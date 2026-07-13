Zranenie je minulosťou, Vlhová už myslí na zimu: Idem krok po kroku

Petra Vlhová.
Petra Vlhová. (Autor: TASR)
SITA|13. júl 2026 o 14:55
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Uznala, že sa nedá stále iba trénovať, preto má rada chvíle oddychu a pokoja.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po účasti na zimných olympijských hrách v Taliansku pomaly vracia späť k milovanému športu.

Operované koleno ju v minulosti po zranení výrazne limitovalo, no v súčasnosti je to už omnoho lepšie.

Priznala, že trénuje dvakrát denne v posilňovni - na to si vyhradila celé leto, aby bola na sezónu v zime pripravená.

Idem krok po kroku

"Čo sa týka kolena, všetko je v poriadku a všetko ide podľa plánu. Idem krok po kroku. Cítim sa naozaj skvelo," povedala pre web markiza.sk.

Síce sú sčasti spomienky na Jasnú smutné, necíti voči tomuto stredisku nenávisť. V januári 2024 počas pretekov Svetového pohára tam nešťastne spadla a zranenie ju vyradilo na vyše dva roky zo súťaženia.

Úplne som zabudla na to, čo sa mi stalo

"Keď som sa tam vrátila, v podstate som úplne zabudla na to, čo sa mi stalo.

Čo sa týka tohto, mám to v sebe úplne vysporiadané a vždy sa veľmi teším, keď tam môžem prísť," prezradila Vlhová.

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Uznala, že sa nedá stále iba trénovať, preto má rada chvíle oddychu a pokoja. Aj z toho dôvodu pôjde na dovolenku.

A po nej nasleduje príprava v Argentíne na novú sezónu s trénerom z Rakúska Mariom Rafetzederom.

Na záver dodala, že si pozrie finále majstrovstiev sveta vo futbale, keďže si rada pozrie aj iné športy mimo lyžovania.

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Petra Vlhová.
Petra Vlhová.
Zranenie je minulosťou, Vlhová už myslí na zimu: Idem krok po kroku
dnes 14:55
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