho zatienil.
Keďže Bobby Hull vtedy odišiel do konkurenčnej súťaže WHA, nemohol reprezentovať Kanadu v pamätnej a ostro sledovanej Sérii storočia (Summit Series) proti Sovietskemu zväzu.
Dennis však v nominácii nechýbal. V historických ôsmich zápasoch nastupoval v útoku s hviezdami New Yorku Rangers Jeanom Ratellom a Rodom Gilbertom.
V štyroch dueloch zaznamenal dva góly a dve asistencie a výraznou mierou pomohol Kanade k tesnému celkovému triumfu 4:3 na zápasy.
VIDEO: Gól Hulla vo štvrtom zápase série so Sovietmi