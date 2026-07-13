Infantino chce MS pre celý svet, zvažuje rozšírenie na 64 tímov. Ako by to vyzeralo?

V roku 2022 hralo na majstrovstvách sveta vo futbale 32 mužstiev, v roku 2026 si v USA zahralo 48 krajín.
Bude ich o štyri roky až 64?
„Je dôležité organizovať majstrovstvá sveta pre celý svet – nielen pre Európu a Južnú Ameriku. Každá krajina by mala mať možnosť snívať o účasti na svetovom šampionáte,“ povedal prezident FIFA Gianni Infantino v rozhovore pre švajčiarsky portál Bluewin počas aktuálneho turnaja.
„Môžeme vidieť, že kvalita mužstiev je veľmi vysoká a stále sa zvyšuje všade vo svete. Ak nedáme malým krajinám možnosť súťažiť, budú im chýbať stimuly potrebné na zlepšenie.“
Infantino považuje rozšírenie turnaja z 32 na 48 mužstiev za úspech.
„Deväť z desiatich afrických tímov postúpilo do vyraďovacej fázy. Na posledných majstrovstvách sveta mali len päť mužstiev. Ukazuje to, aké dôležité je zahrnúť všetky tímy a dať im príležitosť participovať,“ povedal Švajčiar.
Šéf FIFA si tak vie predstaviť navýšenie počtu účastníkov o ďalších 16 reprezentácií na 64 tímov. O formáte budúcich MS bude Medzinárodná futbalová federácia diskutovať po ukončení turnaja.
Najlepšie využili výhodu Afričania
Zmena na 64 mužstiev by bola oproti roku 2022 zdvojnásobením počtu účastníkov.
V roku 2022 hralo na MS v Katare 13 tímov z Európy, po päť z Afriky a Ázie, štyri zo Severnej a Centrálnej Ameriky, rovnako štyri z Južnej Ameriky a jeden z Oceánie.
V roku 2026 pribudlo 16 tímov a rozdelenie vyzeralo takto: 16 mužstiev z Európy (+3), desať z Afriky (+5), deväť z Ázie (+4, pričom Austrália teraz patrila do tejto skupiny), šesť zo Severnej a Centrálnej Ameriky (+2), rovnako šesť aj z Južnej Ameriky (+2) a jeden z Oceánie.
Na rozšírení turnaja tak najviac získali africké a ázijské mužstvá. Tie z Afriky sa príležitosti chopili výborne, okrem Tuniska postúpili zo skupiny všetky mužstvá. V prípade Ázie to bolo opačne, postúpilo len jediné - Japonsko.
Návrh na zmenu formátu z 32 na 48 mužstiev prišiel ešte v roku 2017. Nový návrh na rozšírenie účastníkov na 64 prišiel z dielne Juhoamerickej federácie Conmebol v apríli 2025, ale zatiaľ sa o ňom nerozhodlo.
32 účastníkov hralo počas siedmich turnajov od roku 1998 do 2022.
Dvojnásobok zápasov
Ako by to vyzeralo, keby na šampionát pribudlo ďalších 16 výberov?
Navýšenie počtu účastníkov by opäť prinieslo viac istých pozícií pre každú kontinentálnu federáciu. Prerozdelenie však nie je známe.
Na záverečnom turnaji by si zahrala takmer tretina z 211 členov FIFA.
Počas samotného šampionátu by 64 tímov zrejme rozdelili do 16 skupín po štyroch. Z každej skupiny by postúpili ďalej dve mužstvá, rovnako ako pri formáte s 32 tímami.
Vyraďovacia fáza by vyzerala rovnako ako v súčasnosti – od šestnásť finále až po samotné finále, pričom v prvom kole by sa vždy stretli víťazi skupín s mužstvami na druhých miestach. Eliminovalo by to nasadzovanie tímov z tretích miest.
Počet zápasov na turnaji by vzrástol zo 104 na 128, čo by bol dvojnásobok duelov hraných s 32 účastníkmi.
Zmena formátu by pochopiteľne znamenala aj zvýšenie finančného výnosu.
Šampionát v roku 2030 bude hostiť Španielsko, Portugalsko a Maroko, pričom prvé tri zápasy sa odohrajú v Argentíne, Uruguaji a Paraguaji ako pripomienka vôbec prvého šampionátu, ktorý v roku 1930 hostil Uruguaj.
Podľa webu Al Jazeera by prípadné rozšírenie na 64 účastníkov mohlo znamenať, že tieto tri juhoamerické krajiny by namiesto jedného zápasu hostili celú jednu skupinu.
V roku 2034 sa svetový šampionát odohrá v Saudskej Arábii.
Šéfovia UEFA, AFC (Ázijská federácia) aj CONCACAF (federácia Severnej, Centrálnej Ameriky a Karibských ostrovov) nápad rozšíriť turnaj na 64 mužstiev odmietli.
„Je to zlý nápad pre samotný turnaj, aj pre európsku časť kvalifikácie naň,“ reagoval šéf UEFA Aleksander Čeferin zo Slovinska.
Prezident Ázijskej futbalovej konfederácie šejk Salmán bin Ibrahím Al-Khalifa povedal, že ďalšie rozširovanie „by prinieslo chaos“. Podľa Victora Montaglianiho, prezidenta CONCACAF by rozšírenie poškodilo „širší futbalový ekosystém“.
Pozitívne sa k návrhu postavil Andrew Giuliani, výkonný riaditeľ pracovnej skupiny Bieleho domu pre MS vo futbale. Podľa neho by Spojené štáty americké mohli zvážiť kandidatúru na MS 2038 a že by to „zvládli, aj so 64 účastníkmi“.
Trump pozerá zápasy v televízii
Infantino v rozhovore pre Bluewin hodnotil aj spoluprácu s americkou vládou a prezidentom Trumpom, ktorý mu dal pozitívnu spätnú väzbu.
„Sme v pravidelnom kontakte, takmer každý deň. Je šťastný, užíva si turnaj a všetky zápasy pozerá v televízii,“ povedal Infantino a dodal, že spolu s prezidentom USA by mali po finále odovzdať víťaznú trofej.
Švajčiarsky novinár sa prezidenta FIFA opýtal, prečo Trump nesleduje zápasy priamo z tribúny.
„Má svoje povinnosti. Ak by bol na štadióne, ľudia by sa pýtali, čo tam robí, keď sa vo svete toho toľko deje.
Vždy som však v kontakte s ním a s vládou, ktorá robí skvelú prácu počas majstrovstiev sveta,“ dodal Infantino.