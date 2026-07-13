Juhoafrická polícia vyšetruje smrť reprezentanta. Úrady zatiaľ nezverejnili príčinu

Juhoafrická polícia v pondelok oznámila, že vyšetruje smrť futbalistu Jaydena Adamsa. Telo reprezentanta JAR, ktorý hral za svoju krajinu na MS 2026, objavili tento víkend v nehnuteľnosti v Kapskom Meste.
Dvadsaťpäťročný Adams zomrel dva týždne po tom, čo pomohol Južnej Afrike postúpiť do vyraďovacej fázy MS. Úrady zatiaľ nezverejnili príčinu smrti.
„Centrálna polícia v Kapskom Meste začala vyšetrovanie po objavení tela 25-ročného muža. Okolnosti tohto incidentu sú predmetom vyšetrovaniam,“ citovala agentúra AP.
Polícia uviedla, že telo bolo objavili vo štvrti Schotsche Kloof v Kapskom Meste okolo 11.00 v sobotu, ale neposkytla žiadne ďalšie podrobnosti.
Adamsov otec Juanito Adams pre juhoafrickú televíznu stanicu eNCA povedal, že rodina čaká na výsledky pitvy a zatiaľ neplánuje pohreb.