Slováci môžu na bronz iba spomínať. Olympiáda bude turnaj najlepších (preview)

Stretnú sa najlepší Američan, Kanaďan, Švéd, Fín, Čech, Slovák, ale Rus chýba… Toto nie je začiatok vtipu z detských čias, ale opis toho, čo uvidia fanúšikovia hokeja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine.
Bude to turnaj so všetkými naj: na ľade v Taliansku sa stretnú najlepší hráči z najlepšej ligy sveta, aby v reprezentačných dresoch bojovali o najcennejšiu hokejovú medailu. Existuje azda lepšia pozvánka na sledovanie hokeja na olympiáde?
Hokejový sviatok odštartuje v stredu 11. februára otváracím zápasom medzi Slovenskom a Fínskom. Finále sa uskutoční v posledný deň hier, v nedeľu 22. februára.
Tradičný formát bez zmeny
Na olympijskom hokejovom turnaji sa už tradične predstaví dvanásť mužstiev. Formát ostáva rovnaký ako na posledných štyroch zimných olympiádach.
Tímy sú rozdelené do troch základných skupín A, B a C, kde odohrajú vzájomné súboje každý s každým.
V A-skupine nastúpi Kanada, Česko, Švajčiarsko a Francúzsko. B-skupinu tvorí Švédsko, Fínsko, Slovensko a domáce Taliansko. V skupine C si sily zmerajú USA, Nemecko, Dánsko a Lotyšsko.
Prvé tímy z každej skupiny postúpia priamo do štvrťfinále spolu s najlepším tímom na druhom mieste.
Mužstvá, ktoré sa umiestnia celkovo na piatom až dvanástom mieste sa stretnú v play-off o štvrťfinále (piaty s dvanástym, šiesty s jedenástym atď.), ktoré určí posledných štyroch štvrťfinalistov.
Turnaj bude pokračovať zápasmi štvrťfinále, semifinále, duelom o bronz a finálovým stretnutím.
V prípade remízy po základnej hracej dobe v zápasoch vyraďovacej časti nastane desaťminútové predĺženie s troma korčuliarmi na oboch stranách. Ak gól nepadne, nasledovať bude nájazdový rozstrel.
V zápase o zlato sa bude v prípade remízy pokračovať v 20-minútových častiach hry s troma hráčmi na ľade, až dokým nepadne gól.
Vysnívané finále zámorských tímov
Na olympijské hry sa po 12 rokoch vracajú aj hráči z NHL. Prvýkrát od Soči 2014 prichádza kvalita, ktorú v klubovej sezóne vidíme len rozkúskovanú do nočných zápasov alebo ranných zostrihov.
Tentoraz však nebudú v hre len body v tabuľke, ale národná hrdosť. Každé striedanie bude mať parametre siedmeho zápasu finále Stanleyho pohára.
Návod na to, ako by to mohlo vyzerať, ponúkol vlani vo februári Turnaj 4 krajín (4 Nations Face-Off), kde sa stretli štyri národné tímy zložené iba z hráčov NHL. Zvíťazila Kanada, ktorá vo finále zdolala USA 3:2 po predĺžení.
Hviezdy každého tímu na ZOH 2026:
Kanada: Connor McDavid (útočník - Edmonton Oilers)
Česko: David Pastrňák (útočník - Boston Bruins)
Dánsko: Nikolaj Ehlers (útočník - Carolina Hurricanes)
Fínsko: Mikko Rantanen (útočník - Dallas Stars)
Francúzsko: Alexandre Texier (útočník - Montreal Canadiens)
Lotyšsko: Arturs Šilovs (brankár - Pittsburgh Penguins)
Nemecko: Leon Draisaitl (útočník - Edmonton Oilers)
Slovensko: Juraj Slafkovský (útočník - Montreal Canadiens)
Švajčiarsko: Nico Hischier (útočník - New Jersey Devils)
Švédsko: Rasmus Dahlin (obranca - Buffalo Sabres)
Taliansko: Damian Clara (brankár - Brynäs IF)
USA: Jack Eichel (útočník - Vegas Golden Knights)
Na turnaji vo formáte „best-on-best“ (najlepší z najlepších) sú takmer vždy favorizovaní Kanaďania. Ich súpiska nie je zostavená z priemerných hráčov NHL, ale z hviezd.
Mená ako Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Cale Makar znamenajú v zámorí obrovský pojem, ale na olympiáde ešte nikdy nehrali.
Lídrom Kanady bude bezpochyby Sidney Crosby, hrajúca legenda a pamätník posledného kanadského zlata na ZOH 2014 v Soči.
Vyzývateľom „javorových listov“ budú hráči Spojených štátov amerických. Sľubná generácia hokejistov okolo bratov Tkachukovcov a Hughesovcov by rada nadviazala na úspech z Lake Placid 1980, kde domáci univerzitný výber šokoval Sovietsky zväz. Tento úspech je dodnes pamätný ako „zázrak na ľade“.
Aj podľa stávkových kancelárií by sa v milánskom finále mali predstaviť dva zámorské tímy, bronz by podľa papierových predpokladov smeroval na sever Európy.
Nomináciu zloženú iba z hráčov NHL má aj Švédsko, iba jedného hráča pôsobiaceho mimo zámorskej profiligy má Fínsko.
Na opačnej strane stoja domáci Taliani, ktorí nemajú ani jedného hráča z NHL. Iba jedného majú Francúzi.
Jeden favorit chýba
Medzi favoritov turnaja by patrili aj Rusi. Po 70 rokoch si však na olympiáde nezahrajú. V roku 1956 nastúpili prvýkrát ako Sovietsky zväz. Turnaj sa konal v talianskej Cortine d' Ampezzo. Odvtedy hrali pod piatimi kruhmi pravidelne.
V histórii patria k najúspešnejším reprezentáciám. Ak rátame aj úspechy Sovietskeho zväzu, majú deväť zlatých medailí rovnako ako Kanada.
Rada IIHF však vylúčila Rusko z dôvodu vojenskej invázie na Ukrajinu, ktorá trvá dodnes. Zákaz sa týka všetkých reprezentačných výberov vo všetkých kategóriách a trvá od roku 2022.
Na olympijských hrách môžu štartovať len ruskí športovci, ktorí nepodporujú vojnu. Predstavia sa pod neutrálnou vlajkou a netýka sa to kolektívov.
Namiesto Rusov hrajú na olympijskom turnaji Francúzi, ktorí postúpili ako štvrtý najlepší tím kvalifikácie.
Slováci so štvrťfinálovým cieľom
Slovensko získalo na poslednej olympiáde v Pekingu v roku 2022 svoju prvú hokejovú olympijskú medailu.
Mladý výber si z turnaja bez hráčov z NHL odniesol bronz.
Aj vtedy sa v základnej skupine Slováci stretli s Fínskom a Švédskom. Suomi podľahli 2:6 a na „tri korunky“ nestačili 1:4. Prvú výhru zaznamenali proti Lotyšsku, nad ktorým zvíťazili 5:2.
V zápase o postup do štvrťfinále Slováci vyhrali nad Nemeckom 4:0 a vo štvrťfinále zdolali USA 3:2 po nájazdoch.
V semifinále Slováci podľahli Fínsku 0:2, ale chuť si napravili v zápase o bronz, kde triumfovali nad Švédskom 4:0 a po historickom úspechu prišli domov s medailami na krku.
Najužitočnejším hráčom celého turnaja sa stal Juraj Slafkovský, ktorý bol so siedmimi gólmi najproduktívnejším hráčom aj najlepším strelcom.
Vzhľadom na to, že tentokrát budú na turnaji aj hráči z NHL, zisk medaily by bol nebol prekvapením, ale veľkou senzáciou.
Nomináciu trénera Vladimíra Országha tvorí trojica brankárov, osem obrancov a štrnásť útočníkov.
Slováci majú spomedzi všetkých výberov najskúsenejší tím (dohromady odohrali na olympiáde 89 zápasov), ale zároveň najmladší s vekovým priemerom 27,84 rokov.
V kádri je sedem hráčov z NHL. Obrancovia Šimon Nemec, Martin Fehérváry, Erik Černák a útočníci Juraj Slafkovský, Dalibor Dvorský, Pavol Regenda a Martin Pospíšil. Práve oni by mali patriť medzi lídrov mužstva.
Najväčšou hviezdou by mal byť útočník Montrealu Juraj Slafkovský. V súčasnej sezóne je najproduktívnejším Slovákom, má 41 bodov v 52 zápasoch.
Najviac hokejistov v slovenskej nominácii pôsobí v českej extralige, až deväť. Jediný zástupca slovenskej extraligy je útočník Slovana Bratislava Samuel Takáč.
Z pôvodnej nominácie vypadol tesne pred štartom hier útočník Marek Hrivík, ktorého nahradil Lukáš Cingel.
Slováci budú spoločne s Francúzskom jeden z dvoch tímov, ktoré budú mať na turnaji hráčov pôsobiacich v Rusku. Obranca Martin Gernát a útočníci Adam Ružička a Adam Liška boli nominovaní z KHL.
Najmladším hráčom výberu je 20-ročný Dalibor Dvorský, najstarším 35-ročný Libor Hudáček, ktorý sa narodil zopár mesiacov pred Tomášom Tatarom.
Brankárska trojica vycestuje v zložení Samuel Hlavaj, Stanislav Škorvánek a Adam Gajan. Nominácia Gajana bola jedným z najväčších prekvapení. 21-ročný brankár ešte nikdy za seniorskú reprezentáciu nechytal.
Pre trénera Országha pôjde po MS 2025 o druhý veľký turnaj na lavičke národného tímu.
„Cieľom trénerov bolo zložiť čo najsilnejšie mužstvo, ktoré Slovensko dokáže postaviť. Hlavnými kritériami bola kvalita, skúsenosti a momentálna výkonnosť,“ uviedol generálny manažér Miroslav Šatan.
S tímom do dejiska vycestuje aj šesť náhradníkov, všetci pôsobia v českej extralige. Z obrancov sa na zoznam dostali Marek Ďaloga, Samuel Kňažko a Dávid Mudrák. Do tréningového procesu sa zapojí aj trojica útočníkov Miloš Roman (nahradil Cingela), Marko Daňo a Kristián Pospíšil.
Ak nenastanú žiadne zranenia, 8. februára po príchode hráčov z NHL opustia dejisko.
Reálnou ambíciou Slovenska na olympijskom turnaji bude postup do štvrťfinále.
Problémy s halou
Hokejový turnaj v Miláne sprevádzali aj problémy súvisiace s výstavbou novej haly Santagiulia.
Projekt, ktorý mal byť ozdobou infraštruktúry pre ZOH 2026, sa od začiatku potýkal s prieťahmi – od posúvania termínov dokončenia až po presúvanie plánovaných testovacích podujatí, ktoré mali preveriť zázemie ešte pred olympijským turnajom.
Podľa organizátorov sa hala aj krátko pred otváracím ceremoniálom stále dokončuje.
Vášnivá bola aj debata okolo rozmerov ľadovej plochy, ktorá bude v Santagiulia aréne hostiť zápasy hokejového turnaja.
Napriek pôvodným dohodám medzi MOV, IIHF a NHL má mať klzisko rozmery 60 × 26 metrov, teda o viac než tri stopy kratšiu dĺžku než štandardné severoamerické plochy používané v NHL a len minimálne širšiu šírku.
Tento kompromis medzi medzinárodnými normami a NHL priniesol kritiku zo zámoria, kde sa obávajú, že menšia plocha môže zvýšiť fyzickú náročnosť a ovplyvniť dynamiku hry.
Predikcie Sportnetu
Samuel Grega (hokejový redaktor)
Medailové priečky:
1. Kanada
2. USA
3. Švédsko
Zápasy Slovenska v skupine:
Slovensko - Fínsko 2:4
Taliansko - Slovensko 1:5
Švédsko - Slovensko 6:2
Martin Turčin (hokejový redaktor)
Medailové priečky:
1. USA
2. Kanada
3. Švédsko
Zápasy Slovenska v skupine:
Slovensko - Fínsko 3:2
Taliansko - Slovensko 2:5
Švédsko - Slovensko 4:1
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
