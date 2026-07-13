    Juhoafrická polícia vyšetruje smrť reprezentanta. Úrady zatiaľ nezverejnili príčinu

    Juhoafričan Jayden Adams (23) oslavuje tancom so svojimi spoluhráčmi po víťazstve 1:0 nad Južnou Kóreou.
    Juhoafričan Jayden Adams (23) oslavuje tancom so svojimi spoluhráčmi po víťazstve 1:0 nad Južnou Kóreou. (Autor: TASR/AP)
    TASR|13. júl 2026 o 14:18
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    Pomohol Južnej Afrike postúpiť do vyraďovacej fázy MS.

    Juhoafrická polícia v pondelok oznámila, že vyšetruje smrť futbalistu Jaydena Adamsa. Telo reprezentanta JAR, ktorý hral za svoju krajinu na MS 2026, objavili tento víkend v nehnuteľnosti v Kapskom Meste.

    Dvadsaťpäťročný Adams zomrel dva týždne po tom, čo pomohol Južnej Afrike postúpiť do vyraďovacej fázy MS. Úrady zatiaľ nezverejnili príčinu smrti.

    „Centrálna polícia v Kapskom Meste začala vyšetrovanie po objavení tela 25-ročného muža. Okolnosti tohto incidentu sú predmetom vyšetrovaniam,“ citovala agentúra AP.

    Polícia uviedla, že telo bolo objavili vo štvrti Schotsche Kloof v Kapskom Meste okolo 11.00 v sobotu, ale neposkytla žiadne ďalšie podrobnosti.

    Adamsov otec Juanito Adams pre juhoafrickú televíznu stanicu eNCA povedal, že rodina čaká na výsledky pitvy a zatiaľ neplánuje pohreb.

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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Juhoafričan Jayden Adams (23) oslavuje tancom so svojimi spoluhráčmi po víťazstve 1:0 nad Južnou Kóreou.
    Juhoafričan Jayden Adams (23) oslavuje tancom so svojimi spoluhráčmi po víťazstve 1:0 nad Južnou Kóreou.
    Juhoafrická polícia vyšetruje smrť reprezentanta. Úrady zatiaľ nezverejnili príčinu
    dnes 14:18
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    Domov»MS vo futbale 2026»Juhoafrická polícia vyšetruje smrť reprezentanta. Úrady zatiaľ nezverejnili príčinu