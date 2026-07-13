    Anglická polícia chváli amerických fanúšikov. Kritizuje však podmienky doma

    Fanúšikovia Anglicka.
    Fanúšikovia Anglicka. (Autor: TASR/AP)
    TASR|13. júl 2026 o 17:07
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    Počas osláv postupu zaznamenala britská polícia viac ako 500 incidentov a vyše 100 zatknutí.

    Hlavný koordinátor policajného zabezpečenia futbalových zápasov vo Veľkej Británii Mark Roberts pochválil správanie anglických fanúšikov na sobotnom štvrťfinále MS proti Nórsku v Miami.

    Zároveň vyzval priaznivcov, ktorí sledujú zápasy doma, aby sa správali rovnako, keďže počas osláv postupu zaznamenala britská polícia viac ako 500 incidentov a vyše 100 zatknutí.

    „Atmosféra počas zápasu bola vášnivá, ale priateľská, bez akejkoľvek nevraživosti medzi fanúšikmi po jeho skončení. Je veľká škoda, že to isté nemožno povedať o správaní fanúšikov doma vo Veľkej Británii.

    Ak môže byť 40-tisíc fanúšikov spolu v Miami bez problémov, prečo by to nemohlo fungovať aj doma?,“ pýta sa Roberts.

    Väčšina incidentov podľa neho súvisela s alkoholom a sledovaním zápasu na veľkoplošných obrazovkách.

    Anglicko nastúpi v stredu v semifinále proti Argentíne v Atlante. Tamojšia polícia už oznámila, že posilnila bezpečnostné opatrenia v okolí štadióna, zábavných zón i ďalších frekventovaných miest, aby zabezpečila pokojný priebeh jedného z vrcholov svetového šampionátu. Informovala agentúra DPA.

    MS vo futbale 2026 - program semifinále

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    | Vyraďovacia fáza | Semifinále
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    15.07. 21:00
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    vs.
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    Atlanta | Atlanta

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Fanúšikovia Anglicka.
    Fanúšikovia Anglicka.
    Anglická polícia chváli amerických fanúšikov. Kritizuje však podmienky doma
    dnes 17:07
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