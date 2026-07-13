Po zápase sa stal terčom útokov. Mal by si skočiť z útesu, písali nórski fanúšikovia

Nórsky futbalový reprezentant Alexander Sörloth sa stal terčom urážok na internete. Na svojom instagramovom profile ich zverejnila partnerka 30-ročného útočníka Lena Selnesová.
Komentáre adresovali Sörlothovi frustrovaní ľudia po vypadnutí Nórska vo štvrťfinále MS v USA, Kanade a Mexiku proti favorizovanému Anglicku.
Urážlivé príspevky majú súvisieť s tým, že útočník Atletica Madrid nevyužil dobrú príležitosť za stavu 1:0 pre svoj tím a neprihral lepšie postavenému Erlingovi Haalandovi.
Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Anglicko na MS vo futbale 2026 (štvrťfinále)
V komentároch sa písalo: „Prosím, spáchaj samovraždu,“ v inom zasa: „Povedz svojmu manželovi, že by mal opustiť Nórsko a skočiť z útesu.“ Informovala o tom agentúra DPA.
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